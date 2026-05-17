Sự kiện năm nay diễn ra nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) với chủ đề “Hành động của địa phương cho hiệu quả toàn cầu”. Chủ đề nhấn mạnh vai trò quan trọng của sáng kiến và hành động thiết thực từ mỗi địa phương có thể đóng góp tạo nên thay đổi tích cực về môi trường và đa dạng sinh học ở quy mô rộng lớn hơn.

Đại diện cư dân, chính quyền, các tổ chức và doanh nghiệp khởi động chương trình. Ảnh: PanNature.

Được khởi xướng từ năm 2022, Chương trình “Rừng xanh lên” của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) có mục tiêu phục hồi 500 ha rừng tự nhiên nối liền Mai Châu (Phú Thọ) và Vân Hồ (Sơn La) trong vòng 10 năm.

PanNature đã phối hợp cùng cộng đồng tại xã Vân Hồ triển khai nhiều hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái rừng. Đến nay, 13 chiến dịch phục hồi rừng đã được thực hiện và các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên với sự tham gia của người dân từ các bản nằm trong khu vực sinh cảnh của vượn đen má trắng.

Chung tay trồng 6.000 cây bản địa phục hồi rừng tại Sơn La. Ảnh: PanNature.

Đại diện UBND xã Vân Hồ phát biểu tại sự kiện, ông Giáp Văn Khánh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Vân Hồ cho biết: “Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân, phong trào trồng cây, bảo vệ và phục hồi rừng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ loài vượn đen má trắng quý hiếm của Vân Hồ, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng xanh tươi, giàu đẹp”.

Là nhóm cộng đồng quan tâm đến các vấn đề môi trường và đồng hành với “Rừng xanh lên” trong 3 năm năm liên tiếp, bà Nguyễn Thị Luyến - đại diện Nhóm Yêu môi trường chia sẻ: “Chúng tôi nhận ra rằng, trách nhiệm gìn giữ màu xanh không của riêng một cá nhân hay tổ chức nào, mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Chúng tôi mong muốn thông qua việc trồng rừng này sẽ góp phần gìn giữ màu xanh cho mẹ thiên nhiên, vì một Việt Nam bền vững, vì thế hệ tương lai và đóng góp cho mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050”.

Dự kiến, trong tháng 7/2026, PanNature sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phục hồi rừng tại khu vực xã Vân Hồ và xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La./.