Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm tài chính

Hà My

Hà My

[email protected]
18:11 | 11/06/2026
(TBTCO) - Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (trước đây gọi là đại lý thu) phải bảo đảm nguồn lực tài chính, không chậm đóng, trốn đóng tại thời điểm xem xét lựa chọn; có trách nhiệm bồi hoàn trong trường hợp để xảy ra thất thoát, nộp không đúng hạn hoặc gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.
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Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 458/QĐ-BHXH quy định tiêu chí, điều kiện và quy trình lựa chọn tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng (tên gọi cũ là đại lý thu) được hiểu là tổ chức ký hợp đồng làm dịch vụ để thực hiện xác định, phát triển, theo dõi, duy trì thu các khoản đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Việc ban hành Quyết định số 458/QĐ-BHXH nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, lựa chọn các tổ chức tham gia hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp với quy định mới của Luật Đấu thầu, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm tài chính
Tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân. Ảnh: BHXHVN

Một trong những điểm nổi bật của Quyết định số 458/QĐ-BHXH là quy định cụ thể các tiêu chí, điều kiện lựa chọn tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, đối với tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng dịch vụ, phải đáp ứng nhiều điều kiện như: có tư cách pháp nhân hợp pháp; hạch toán tài chính độc lập; không đang trong quá trình giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, tổ chức phải có tối thiểu một điểm thu hoạt động trên địa bàn xã và mỗi điểm thu phải có ít nhất một nhân viên thu đã được đào tạo, tập huấn theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Các tổ chức cũng phải thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội; có số điện thoại để hỗ trợ, giải đáp cho người dân trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, Quyết định số 458/QĐ-BHXH nhấn mạnh yêu cầu về trách nhiệm tài chính. Theo đó, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng phải bảo đảm nguồn lực tài chính, không chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại thời điểm xem xét lựa chọn; có trách nhiệm bồi hoàn trong trường hợp để xảy ra thất thoát, nộp không đúng hạn hoặc gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Đối với tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng phối hợp trong thu bảo hiểm y tế, Quyết định số 458/QĐ- bảo hiểm xã hội cũng quy định rõ trách nhiệm lập danh sách người tham gia, thực hiện thỏa thuận với cơ quan bảo hiểm xã hội và chịu trách nhiệm trong việc thu, nộp tiền đóng bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện được đánh giá sẽ giúp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng; đồng thời góp phần bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quá trình giao dịch và tham gia chính sách./.

Hà My
Từ khóa:
bảo hiểm bảo hiểm xã hội đại lý thu Quyết định số 458/QĐ-BHXH

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