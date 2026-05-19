Tài chính

Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

Đức Minh

18:17 | 19/05/2026
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn dự và phát biểu chúc mừng.
Dự buổi gặp mặt có ông Hồ Tế - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Trần Xuân Giá - nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các ông, bà nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ, cùng cán bộ hưu trí các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, ông Trần Văn Tá - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính cho biết, sau 1 năm thực hiện hợp nhất tổ chức cán bộ hưu trí giữa hai Bộ (từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026), bộ máy đã cơ bản được kiện toàn, hoạt động đi vào nền nếp.

Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá báo cáo kết quả đạt được sau 1 năm hợp nhất tổ chức cán bộ hưu trí giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Đức Minh

Đến nay, toàn hệ thống có 3.125 hội viên với 37 đầu mối, gồm 13 ban liên lạc và 24 tổ liên lạc. Việc hợp nhất được triển khai đồng bộ, không chỉ là sự cộng gộp về số học mà gắn với sắp xếp, tái cấu trúc tổ chức phù hợp với mô hình đơn vị đương chức, đồng thời vẫn linh hoạt đối với một số đơn vị đặc thù.

Ban liên lạc cũng đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phân cấp, tăng tính chủ động cho các đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu hội viên, nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo. Ban liên lạc đã chủ động đa dạng hóa nguồn lực, từng bước nâng cao tính tự chủ tài chính, đồng thời ưu tiên nguồn lực chăm lo hội viên cao tuổi, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn.

Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính gửi tới các cán bộ hưu trí lời thăm hỏi chân tình, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm kính trọng nhất.

Theo Thứ trưởng, nhìn lại chặng đường phát triển của ngành Tài chính và ngành Kế hoạch - Đầu tư trước đây, chúng ta càng trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ đi trước. Qua các thời kỳ chiến tranh, bao cấp, đổi mới và hội nhập, các thế hệ cán bộ của hai ngành luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tụy và đổi mới; góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển đất nước. Những thành quả của Bộ Tài chính hôm nay có nền tảng rất quan trọng từ trí tuệ, công sức và tâm huyết của các thế hệ đi trước.

Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026
Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết, sau hợp nhất theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, “ngôi nhà chung” Bộ Tài chính đã nhanh chóng vận hành ổn định, thông suốt và đạt nhiều kết quả tích cực. Điều quan trọng nhất không chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy, mà còn là sự hội tụ và phát huy truyền thống, kinh nghiệm, trí tuệ của hai ngành có nhiều đóng góp cho đất nước.

Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đồng lòng tiếp tục được phát huy, tạo nền tảng để Bộ Tài chính thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu chiến lược về tài chính và phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Bộ cũng đang tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại hơn.

Thứ trưởng chia sẻ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hướng tới các mục tiêu chiến lược nhân dịp 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026
Quang cảnh buổi gặp mặt truyền thống cán bộ hưu trí Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Trong bối cảnh đó, vai trò và trách nhiệm của Bộ Tài chính ngày càng lớn hơn. Khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu đổi mới cao hơn, áp lực điều hành cũng phức tạp hơn. Nhưng Bộ luôn ý thức sâu sắc rằng, để hoàn thành tốt trọng trách được giao, ngành Tài chính không chỉ có quyết tâm của đội ngũ cán bộ hôm nay, mà còn có điểm tựa rất quý giá là truyền thống, kinh nghiệm và niềm tin mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Bộ Tài chính mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu và sự đồng hành của các cán bộ hưu trí đối với sự phát triển của ngành.

Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026
Nhân dịp này, Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Bộ Tài chính đã tổ chức mừng thọ cho hơn 50 cán bộ hưu trí các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với các thế hệ cán bộ đã có nhiều đóng góp cho ngành Tài chính. Ảnh: Đức Minh
Đức Minh
Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách tại Bộ Tài chính

(TBTCO) - Những tháng đầu năm 2026, bức tranh thu ngân sách của Quảng Ninh ghi nhận nhiều gam màu tích cực. Các nguồn thu chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng, đặc biệt là thu nội địa, cho thấy nền kinh tế địa phương vẫn giữ được sức bật trong bối cảnh nhiều biến động từ bên ngoài. Tuy nhiên, mục tiêu thu ngân sách nhà nước 100.000 tỷ đồng trong cả năm vẫn là nhiệm vụ không dễ dàng, đòi hỏi tỉnh phải điều hành quyết liệt, linh hoạt và kiểm soát tốt các rủi ro phát sinh.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 29/4/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.854,10 điểm; tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng; huy động hơn 125,556 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ…
(TBTCO) - Quyết định số 1154/QĐ-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược đua ngựa, đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế, nhằm thực hiện Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
(TBTCO) - Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo quản, quản lý hàng dự trữ quốc gia, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia. Qua đó, các mặt hàng dự trữ được bảo quản luôn đảm bảo chất lượng và số lượng.
(TBTCO) - Ngày 18/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) do Giám đốc quốc gia WB tại Lào, Campuchia, Việt Nam - bà Mariam J.Sherman làm trưởng đoàn.
(TBTCO) - Mỗi năm, hơn 1.000 tỷ USD hàng hóa đi qua hệ thống cảng biển khu vực TP. Hồ Chí Minh nhưng phần lớn giao dịch tài chính lại được thực hiện ở Singapore và Hồng Kông. Theo các chuyên gia, Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) TP.Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo thêm kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế và từng bước đưa các hoạt động tài chính quay trở lại Việt Nam.
(TBTCO) - Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ đạo của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kho bạc Nhà nước đang triển khai đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi thường xuyên năm 2026, quyết tâm tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.
(TBTCO) - Cùng với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc bảo đảm điều kiện làm việc cho cấp xã mới đang được các địa phương khẩn trương hoàn thiện. Đến nay, toàn bộ các xã sau sắp xếp đã được bố trí xe ô tô phục vụ công tác và trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị làm việc, tạo nền tảng để bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt.
