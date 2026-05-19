Áp dụng nhiều giải pháp, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Đảm bảo chất lượng hàng hóa dự trữ

Theo ông Đoàn Quang Hưng - Trưởng ban Khoa học và Công nghệ bảo quản, qua tổng hợp báo cáo chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) bảo quản trong quý I/2026 tại 15 chi cục dự trữ nhà nước (DTNN) khu vực cho thấy, các đơn vị đã thành lập các đoàn kiểm tra, gồm lãnh đạo chi cục, đại diện các phòng nghiệp vụ (khoa học và công nghệ bảo quản, quản lý hàng dự trữ,...) và các chi cục DTNN, tiến hành kiểm tra toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư, hàng hóa DTQG và chấm điểm vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” theo các tiêu chí rõ ràng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: công tác quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia; việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng mặt hàng; hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi ngăn lô kho; công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng kho; phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động và vệ sinh môi trường; đồng thời kiểm tra việc triển khai phong trào xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII trực tiếp kiểm tra chất lượng vật tư tại điểm kho ĐK3KV8. Ảnh: Trần Văn Hiên

Qua tổng hợp cho thấy, công tác quản lý chất lượng hàng DTQG và phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” luôn được các chi cục DTNN coi trọng. Toàn bộ hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia được cán bộ, thủ kho ở các điểm kho thực hiện quy trình bảo quản theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quy định, đảm bảo an toàn cả về số lượng và chất lượng, vật tư hàng hóa không bị xuống cấp, kém mất phẩm chất.

Hiện nay các đơn vị chỉ còn bảo quản thóc nhập kho năm 2025 với số lượng 80.000 tấn tại 9 chi cục DTNN khu vực. Theo báo cáo của các đơn vị các ngăn/lô thóc đang bảo quản đều có các chỉ tiêu chất lượng đảm bảo theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc nhập kho DTQG (QCVN 14:2020/BTC). Toàn bộ các ngăn/lô thóc đều được bảo quản theo hình thức đóng bao, bảo quản kín bổ sung khí N2. Thời điểm báo cáo các lô thóc nồng độ khí N2 đã đạt ≥ 98%.

Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong bảo quản hàng dự trữ Phong trào thi đua xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” đã được Cục Dự trữ Nhà nước duy trì, nhân rộng trong toàn ngành suốt hơn 20 năm qua, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của ngành. Qua việc duy trì thường xuyên phong trào xây dựng “Vùng kho An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, các chi cục DTNN khu vực đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo quản, vệ sinh các điểm kho dự trữ quốc gia, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý các mặt hàng kho dự trữ quốc gia theo quy định.

Mặt hàng gạo nhập kho năm 2025 có các chỉ tiêu chất lượng đảm bảo theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia. Thời điểm báo cáo các lô gạo nồng độ khí N2 đã đạt ≥ 98%, chỉ riêng tại Chi cục DTNN khu vực X còn 3.275 tấn gạo bảo quản tại 18 lô gạo nồng độ khí N2 là 91,9% - 97,8%, đơn vị báo cáo đã triển khai nạp bổ sung khí N2 và theo dõi diễn biến nồng độ khí.

Các mặt hàng vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn như: máy phát điện, phao tròn cứu sinh, phao áo cứu sinh, bè cứu sinh nhẹ, nhà bạt cứu sinh, xuồng cứu hộ, thiết bị khoan cắt, máy khoan phá bê tông... được các đơn vị quản lý đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng tốt, hồ sơ đầy đủ, hàng hoá được quản lý và giữ gìn cẩn thận, các trang thiết bị, phụ kiện đầy đủ, tốt, không bị han rỉ, bong sơn, vệ sinh bảo quản sạch sẽ. Các thiết bị chữa cháy rừng (máy bơm chữa cháy), máy phát điện đều đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng tốt, thực hiện đúng quy trình bảo quản, vệ sinh sạch sẽ.

