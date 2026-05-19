Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

Dự buổi gặp mặt có ông Hồ Tế - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Trần Xuân Giá - nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các ông, bà nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ, cùng cán bộ hưu trí các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, ông Trần Văn Tá - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính cho biết, sau 1 năm thực hiện hợp nhất tổ chức cán bộ hưu trí giữa hai Bộ (từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026), bộ máy đã cơ bản được kiện toàn, hoạt động đi vào nền nếp.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá báo cáo kết quả đạt được sau 1 năm hợp nhất tổ chức cán bộ hưu trí giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Đức Minh

Đến nay, toàn hệ thống có 3.125 hội viên với 37 đầu mối, gồm 13 ban liên lạc và 24 tổ liên lạc. Việc hợp nhất được triển khai đồng bộ, không chỉ là sự cộng gộp về số học mà gắn với sắp xếp, tái cấu trúc tổ chức phù hợp với mô hình đơn vị đương chức, đồng thời vẫn linh hoạt đối với một số đơn vị đặc thù.

Ban liên lạc cũng đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phân cấp, tăng tính chủ động cho các đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu hội viên, nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo. Ban liên lạc đã chủ động đa dạng hóa nguồn lực, từng bước nâng cao tính tự chủ tài chính, đồng thời ưu tiên nguồn lực chăm lo hội viên cao tuổi, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính gửi tới các cán bộ hưu trí lời thăm hỏi chân tình, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm kính trọng nhất.

Theo Thứ trưởng, nhìn lại chặng đường phát triển của ngành Tài chính và ngành Kế hoạch - Đầu tư trước đây, chúng ta càng trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ đi trước. Qua các thời kỳ chiến tranh, bao cấp, đổi mới và hội nhập, các thế hệ cán bộ của hai ngành luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tụy và đổi mới; góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển đất nước. Những thành quả của Bộ Tài chính hôm nay có nền tảng rất quan trọng từ trí tuệ, công sức và tâm huyết của các thế hệ đi trước.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết, sau hợp nhất theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, “ngôi nhà chung” Bộ Tài chính đã nhanh chóng vận hành ổn định, thông suốt và đạt nhiều kết quả tích cực. Điều quan trọng nhất không chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy, mà còn là sự hội tụ và phát huy truyền thống, kinh nghiệm, trí tuệ của hai ngành có nhiều đóng góp cho đất nước.

Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đồng lòng tiếp tục được phát huy, tạo nền tảng để Bộ Tài chính thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu chiến lược về tài chính và phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Bộ cũng đang tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại hơn.

Thứ trưởng chia sẻ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hướng tới các mục tiêu chiến lược nhân dịp 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Quang cảnh buổi gặp mặt truyền thống cán bộ hưu trí Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Trong bối cảnh đó, vai trò và trách nhiệm của Bộ Tài chính ngày càng lớn hơn. Khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu đổi mới cao hơn, áp lực điều hành cũng phức tạp hơn. Nhưng Bộ luôn ý thức sâu sắc rằng, để hoàn thành tốt trọng trách được giao, ngành Tài chính không chỉ có quyết tâm của đội ngũ cán bộ hôm nay, mà còn có điểm tựa rất quý giá là truyền thống, kinh nghiệm và niềm tin mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Bộ Tài chính mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu và sự đồng hành của các cán bộ hưu trí đối với sự phát triển của ngành.