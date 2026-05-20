Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

06:18 | 20/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (20/5) tiếp tục giảm nhẹ tại một số địa phương. Theo đó, Bắc Ninh, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Trong khi đó, nhiều tỉnh thành còn lại trên cả nước duy trì trạng thái đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay tại Bắc Ninh, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Bắc Ninh và Hà Nội xuống còn 68.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Hưng Yên hiện là địa phương duy nhất trong khu vực giữ mức 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục giữ giá 67.000 đồng/kg, không có biến động mới.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Theo đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Đắk Lắk duy trì mức 68.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giữ giá 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Đồng Nai có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh nhẹ tại một số địa phương thuộc miền Bắc và miền Nam. Dù vậy, thị trường nhìn chung vẫn giữ trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động mạnh trên diện rộng./.

Huyền Minh (tổng hợp)
