Tài chính

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách tại Bộ Tài chính

Minh Đức

16:17 | 19/05/2026
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị "Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách tại Bộ Tài chính".
Phát biểu khai mạc, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính - ông Nguyễn Như Quỳnh cho biết, hội nghị được tổ chức trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 - ngày tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo và những đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học đối với sự phát triển đất nước.

Quang cảnh Hội nghị hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách tại Bộ Tài chính”. Ảnh: Đức Minh

Cũng theo Viện trưởng Nguyễn Như Quỳnh, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đang chuyển động nhanh chóng, với những tác động ngày càng sâu rộng của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tài chính xanh và hội nhập quốc tế, yêu cầu đối với công tác xây dựng và hoạch định chính sách ngày càng cao. Chính sách không chỉ cần bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn mà còn phải có khả năng dự báo, thích ứng và tạo động lực cho phát triển.

Để đáp ứng yêu cầu đó, việc xây dựng chính sách cần được dựa trên các cơ sở khoa học và bằng chứng thực tiễn vững chắc. Hoạt động nghiên cứu khoa học cần thực sự trở thành nguồn cung cấp tri thức, dữ liệu, luận cứ và các căn cứ khoa học quan trọng phục vụ công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ ngành Tài chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm của ngành Tài chính, góp phần hỗ trợ quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách tài chính - ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạch định chính sách vẫn còn một số khó khăn và hạn chế. Một số kết quả nghiên cứu chưa được khai thác đầy đủ; sự kết nối giữa cơ quan nghiên cứu và cơ quan xây dựng chính sách chưa thực sự chặt chẽ; cơ chế chuyển giao, sử dụng và đánh giá hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu cần tiếp tục được hoàn thiện.

Hội nghị đã nghe “báo cáo về công tác quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngành Tài chính giai đoạn 2021-2026 và định hướng đến năm 2030”, đồng thời dành phần lớn thời gian để các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện rõ hơn những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong quá trình hoạch định chính sách tại Bộ Tài chính.

Qua thảo luận, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và nghệ, thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ hơn các kết quả nghiên cứu trong quá trình xây dựng và hoạch định chính sách của Bộ Tài chính trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định số 1169/QĐ-BTC ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2027, với 24 thành viên do Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn làm chủ tịch Hội đồng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính Nguyễn Như Quỳnh làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
