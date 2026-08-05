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Ngày 5/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

06:13 | 05/08/2026
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (5/8) biến động trái chiều khi sàn TOCOM và thị trường Thái Lan giảm, trong khi SHFE và SGX đồng loạt phục hồi. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định.
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Ngày 5/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay biến động trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 giao tháng 8/2026 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản ở mức 426,00 JPY/kg, giảm 0,09%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 419,30 JPY/kg, giảm 1,03%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 giảm 1,2 Baht về mức 87,8 Baht/kg.

Trên sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, hợp đồng giao tháng 9 ở mức 16.480 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,37%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 16.490 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,27%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 213,00 Cent/kg, tăng 0,71%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10/2026 ở mức 212,60 Cent/kg, tăng 0,81%.

Tương tự, thị trường cao su Kuala Lumpur - Malaysia cũng giảm theo đà suy yếu của các sàn cao su kỳ hạn trong khu vực, giữa lúc giá dầu thô lao dốc mạnh và kỳ vọng sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu tăng lên.

Kết phiên, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 giảm 13 sen còn 879 sen/kg, trong khi mủ latex dạng khối giảm 1 sen còn 694,5 sen/kg.

Thị trường cao su thế giới đang trong giai đoạn phân hóa rõ nét. Áp lực điều chỉnh trên sàn TOCOM phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư, trong khi đà tăng trên SHFE và SGX cho thấy nhu cầu tại thị trường châu Á vẫn duy trì tích cực, đặc biệt ở các kỳ hạn xa.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp vẫn giữ ổn định so với phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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