Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1103/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2026.

Theo quyết định, Bộ Tài chính bãi bỏ các nội dung thủ tục hành chính tại số thứ tự 1, Mục 1, Phần I, Quyết định số 795/QĐ-BTC ngày 1/4/2026 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 10, Mục 2, Phần I Quyết định số 220/QĐ-BTC ngày 1/2/2024 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Quyết định số 1103/QĐ-BTC.

Cụ thể, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính.

Một là, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, mã hồ sơ TTHC 1.012344. Thủ tục này được sửa đổi theo Phần I.C Mục 1, Phần I.C Mục 2, Phụ lục I.3 Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Hai là, thủ tục mở chi nhánh, văn phòng đại diện và các hình thức hiện diện thương mại khác tại nước ngoài của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, mã hồ sơ TTHC 1.012358. Thủ tục này được sửa đổi theo Phần III.C Mục 1 và Phần II.C Mục 2, Phụ lục I.3 Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP.

Đối với thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, thời gian xử lý là 30 ngày, trong đó Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Thời hạn bổ sung, sửa đổi hồ sơ của chủ đầu tư tối đa là 6 tháng kể từ ngày ra thông báo. Trường hợp chủ đầu tư không bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo đúng thời hạn quy định, Bộ Tài chính từ chối xem xét cấp giấy phép.

Tổng thời gian để tổ chức, cá nhân bổ sung, sửa đổi hồ sơ tối đa là 12 tháng kể từ ngày Bộ Tài chính thông báo lần đầu. Quá thời hạn trên, tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, Bộ Tài chính có quyền từ chối xem xét cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thời gian xử lý là 60 ngày để Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động.