Xây dựng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”

Theo Cục DTNN, phong trào thi đua xây dựng kho an toàn được các đơn vị chú trọng, hàng DTQG được bảo quản đảm bảo an toàn theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng DTQG. Trong kho các lô hàng được sắp xếp ngăn nắp, khoa học.

Công tác quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ nhập, xuất và bảo quản khớp giữa báo cáo và thực tế; có sổ theo dõi công cụ dụng cụ của các năm, có người quản lý sử dụng, cất giữ đúng nơi quy định. Các thiết bị đo lường đều được kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định các thiết bị còn hiệu lực. Các lô/ngăn kho được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, không có chuột, chim xâm nhập. Một số đơn vị đã xây dựng 1 mô hình kho kiểu mẫu (Chi cục DTNN khu vực III); 1 ngăn kho điển hình tiên tiến (Chi cục DTNN khu vực VI) để nhân rộng trong toàn đơn vị.

Kho tàng luôn được đảm bảo đúng yêu cầu, công tác phòng, chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc tuyệt đối an toàn, có nội quy, biển báo, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ, để đúng nơi quy định phục vụ tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ.

Các chi cục DTNN khu vực chú trọng việc duy trì thường xuyên đảm bảo đảm bảo vùng kho dự trữ luôn khang trang, tạo khuôn viên sạch đẹp, thoáng mát. Công tác trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh, cây ăn quả luôn được các đơn vị quan tâm và duy trì thường xuyên. Các đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, tận dụng, cải tạo đất trồng thêm rau xanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm để phục vụ bếp ăn tập thể cho cán bộ công chức.

Một số đơn vị đã tận dụng tốt lao động, đất trống và ao cứu hỏa để trồng trọt, chăn nuôi. Chăm sóc tốt cây trồng vật nuôi hiện có để mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống cán bộ, công chức, người lao động như: Điểm kho ĐK1.KV1; Điểm kho ĐK2.KV1; Điểm kho ĐK5.KV1; Điểm kho ĐK9.KV1 của Chi cục DTNNKV I; Điểm kho ĐK 10.KV3; hay các điểm kho ĐK1.KV8, ĐK6.KV8, ĐK7.KV8, ĐK8.KV8.

Bên cạnh kết quả đạt được, các chi cục DTNN khu vực báo cáo còn một số tồn tại, hạn chế: một số lô thóc, gạo nhập kho năm 2025 nồng độ khí N2 chưa đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc, gạo DTQG (Chi cục DTNN khu vực X); dây dẫn thủy lực của mặt hàng khoan cắt có hiện tượng rạn nứt bề mặt (Chi cục DTNN khu vực II; X; XI); một số sổ theo dõi bảo quản thủ kho ghi chép chưa đầy đủ nội dung công việc (Chi cục DTNN khu vực V), một số sổ theo dõi bảo quản còn bị hiện tượng tẩy xóa (Chi cục DTNN khu vực IV).

Để nâng cao công tác quản lý chất lượng gạo nhập kho DTQG và đảm bảo an toàn chất lượng hàng DTQG trong quá trình bảo quản, hạn chế sự suy giảm chất lượng đối với hàng DTQG do quá thời hạn lưu kho, Cục DTNN yêu cầu các đơn vị trong thời gian chờ triển khai quy trình xuất bán gạo nhập kho năm 2024, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra theo dõi, diễn biến chất lượng của gạo; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý biến động về chất lượng. Đối với những ngăn/lô thóc, gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 bảo quản có nồng độ khí N2 chưa đảm bảo ≥ 98% theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Cục DTNN yêu cầu các đơn vị thực hiện quy trình bảo quản thóc, gạo theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc, gạo DTQG; Rà soát lại quy trình bảo quản, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến nồng độ khí N2 chưa đạt được theo quy định; Tiếp tục nạp bổ sung ngay khí N2 để đảm bảo nồng độ khí N2 ≥ 98%.