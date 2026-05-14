Ngân hàng - Bảo hiểm

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Ánh Tuyết

[email protected]
16:58 | 14/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước dự kiến sửa đổi Thông tư số 25/2013/TT-NHNN theo hướng phân cấp mạnh về Ngân hàng Nhà nước khu vực, tạo thuận lợi hơn khi đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung căn cứ xét đổi đối với tiền polymer bị cháy, co biến dạng còn tối thiểu 30% diện tích.
Đề xuất phân cấp về Ngân hàng Nhà nước khu vực

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 2/12/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Thông tư 25).

Theo đánh giá của NHNN, trong hơn 12 năm triển khai, thực hiện công tác thu, đổi, tuyển chọn, phân loại tiền trong hệ thống ngân hàng, đã có kết quả tích cực về số lượng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông thu hồi và chất lượng công tác tuyển chọn, phân loại tiền tại tổ chức tín dụng được nâng cao, đảm bảo chất lượng tiền đưa ra lưu thông.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan các yếu tố bảo an trong xét đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Cùng với đó, hình thức niêm yết mẫu tiêu biểu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại nơi giao dịch của tổ chức tín dụng tại Thông tư 25 đang hạn chế các đơn vị trong triển khai thực hiện. Việc quy định giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông qua 2 cấp trong một số trường hợp kéo dài thời gian giải quyết.

Vì vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư 25 để phù hợp thực tiễn, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, cần thiết phân cấp NHNN khu vực chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính...

Điều 1 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 25 về đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Cụ thể, đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Thông tư này, NHNN khu vực, đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ, với nhóm nguyên nhân khách quan và tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất.

Bổ sung căn cứ xét đổi tiền polymer bị cháy, co biến dạng

Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản, khách hàng nộp hiện vật cho NHNN khu vực, đơn vị thu đổi. Dự thảo Thông tư quy định rõ điều kiện xét đổi.

Cụ thể, trường hợp tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không phải do hành vi hủy hoại; tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60%; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% và phải đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền; đồng thời, nhận biết được các yếu tố bảo an.

Đáng chú ý, với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại. Dự thảo bổ sung các yếu tố bảo an làm căn cứ xét đổi như: dải màu vàng lấp lánh, mực đổi màu, hình định vị, hình bóng chìm.

“Qua thực tế, có nhiều đồng tiền bị cháy, biến dạng co nhỏ không xác định được các yếu tố bảo an theo quy định tại Thông tư 25, nhưng lại xác định được các đặc điểm bảo an khác như: mực đổi màu, hình định vị, hình bóng chìm. Những đồng tiền có đặc điểm nêu trên có đủ cơ sở để được xác định là đồng tiền do NHNN phát hành khi xét đổi cho khách hàng” - Ban soạn nêu rõ.

Quy định như trên tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, đồng thời đảm bảo đồng tiền đủ điều kiện thu, đổi cho người dân.

Ngoài ra, dự thảo cũng thay đổi quy định “niêm yết công khai” thành “công khai” mẫu tiêu biểu và quy định thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại nơi giao dịch, nhằm mở rộng các hình thức thực hiện như màn hình LED hoặc đăng tải trên website, phù hợp yêu cầu ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng./.

Đề xuất bỏ giám định 2 cấp, rút ngắn thời gian

Dự thảo sửa đổi Điều 7 về giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Theo đó, trường hợp các tờ tiền chưa xác định được điều kiện đổi và cần giám định, trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hiện vật của khách hàng, đơn vị thu đổi chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định về NHNN khu vực trên địa bàn để giám định.

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, NHNN khu vực thông báo kết quả giám định bằng văn bản và trả hiện vật cho đơn vị đề nghị giám định.

Đáng chú ý, dự thảo bỏ quy định chuyển hồ sơ giám định lên Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại TP. Hồ Chí Minh trong trường hợp không giám định được, do đã phân cấp cho NHNN khu vực thực hiện xét đổi, giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Qua đó, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức có nhu cầu đổi tiền./.
Ánh Tuyết
CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

(TBTCO) - Mastercard và Công ty cổ phần Thanh toán số - MDP chính thức công bố hợp tác chiến lược nhằm nâng cấp hạ tầng tài chính và thúc đẩy các sáng kiến về thanh toán số. Sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong việc đón đầu nhu cầu chuyển đổi số thông qua cung ứng các giải pháp thanh toán bảo mật, theo thời gian thực (real-time payment), đảm bảo kết nối thông suốt giữa mạng lưới thanh toán nội địa của Việt Nam và hệ thống thanh toán toàn cầu của Mastercard, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế số quốc gia.
(TBTCO) - Sáng ngày 14/5, tỷ giá trung tâm ở mức 25.126 đồng, tăng 3 đồng; USD tự do giao dịch quanh 26.370 - 26.400 VND/USD và thu hẹp đáng kể chênh lệch bán ra với ngân hàng thương mại. Chỉ số DXY ở mức 98,46 điểm, phục hồi đáng kể nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ vượt dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh.
(TBTCO) - Ba ngân hàng gồm LPBank, Techcombank và VPBank vừa đồng loạt công bố ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức tiền mặt trong tháng 5, với tổng số tiền dự kiến gần 18.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 4 ngân hàng khác cũng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt, nâng tổng quy mô chi trả của 7 nhà băng lên 35.783 tỷ đồng, mức cao trong nhiều năm.
(TBTCO) - Sau làn sóng giảm lãi suất đồng loạt hồi đầu tháng 4 theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, việc hạ lãi suất dần chững lại khi phần lớn ngân hàng “án binh bất động”. Trong bối cảnh tín dụng tăng tốc trở lại, áp lực thanh khoản, lạm phát, tỷ giá hiện hữu, cùng lộ trình siết chuẩn theo Basel III khiến dư địa giảm lãi suất khó hơn.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1103/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Quyết định sửa đổi hai thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, cùng thủ tục mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
(TBTCO) - Sáng ngày 13/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 25.123 đồng sau hai phiên tăng liên tiếp, trong khi USD tự do giảm 20 đồng còn 26.330 - 26.360 VND/USD. DXY phục hồi ở mức 98,33 điểm khi lạm phát Mỹ tháng 4 cao hơn dự báo, cùng lúc, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có nguy cơ trên bờ vực sụp đổ.
(TBTCO) - Giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên vùng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng thế giới tiếp tục biến động trước dữ liệu lạm phát của Mỹ.
Giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị phối hợp từ cơ quan Công an, qua đó, góp phần phát hiện nhiều vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn và truy thu, truy hoàn, xử phạt hàng nghìn tỷ đồng. Theo Ban Kiểm tra thuế, việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách.
