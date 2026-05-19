Ngày 19/5: Giá heo hơi giữ mặt bằng tương đối cao

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới, thị trường tiếp tục giữ ổn định so với phiên trước.

Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng. Theo đó, Lâm Đồng vẫn giữ vị trí cao nhất khu vực với mức 69.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Đắk Lắk tiếp tục neo ở mức 68.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai duy trì giá 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay nhiều địa phương giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 70.000 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực. Tây Ninh và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Cà Mau cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 70.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ duy trì giá 68.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục có xu hướng chững lại trên phạm vi cả nước. Dù một số địa phương miền Nam giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, thị trường vẫn giữ mặt bằng giá tương đối cao và chưa xuất hiện biến động mạnh trên diện rộng./.