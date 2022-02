4 bộ phối hợp chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mầm non và tiểu học tại gia đình và cộng đồng

(TBTCO) - Ngày 17/2, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế đã thống nhất ký ban hành Quy chế phối hợp liên ngành thực hiện Quyết định số 1437/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025.

Quy chế phối hợp liên ngành thực hiện Đề án chăm sóc vì phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng gồm các nội dung chính như: phối hợp triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện đề án; nghiên cứu rà soát và thực hiện chính sách pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án; phối hợp triển khai chương trình tư vấn giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về phát triển toàn diện trẻ em; kiện toàn các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng; phối hợp triển khai các mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em...

Quy chế cũng phân công cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc phối hợp triển khai, thực hiện đề án.

Đại diện các bộ ký quy chế phối hợp. Ảnh: Molisa

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, việc các bộ cùng nhau thống nhất và triển khai quy chế phối hợp liên ngành sẽ góp phần quan trọng để hoàn thành mục tiêu của Chính phủ và quan trọng hơn nữa là bảo đảm cho trẻ em được phát triển toàn diện, được tiếp cận toàn diện các dịch vụ; can thiệp và hỗ trợ đồng bộ cho trẻ em góp phần quan trọng thực hiện Chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao vai trò của các bậc cha mẹ đối với quá trình chăm sóc phát triển trẻ thơ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học đã bị ảnh hưởng nặng nề do trẻ em không đến trường, trẻ em mầm non không thể học trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập trung trình Chính phủ các chính sách và giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ giáo dục mầm non, đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học ngoài công lập, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các cơ sở giáo dục này, bảo đảm chất lượng phát triển toàn diện trẻ em như mục tiêu đề án đặt ra.

Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam Rana Flowers chia sẻ, hợp tác liên ngành là tâm điểm quan trọng để thúc đẩy phát triển toàn diện trẻ thơ mà vốn dĩ không thuộc trách nhiệm của chỉ riêng một bộ, ngành nào. Sự hiện hữu của một quy chế liên ngành mà các bộ, ngành chung tay ký hôm nay sẽ là nền tảng giúp dịch vụ phát triển toàn diện trẻ thơ được mở rộng một cách bền vững ở Việt Nam./.