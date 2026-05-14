Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam... chính thức phát động cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác nhằm xây dựng lối sống năng động, tích cực cho học sinh tiểu học.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường cấp bách, đồng thời tạo động lực để học sinh thay đổi hành vi thông qua những hành động cụ thể như tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng thói quen sinh hoạt thân thiện với môi trường trong gia đình và nhà trường.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 5/2026 đến hết tháng 9/2026, dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 10/2026 với nhiều hạng mục dành cho cá nhân và tập thể. Bên cạnh việc tôn vinh các “Đại sứ Lối sống xanh”, chương trình cũng hướng tới xây dựng các “Trường Xanh tiêu biểu” với những sáng kiến bảo vệ môi trường hiệu quả.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng lại ở một sân chơi mang tính phong trào, mà được thiết kế theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục, trải nghiệm và truyền thông. Thông qua việc thực hiện video clip ngắn, học sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, vừa thể hiện sự sáng tạo, vừa rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ số.

Theo Ban tổ chức, mỗi học sinh tham gia không chỉ là thí sinh, mà còn được kỳ vọng trở thành “đại sứ” lan tỏa thông điệp sống xanh tới gia đình và cộng đồng. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với định hướng phát triển năng lực học sinh, giúp các em chủ động hơn trong việc tiếp nhận và thực hành kiến thức.

Từ góc độ doanh nghiệp đồng hành, đại diện Nestlé Việt Nam nhấn mạnh, những thói quen tốt được hình thành từ sớm sẽ theo các em trong suốt quá trình trưởng thành. Khi học sinh biết quan tâm đến môi trường và có ý thức với cộng đồng, các em sẽ trở thành những công dân có trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.