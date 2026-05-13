HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

Thu Hương

14:16 | 13/05/2026
(TBTCO) - Trong kỳ cơ cấu tháng 5, MSCI đã thêm HDB, TAL và BSR vào chỉ số Frontier Markets.
Sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), MSCI đã công bố kết quả rà soát định kỳ quý II đối với các bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu. Những thay đổi trong kỳ cơ cấu này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/5.

Đối với MSCI Frontier Markets Index - bộ chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa tại 28 thị trường cận biên, MSCI bổ sung thêm 5 cổ phiếu mới và loại ra 8 cổ phiếu khỏi danh mục trong kỳ xem xét tháng 5.

Trong nhóm cổ phiếu được thêm mới có quy mô vốn hóa lớn nhất, thị trường Việt Nam có hai đại diện gồm HDB thuộc nhóm ngân hàng và BSR thuộc lĩnh vực dầu khí. Bên cạnh đó, TAL cũng được bổ sung vào rổ chỉ số.

Ở chiều ngược lại, MSCI loại khỏi danh mục các cổ phiếu BWE, CMG, DBC và VTP. Như vậy, trong kỳ cơ cấu lần này, thị trường Việt Nam ghi nhận thêm mới 3 mã và bị loại 4 mã khỏi MSCI Frontier Markets Index.

Cùng với đó, MSCI cũng thực hiện thay đổi đối với MSCI Frontier Markets Small Cap Index khi bổ sung 25 cổ phiếu và loại 19 cổ phiếu khỏi rổ chỉ số. Tuy nhiên, MSCI không công bố danh sách chi tiết các mã cổ phiếu thay đổi đối với cả hai bộ chỉ số trong kỳ rà soát này.

Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 30/4, MSCI Frontier Markets Index hiện có 247 cổ phiếu thành phần. Với số lượng cổ phiếu được thêm vào và loại ra trong kỳ cơ cấu tháng 5, danh mục của chỉ số dự kiến giảm ròng 3 mã, xuống còn 244 cổ phiếu sau khi các thay đổi chính thức có hiệu lực.

Trước kỳ rà soát quý II, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là thị trường có tỷ trọng lớn nhất trong MSCI Frontier Markets Index. Tính đến cuối tháng 4, tỷ trọng của Việt Nam trong rổ chỉ số đạt 30,42%, tăng so với mức 28,81% ghi nhận vào cuối tháng 1.

Xếp sau Việt Nam là Romania với tỷ trọng 11,87%, Morocco đạt 10,84%, Kazakhstan ở mức 7,07% và Slovenia chiếm 6,67%. So với thời điểm cuối tháng 1, tỷ trọng của Việt Nam tiếp tục gia tăng, trong khi Romania và Morocco ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, qua đó giúp khoảng cách giữa Việt Nam và nhóm thị trường đứng sau tiếp tục được nới rộng.

Trong nhóm 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất MSCI Frontier Markets Index tại cuối tháng 4, Việt Nam có ba đại diện gồm VIC, VHM và HPG. Đáng chú ý, VIC hiện là cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất toàn bộ chỉ số với mức 8,86%. Trong khi đó, VHM chiếm tỷ trọng 2,70% và HPG chiếm 1,88%.

Xét theo cơ cấu ngành, nhóm tài chính tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong MSCI Frontier Markets Index với 36,17%. Theo sau là nhóm bất động sản với 14,99%, năng lượng 10,14%, công nghiệp 7,56% và vật liệu đạt 7,52%./.

