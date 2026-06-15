Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay được giao dịch quanh mức 4.302 USD/ounce, tăng 82 USD/ounce so với phiên trước. Theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và các loại phí).

Sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài từ năm 2023, thị trường vàng đang đối mặt với những áp lực mới khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và đồng USD tiếp tục ở mức cao. Những yếu tố này đã khiến đà tăng của kim loại quý suy yếu, đồng thời đẩy giá vàng về vùng nhạy cảm quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến điều chỉnh gần đây cũng làm gia tăng các tranh luận về khả năng duy trì xu hướng tăng dài hạn của vàng. Dù vậy, nhiều yếu tố hỗ trợ vẫn hiện hữu, bao gồm căng thẳng địa chính trị, thâm hụt ngân sách tại nhiều nền kinh tế lớn và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Ông Aakash Doshi - Trưởng bộ phận chiến lược vàng và kim loại tại State Street Investment Management, cho rằng trong ngắn hạn, thị trường vẫn phải đối mặt với rủi ro từ khả năng Fed tăng lãi suất cũng như sức mạnh của đồng bạc xanh.

Theo vị chuyên gia này, vàng có thể lấy lại đà tăng nếu căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt và giá dầu giảm về khoảng 80 USD/thùng. Về dài hạn, kim loại quý vẫn được đánh giá là tài sản trú ẩn quan trọng trong bối cảnh thâm hụt ngân sách gia tăng và nguy cơ phân mảnh địa chính trị ngày càng rõ nét.

Trong khi đó, số liệu việc làm tích cực của Mỹ vừa công bố đã củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn. Diễn biến này khiến giá vàng lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, một tín hiệu kỹ thuật đang được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Các nhà giao dịch cho biết đường trung bình động 200 ngày hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự quan trọng quanh 4.446 USD/ounce, phản ánh sự thay đổi trong động lực thị trường. Trước đó, giá vàng từng tăng tới 64% trong năm 2025, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vòng 46 năm.

Bà Nicky Shiels - Trưởng bộ phận chiến lược kim loại tại MKS PAMP, dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong vài tháng tới trước khi xuất hiện những yếu tố hỗ trợ mới đủ mạnh để định hình xu hướng tiếp theo của thị trường.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/6, giá vàng trong nước đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, DOJI và PNJ đều giữ nguyên mức giá so với phiên trước, niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá cũng không ghi nhận biến động. PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục duy trì mức giá 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 15/6, giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, DOJI và PNJ cùng điều chỉnh tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá niêm yết lên mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 147 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng tăng tại nhiều doanh nghiệp. PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá niêm yết lên mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng.