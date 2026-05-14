Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Đề xuất phân cấp về Ngân hàng Nhà nước khu vực

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 2/12/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Thông tư 25).

Theo đánh giá của NHNN, trong hơn 12 năm triển khai, thực hiện công tác thu, đổi, tuyển chọn, phân loại tiền trong hệ thống ngân hàng, đã có kết quả tích cực về số lượng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông thu hồi và chất lượng công tác tuyển chọn, phân loại tiền tại tổ chức tín dụng được nâng cao, đảm bảo chất lượng tiền đưa ra lưu thông.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan các yếu tố bảo an trong xét đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Cùng với đó, hình thức niêm yết mẫu tiêu biểu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại nơi giao dịch của tổ chức tín dụng tại Thông tư 25 đang hạn chế các đơn vị trong triển khai thực hiện. Việc quy định giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông qua 2 cấp trong một số trường hợp kéo dài thời gian giải quyết.

Vì vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư 25 để phù hợp thực tiễn, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, cần thiết phân cấp NHNN khu vực chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính...

Điều 1 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 25 về đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Cụ thể, đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Thông tư này, NHNN khu vực, đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ, với nhóm nguyên nhân khách quan và tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất.

Bổ sung căn cứ xét đổi tiền polymer bị cháy, co biến dạng

Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản, khách hàng nộp hiện vật cho NHNN khu vực, đơn vị thu đổi. Dự thảo Thông tư quy định rõ điều kiện xét đổi.

Cụ thể, trường hợp tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không phải do hành vi hủy hoại; tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60%; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% và phải đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền; đồng thời, nhận biết được các yếu tố bảo an.

Đáng chú ý, với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại. Dự thảo bổ sung các yếu tố bảo an làm căn cứ xét đổi như: dải màu vàng lấp lánh, mực đổi màu, hình định vị, hình bóng chìm.

“Qua thực tế, có nhiều đồng tiền bị cháy, biến dạng co nhỏ không xác định được các yếu tố bảo an theo quy định tại Thông tư 25, nhưng lại xác định được các đặc điểm bảo an khác như: mực đổi màu, hình định vị, hình bóng chìm. Những đồng tiền có đặc điểm nêu trên có đủ cơ sở để được xác định là đồng tiền do NHNN phát hành khi xét đổi cho khách hàng” - Ban soạn nêu rõ.

Quy định như trên tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, đồng thời đảm bảo đồng tiền đủ điều kiện thu, đổi cho người dân.

Ngoài ra, dự thảo cũng thay đổi quy định “niêm yết công khai” thành “công khai” mẫu tiêu biểu và quy định thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại nơi giao dịch, nhằm mở rộng các hình thức thực hiện như màn hình LED hoặc đăng tải trên website, phù hợp yêu cầu ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng./.