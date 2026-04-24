Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội cổ đông HDBank 2026: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

21:25 | 24/04/2026
(TBTCO) - Ngày 24/4/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; Ck: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.
HDBank hiện có hơn 38.000 cổ đông, trong đó có 156 tổ chức nước ngoài. Đại hội được tổ chức trực tuyến, mở rộng không gian trao đổi minh bạch, đa chiều giữa Ban lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng nhà đầu tư.

Sự kiện diễn ra tại Galaxy Innovation Hub (GIH) - Trung tâm Đổi mới sáng tạo và công nghệ của HDBank. Tại đây, GIH đã trở thành công trình đầu tiên tại Việt Nam được trao chứng nhận tòa nhà thông minh UL SPIRE từ UL Solutions (Hoa Kỳ), khẳng định định hướng phát triển công nghệ và bền vững của ngân hàng.

Bàn chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank 2026.

Hiệu quả dẫn đầu – Nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới

Phát biểu khai mạc, ông Kim Byoungho - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank nhấn mạnh năng lực thích ứng, kỷ luật và nhất quán chiến lược của Ngân hàng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Năm 2025, HDBank ghi nhận kết quả kinh doanh nổi bật. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 21.346 tỷ đồng (+27,6%); ROE đạt 25,3% và ROA đạt 2,1% - thuộc nhóm dẫn đầu thị trường; Nợ xấu 1,66%; CAR đạt 16,7% - thuộc nhóm cao nhất hệ thống; CIR giảm còn 27,2%; cổ tức cao 30%.

GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị HDBank

Chia sẻ tại Đại hội, GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị nhấn mạnh: “Một ngân hàng lớn không chỉ đo bằng quy mô tài sản, mà bằng khả năng gánh vác. Và HDBank sẵn sàng gánh vác”.

Bà cũng khẳng định triết lý phát triển xuyên suốt của HDBank: “Mỗi con số trong báo cáo tài chính – đằng sau đó là một con người”.

Đặt mục tiêu 2026 tăng trưởng lợi nhuận 41%, lên mức trên 30.100 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu trọng tâm tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo đó, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt trên 30.100 tỷ đồng (+41%). Tổng tài sản đạt 1.194.481 tỷ đồng (+28%. Dư nợ tín dụng đạt 804.562 tỷ đồng (+37%). Vốn chủ sở hữu đạt 110.088 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 30%.

Đây là bước khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu nâng tầm HDBank thành định chế tài chính quy mô lớn, hiệu quả cao và phát triển bền vững.

Hình thành tập đoàn tài chính đa năng - Hệ sinh thái tăng trưởng tích hợp

Một nội dung trọng tâm được Đại hội thảo luận là chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính tích hợp, gồm các trụ cột: HDBank (ngân hàng thương mại); Vikki Bank (ngân hàng số thế hệ mới của bạn, của mọi nhà); HD SAISON (tài chính tiêu dùng); HDB Securities – HDS (chứng khoán).

Theo lãnh đạo HDBank, hệ sinh thái này được xây dựng như một kiến trúc tăng trưởng có chủ đích, tạo ra giá trị cộng hưởng và khả năng thích ứng cao trước biến động thị trường.

Được biết, năm 2025, HD SAISON đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng, ROE 22,5%; HDS đạt lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 93%.

Đáng chú ý, việc tiếp nhận và tái cấu trúc Ngân hàng Đông Á, chuyển đổi thành Vikki Bank, được đánh giá không chỉ là cơ hội kinh doanh mà còn là đóng góp trách nhiệm vào sự ổn định hệ thống tài chính quốc gia.

Kết nối dòng vốn toàn cầu - Mở rộng thị trường quốc tế

Phiên thảo luận ghi nhận sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư quốc tế như DEG, LeapFrog cùng các chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới.

TS Philipp Rösler - nguyên Phó Thủ tướng Đức, Cố vấn cấp cao của HDBank nhận định: Các định chế tài chính tiên phong sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối dòng vốn toàn cầu với các nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh như Việt Nam.

