Thuế - Hải quan

Mức kinh phí ủy nhiệm thu năm 2026 là 6% tổng số tiền thuế thuộc phạm vi ủy nhiệm thu

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
11:43 | 04/08/2026
(TBTCO) - Theo Quyết định số 935/QĐ-CT của Cục Thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2026, mức kinh phí ủy nhiệm thu năm 2026 là 6% tổng số tiền thuế thuộc phạm vi ủy nhiệm thu.
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Theo quy định tại Điều 1 của Quyết định số 935/QĐ-CT, mức kinh phí ủy nhiệm được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước được quy định trong Hợp đồng ủy nhiệm thu. Mức kinh phí ủy nhiệm thu năm 2026 là 6% tổng số tiền thuế, khoản thu khác thuộc phạm vi ủy nhiệm thu đã được nộp vào ngân sách nhà nước.

Quyết định giao Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố căn cứ mức kinh phí ủy nhiệm thu được giao để quyết định mức kinh phí ủy nhiệm thu cho các Thuế cơ sở phù hợp với từng địa bàn cấp xã, bảo đảm mức kinh phí ủy nhiệm thu bình quân của toàn tỉnh, thành phố không vượt quá mức quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Cơ quan thuế lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí ủy nhiệm thu theo quy định hiện hành./.

Văn Tuấn
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