Thuế - Hải quan

Ngành Thuế triển khai đồng bộ công khai thông tin người nộp thuế cần làm sạch mã số thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
18:04 | 04/08/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa có hướng dẫn toàn ngành triển khai đồng bộ việc công khai thông tin, người nộp thuế ở trạng thái 03 - người nộp thuế ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và người nộp thuế ở trạng thái 06 - người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
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Để triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” Cục Thuê vừa ban hành Công văn số 5322/CT-PC hướng dẫn toàn ngành triển khai công khai thông tin người nộp thuế phải bảo đảm các nguyên tắc và trách nhiệm sau:

Thứ nhất, về nguyên tắc công khai thông tin người nộp thuế: Công khai thông tin phải đúng thẩm quyền, đúng trường hợp, đúng mục đích quản lý thuế và bảo đảm không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngành Thuế triển khai đồng bộ công khai thông tin người nộp thuế cần làm sạch mã số thuế
Công chức Thuế tỉnh Điện Biên hỗ trợ người nộp thuế làm sạch mã số thuế. Ảnh: Đức Thanh

Chỉ công khai thông tin khi có căn cứ pháp lý rõ ràng, dữ liệu đã được rà soát, đối chiếu, xác minh theo quy định của pháp luật.

Nội dung thông tin công khai phải bảo đảm mức tối thiểu cần thiết để phục vụ quản lý thuế; việc xử lý, hiển thị, che, ẩn thông tin định danh cá nhân, thông tin cá nhân và thông tin khác có liên quan phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin mạng.

Công khai thông tin phải bảo đảm khả năng đính chính, cập nhật, chấm dứt công khai kịp thời khi căn cứ công khai không còn hoặc thông tin công khai không chính xác.

Thứ hai, về trách nhiệm công khai thông tin người nộp thuế: Cơ quan thuế có trách nhiệm đăng tải thông tin về người nộp thuế không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật; người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; người nộp thuế ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế lên trang thông tin điện tử ngành Thuế.

Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế, cơ quan thuế có thể công khai bổ sung thông qua phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở, họp báo, thông cáo báo chí hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, theo khoản 3 và khoản 5 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định về công khai thông tin người nộp thuế, thì cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp sau: Trốn thuế, khoản thu khác; chây ỳ không nộp tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt đúng thời hạn; nợ tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác.

Không thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính phủ cũng quy định. Cơ quan quản lý thuế công khai thông tin về người nộp thuế thực hiện các hành vi trốn thuế, khoản thu khác, chây ỳ không nộp tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt đúng thời hạn.

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.

Người nộp thuế thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân khác.

Người nộp thuế không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật: Từ chối không cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan quản lý thuế; không chấp hành quyết định kiểm tra và các yêu cầu khác của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật; không thực hiện yêu cầu giải trình của cơ quan thuế về rủi ro hóa đơn theo cảnh báo từ hệ thống ứng dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; chống, ngăn cản công chức thuế, công chức hải quan thi hành công vụ; cá nhân, tổ chức không chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà có hành vi phát tán tài sản.

Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh.

Cùng với việc thực hiện công khai thông tin người nộp thuế ở trạng thái 03 và người nộp thuế ở trạng thái 06, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp, trình tự, thủ tục việc công khai, gỡ bỏ công khai thông tin theo quy định. Trong quá trình triển khai, phải thực hiện việc Báo cáo công việc liên quan đến việc công khai thông tin và gỡ bỏ công khai thông tin theo chỉ đạo của Cục Thuế tại Công điện số 18/CĐ-CT ngày 13/7/2026.

Cục Thuế cho rằng, đây là giải pháp cấp thiết nhằm hỗ trợ cơ quan thuế các cấp thống nhất trong triển khai công tác công khai thông tin đối với người nộp thuế có vi phạm pháp luật, người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03), người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) đã được cơ quan thuế mời lên làm việc nhưng người nộp thuế không chấp hành, không hợp tác để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật./.

Văn Tuấn
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