Trong định hướng này, HDBank đang tăng cường hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE); đồng thời, tham gia các sáng kiến trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) tại TP. Hồ Chí Minh; mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Những cam kết chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Tại Đại hội, lãnh đạo HDBank nhấn mạnh ba cam kết xuyên suốt: Một là, tăng trưởng bền vững trên nền tảng hệ sinh thái và công nghệ; hai là, quản trị theo chuẩn mực quốc tế cao nhất, minh bạch và kỷ luật; ba là, tạo dựng giá trị dài hạn, không chỉ trong một năm mà qua nhiều thế hệ.

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank.

Chủ tịch Kim Byoungho khẳng định: “HDBank không chỉ xây dựng một ngân hàng, mà đang kiến tạo một định chế tài chính của thời đại mới – nơi công nghệ đi cùng nhân văn, tăng trưởng đi cùng trách nhiệm”. “Chúng tôi không chạy theo những con số ngắn hạn. Chúng tôi xây dựng để trường tồn qua nhiều thế hệ” - ông nhấn mạnh./.

Niềm tin - nền tảng của mọi tăng trưởng

Khép lại Đại hội, nhà đầu tư chiến lược Nguyễn Thị Phương Thảo gửi lời tri ân tới Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý, cùng toàn thể cổ đông và nhà đầu tư trong và ngoài nước. “HDBank đổi mới và tăng trưởng không chỉ để lớn hơn, mà để phục vụ tốt hơn, an toàn hơn và bền vững hơn” - bà nhấn mạnh.

HDBank đang hướng tới một trong những ngân hàng thương mại tư nhân dẫn đầu tại Việt Nam, tiên phong trong phát triển hệ sinh thái tài chính tích hợp và ứng dụng công nghệ hiện đại, phục vụ hàng chục triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Hải Băng
HDBank: Tăng trưởng lợi nhuận cao, nền tảng vốn vững chắc, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

HDBank phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế

Thuế quan, M&A và Business Matching: Tâm điểm Hội thảo HDBank Japan Desk 2025

Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ "hụt hơi", VN-Index quay đầu giảm điểm

Phổ biến quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính

Lai Châu tìm "lối mở" cho nông nghiệp xanh, sâm và dược liệu dẫn dắt tăng trưởng

Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

(TBTCO) - Năm 2026, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.300 tỷ đồng, tăng 12%; tổng tài sản hướng mốc 600.000 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời mở rộng hệ sinh thái khi dự kiến thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, đa dạng hóa nguồn thu. Lãnh đạo TPBank cũng chỉ rõ "la bàn" định hướng của ngân hàng để vượt biến động thị trường, trong bối cảnh quy mô tăng mạnh.
Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

(TBTCO) - Năm 2026, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; đồng thời, lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18% và phát hành cổ phiếu 20% nâng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng. Lãnh đạo MSB nhấn mạnh chiến lược trở thành tập đoàn tài chính, chuyển đổi mô hình TNEX Finance và mở rộng sang chứng khoán, quản lý quỹ, khai thác tệp "tài nguyên quý" 8 triệu khách hàng cá nhân, cùng doanh nghiệp.
Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 24/4 ghi nhận diễn biến ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, mặt bằng giao dịch duy trì quanh vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
Thêm lựa chọn linh hoạt cho kế hoạch tài chính cá nhân với Chubb - Tự Do An Phát

Thêm lựa chọn linh hoạt cho kế hoạch tài chính cá nhân với Chubb - Tự Do An Phát

(TBTCO) - Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính ngày càng đa dạng của người dân Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Chubb - Tự Do An Phát.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 22/04/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, với trọng tâm mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

(TBTCO) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố nâng xếp hạng tín nhiệm Ba3, cho Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT).
Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã ck: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với những chuyển biến tích cực. Không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng về quy mô và hiệu quả vận hành, cấu trúc thu nhập cũng cho thấy ngân hàng đang bước vào một chu kỳ phục hồi mang tính nền tảng.
Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với SHB.
