Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Đại Việt Group bị xử phạt

|
GSPC +110.78
04/08 | +110.78
(7,600.50 +110.78 (+1.48%))
|
DJI +693.38
04/08 | +693.38
(53,178.41 +693.38 (+1.32%))
|
IXIC +540.04
04/08 | +540.04
(25,913.90 +540.04 (+2.13%))
|
NYA +147.98
04/08 | +147.98
(24,255.53 +147.98 (+0.61%))
|
XAX -88.42
04/08 | -88.42
(8,359.73 -88.42 (-1.05%))
|
BUK100P -2.94
04/08 | -2.94
(1,077.97 -2.94 (-0.27%))
|
RUT +50.57
04/08 | +50.57
(2,981.91 +50.57 (+1.73%))
|
VIX -0.13
04/08 | -0.13
(15.86 -0.13 (-0.81%))
|
FTSE -10.35
04/08 | -10.35
(10,857.70 -10.35 (-0.10%))
|
GDAXI +372.07
04/08 | +372.07
(26,001.31 +372.07 (+1.45%))
|
FCHI +104.18
04/08 | +104.18
(8,613.82 +104.18 (+1.22%))
|
STOXX50E +68.49
04/08 | +68.49
(6,426.50 +68.49 (+1.08%))
|
N100 +13.44
04/08 | +13.44
(1,939.23 +13.44 (+0.70%))
|
BFX -18.54
04/08 | -18.54
(5,667.28 -18.54 (-0.33%))
|
MOEX.ME -0.11
04/08 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI -106.56
04/08 | -106.56
(25,902.84 -106.56 (-0.41%))
|
STI +18.88
04/08 | +18.88
(5,631.16 +18.88 (+0.34%))
|
AXJO +111.40
04/08 | +111.40
(9,130.70 +111.40 (+1.24%))
|
AORD +117.10
04/08 | +117.10
(9,295.50 +117.10 (+1.28%))
|
BSESN +493.94
04/08 | +493.94
(79,132.97 +493.94 (+0.63%))
|
JKSE +38.74
04/08 | +38.74
(6,273.24 +38.74 (+0.62%))
|
KLSE +4.40
04/08 | +4.40
(1,730.13 +4.40 (+0.26%))
|
NZ50 +61.81
04/08 | +61.81
(13,836.74 +61.81 (+0.45%))
|
KS11 -42.91
04/08 | -42.91
(6,214.54 -42.91 (-0.69%))
|
TWII -38.53
04/08 | -38.53
(43,347.88 -38.53 (-0.09%))
|
GSPTSE -279.66
04/08 | -279.66
(35,226.14 -279.66 (-0.79%))
|
BVSP +1.23
04/08 | +1.23
(178,000.23 +1.23 (+0.00%))
|
MXX -239.77
04/08 | -239.77
(66,697.22 -239.77 (-0.36%))
|
IPSA -59.68
04/08 | -59.68
(10,887.72 -59.68 (-0.55%))
|
MERV -16,879.50
04/08 | -16,879.50
(3,274,443.25 -16,879.50 (-0.51%))
|
TA125.TA -39.36
04/08 | -39.36
(4,032.40 -39.36 (-0.97%))
|
CASE30 -191.60
04/08 | -191.60
(54,094.30 -191.60 (-0.35%))
|
JN0U.JO +103.28
04/08 | +103.28
(6,809.45 +103.28 (+1.54%))
|
DX-Y.NYB +0.11
04/08 | +0.11
(100.01 +0.11 (+0.11%))
|
125904-USD-STRD +14.73
04/08 | +14.73
(2,857.06 +14.73 (+0.52%))
|
XDB -0.49
04/08 | -0.49
(134.29 -0.49 (-0.36%))
|
XDE -0.19
04/08 | -0.19
(115.10 -0.19 (-0.16%))
|
000001.SS +5.93
04/08 | +5.93
(3,815.59 +5.93 (+0.16%))
|
N225 -253.45
04/08 | -253.45
(63,501.45 -253.45 (-0.40%))
|
XDN +0.18
04/08 | +0.18
(63.61 +0.18 (+0.29%))
|
XDA -0.32
04/08 | -0.32
(70.00 -0.32 (-0.46%))