Xã hội

Môi trường

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Song Linh

Song Linh

[email protected]
18:25 | 14/05/2026
(TBTCO) - Không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” được khởi động nhằm thúc đẩy học sinh tiểu học chuyển từ hiểu biết sang hành động, hình thành thói quen sống xanh từ những việc làm nhỏ, thiết thực trong đời sống hàng ngày.
aa
Lạng Sơn: Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững Lạng Sơn từ hành động vì môi trường định hình nếp sống xanh toàn xã hội

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam... chính thức phát động cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác nhằm xây dựng lối sống năng động, tích cực cho học sinh tiểu học.

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường
Lan tỏa “Lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường. Ảnh: HA

Cuộc thi hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường cấp bách, đồng thời tạo động lực để học sinh thay đổi hành vi thông qua những hành động cụ thể như tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng thói quen sinh hoạt thân thiện với môi trường trong gia đình và nhà trường.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 5/2026 đến hết tháng 9/2026, dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 10/2026 với nhiều hạng mục dành cho cá nhân và tập thể. Bên cạnh việc tôn vinh các “Đại sứ Lối sống xanh”, chương trình cũng hướng tới xây dựng các “Trường Xanh tiêu biểu” với những sáng kiến bảo vệ môi trường hiệu quả.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng lại ở một sân chơi mang tính phong trào, mà được thiết kế theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục, trải nghiệm và truyền thông. Thông qua việc thực hiện video clip ngắn, học sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, vừa thể hiện sự sáng tạo, vừa rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ số.

Theo Ban tổ chức, mỗi học sinh tham gia không chỉ là thí sinh, mà còn được kỳ vọng trở thành “đại sứ” lan tỏa thông điệp sống xanh tới gia đình và cộng đồng. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với định hướng phát triển năng lực học sinh, giúp các em chủ động hơn trong việc tiếp nhận và thực hành kiến thức.

Từ góc độ doanh nghiệp đồng hành, đại diện Nestlé Việt Nam nhấn mạnh, những thói quen tốt được hình thành từ sớm sẽ theo các em trong suốt quá trình trưởng thành. Khi học sinh biết quan tâm đến môi trường và có ý thức với cộng đồng, các em sẽ trở thành những công dân có trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Với quy mô toàn quốc và cách tiếp cận chú trọng hành động, cuộc thi được kỳ vọng tạo ra cú hích trong việc chuyển đổi từ nhận thức sang hành vi của học sinh tiểu học, góp phần lan tỏa lối sống xanh một cách bền vững ngay từ môi trường học đường.
Song Linh
Từ khóa:
lối sống xanh Hành động môi trường học sinh tiểu học Đại sứ năng động

Bài liên quan

Lạng Sơn từ hành động vì môi trường định hình nếp sống xanh toàn xã hội

Lạng Sơn từ hành động vì môi trường định hình nếp sống xanh toàn xã hội

Sự kiện “Nghệ thuật vì môi trường” được tổ chức tại Hội An

Sự kiện “Nghệ thuật vì môi trường” được tổ chức tại Hội An

4 bộ phối hợp chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mầm non và tiểu học tại gia đình và cộng đồng

4 bộ phối hợp chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mầm non và tiểu học tại gia đình và cộng đồng

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Đọc thêm

Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

(TBTCO) - TP. Cần Thơ là địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long tiên phong ứng dụng công cụ số ViRiCert để “chấm điểm” quy trình canh tác lúa phát thải thấp, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” và cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2026.
Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, tạo nền tảng hành động đồng bộ trên toàn địa bàn, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững

Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững

Kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đang từng bước định hình cách tiếp cận phát triển dựa trên nền tảng bảo vệ môi trường. Không chỉ kiểm soát ô nhiễm, tỉnh hướng tới quản trị môi trường chủ động, coi đây là trụ cột nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

(TBTCO) - Trước thông tin “Hà Nội cấm toàn bộ xe máy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định thành phố không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối 24/7 ngay từ thời điểm này, mà triển khai theo lộ trình thận trọng, có đánh giá tác động và chuẩn bị hạ tầng đồng bộ.
Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

(TBTCO) - Lai Châu đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm