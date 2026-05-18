Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Giá heo hơi toàn quốc hôm nay vẫn neo ở mức cao. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Theo đó, tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên vẫn là những địa phương có giá cao nhất khu vực khi duy trì mức 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giữ giá 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên đồng loạt giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc không thay đổi, dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không xuất hiện biến động mới. Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Đắk Lắk duy trì giá 68.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai cùng giữ mức 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực hiện không biến động, dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, từ 71.000 đồng/kg xuống còn 70.000 đồng/kg. Đây cũng là địa phương duy nhất điều chỉnh giá trong phiên hôm nay.

Sau nhịp giảm, Đồng Nai hiện ngang bằng với TP Hồ Chí Minh ở mức 70.000 đồng/kg. Tây Ninh và Vĩnh Long tiếp tục duy trì giá 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đồng loạt đi ngang ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam đang dao động trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay vẫn duy trì trạng thái ổn định trên phạm vi cả nước. Dù Đồng Nai giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, mặt bằng giá chung vẫn ở mức cao và chưa xuất hiện xu hướng giảm diện rộng trên thị trường./.