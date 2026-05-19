Ngày 19/5: Giá heo hơi giữ mặt bằng tương đối cao

06:32 | 19/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (19/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Nam. Trong khi đó, thị trường tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động mới.
Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới, thị trường tiếp tục giữ ổn định so với phiên trước.

Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng. Theo đó, Lâm Đồng vẫn giữ vị trí cao nhất khu vực với mức 69.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Đắk Lắk tiếp tục neo ở mức 68.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai duy trì giá 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay nhiều địa phương giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 70.000 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực. Tây Ninh và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Cà Mau cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 70.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ duy trì giá 68.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục có xu hướng chững lại trên phạm vi cả nước. Dù một số địa phương miền Nam giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, thị trường vẫn giữ mặt bằng giá tương đối cao và chưa xuất hiện biến động mạnh trên diện rộng./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua với diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm mặt hàng. Trong khi giá dầu tăng mạnh trở lại trước lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, thị trường kim loại lại chịu áp lực điều chỉnh trước kỳ vọng lãi suất cao kéo dài tại Mỹ.
Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

(TBTCO) - Giá vàng trong nước giảm xuống vùng thấp nhất trong vòng 4 tháng qua, kéo chênh lệch với giá vàng thế giới thu hẹp còn khoảng 17 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh thị trường vàng toàn cầu vẫn giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều. Dù dư địa để Việt Nam thu hẹp khoảng cách giá vàng với thế giới lớn, song điều này cũng đi kèm những đánh đổi nhất định.
Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/5) tiếp tục nối dài đà giảm sâu hiếm thấy do chịu áp lực từ đồng USD tăng vọt, lợi suất trái phiếu Mỹ leo cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục duy trì lãi suất cao.
Ngày 18/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (18/5) biến động trái chiều khi sàn Tocom Tokyo đi ngang ở mức 403,30 Yên/kg đối với kỳ hạn tháng 7/2026, trong khi sàn SHFE Thượng Hải đồng loạt giảm mạnh, có hợp đồng mất tới 625 Nhân dân tệ/tấn do áp lực chốt lời và lo ngại nhu cầu tiêu thụ công nghiệp suy yếu.
Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (18/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá trầm lắng. Trong khi giá lúa và gạo trong nước ổn định, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam neo cao ở nhiều chủng loại, đặc biệt là gạo Jasmine và gạo thơm 5% tấm.
Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, GS.TS Andreas Stoffers (Đại học FOM, Đức) cho rằng, tác động lớn nhất từ việc UAE rời OPEC không nằm ở giá dầu tăng hay giảm, mà ở mức độ khó lường ngày càng lớn của thị trường năng lượng toàn cầu. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải nâng cao khả năng chống chịu, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng.
Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/5) tiếp tục lao dốc khi áp lực chốt lời gia tăng trước lo ngại lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Nhiều chuyên gia cảnh báo, bạc có thể giảm sâu về mốc 70 USD/ounce nếu chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục kéo dài.
