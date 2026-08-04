Chứng khoán

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Đại Việt Group bị xử phạt

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
09:55 | 04/08/2026
(TBTCO) - Bà Dư Thị Vân - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Việt Group (DVG) bị xử phạt 92,5 triệu đồng do thực hiện các hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
aa

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 425/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Dư Thị Vân.

Theo quyết định, bà Dư Thị Vân bị phạt 92,5 triệu đồng do với vai trò Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc DVG đã thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Cụ thể, bà Dư Thị Vân ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư TCTC và thực hiện giao dịch thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ. Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Vừa qua, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 427/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang số tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp đã chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu, gồm báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty trong các năm 2024 và 2025; thông báo mời họp, biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026.
Tấn Minh
Từ khóa:
thành viên hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Đại Việt Group xử phạt vi phạm hành chính hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đại Việt Group thanh tra chứng khoán nhà nước Quy định công bố thông tin

Bài liên quan

Hãng du lịch hàng đầu Việt Nam - Vietravel bị phạt vì loạt sai phạm

Hãng du lịch hàng đầu Việt Nam - Vietravel bị phạt vì loạt sai phạm

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững

Phạt tới 100 triệu đồng với vi phạm hành chính về cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế

Phạt tới 100 triệu đồng với vi phạm hành chính về cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế

Dành cho bạn

Ngày 4/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 4/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Minh bạch dữ liệu đất đai để đón dòng vốn ngoại

Minh bạch dữ liệu đất đai để đón dòng vốn ngoại

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Lợi nhuận ngành phân bón phân hóa, hai “ông lớn” giữ nhịp tăng trưởng

Lợi nhuận ngành phân bón phân hóa, hai “ông lớn” giữ nhịp tăng trưởng

Rẽ dòng tín dụng bất động sản, dịch chuyển vốn khỏi phân khúc đầu cơ

Rẽ dòng tín dụng bất động sản, dịch chuyển vốn khỏi phân khúc đầu cơ

Ngày 4/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khởi sắc

Ngày 4/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khởi sắc

Đọc thêm

Quản lý rủi ro, khơi thông nguồn lực từ tài sản mã hóa

Quản lý rủi ro, khơi thông nguồn lực từ tài sản mã hóa

(TBTCO) - Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn định hình khuôn khổ quản lý và mô hình vận hành. Theo các chuyên gia, để thị trường phát triển an toàn, Việt Nam cần đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý, quản lý theo mức độ rủi ro và xây dựng hạ tầng dữ liệu, định danh, xác thực đủ tin cậy.
SJ Group ghi nhận lợi nhuận 526 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

SJ Group ghi nhận lợi nhuận 526 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(TBTCO) - SJ Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế 526,3 tỷ đồng sau nửa đầu năm, tăng 143,1% so với cùng kỳ. Doanh thu trong kỳ chủ yếu đến từ các hợp đồng đã ký và khoản thanh toán theo tiến độ tại dự án Nam An Khánh trong năm 2025.
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Doanh thu quý II tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Doanh thu quý II tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa

(TBTCO) - Quý II/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.946 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 18,9 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với mức 42 tỷ đồng đạt được cùng kỳ.
Chứng khoán phái sinh ngày 3/8: Nhà đầu thận trọng trước nhịp bứt phá mạnh của VN30

Chứng khoán phái sinh ngày 3/8: Nhà đầu thận trọng trước nhịp bứt phá mạnh của VN30

(TBTCO) - VN30-Index bật tăng hơn 45 điểm, vượt mốc 1.900 điểm trong phiên đầu tuần nhờ lực cầu lan tỏa ở nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai VN30 vẫn giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở, cho thấy giới đầu tư phái sinh bắt đầu thận trọng khi thị trường tiến gần vùng kháng cự 1.930 - 1.950 điểm.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 3/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.
Chứng khoán ngày 3/8: Dòng tiền lan tỏa, nhiều nhóm ngành bứt phá, VN-Index vượt mốc 1.760 điểm

Chứng khoán ngày 3/8: Dòng tiền lan tỏa, nhiều nhóm ngành bứt phá, VN-Index vượt mốc 1.760 điểm

Thị trường chứng khoán mở đầu tháng 8 với diễn biến tích cực khi VN-Index tăng hơn 27 điểm, vượt mốc 1.760 điểm nhờ dòng tiền lan tỏa trên diện rộng. Thanh khoản cải thiện, khối ngoại quay lại mua ròng cùng sự bứt phá của nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ và bất động sản cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang lạc quan hơn sau nhịp điều chỉnh cuối tháng 7.
Vốn ngoại trở lại: FPT được giải ngân mạnh nhất, vẫn ở Top 2 bán ròng từ đầu năm

Vốn ngoại trở lại: FPT được giải ngân mạnh nhất, vẫn ở Top 2 bán ròng từ đầu năm

(TBTCO) - Sau nhiều phiên giao dịch thận trọng, vốn ngoại bất ngờ trở lại với giá trị mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong phiên đầu tháng 8. Dòng tiền tập trung vào ba cổ phiếu FPT, HPG và VCB.
Bảo hiểm BIC báo lãi tăng mạnh trong quý II, mở rộng danh mục đầu tư lên gần 7.500 tỷ đồng

Bảo hiểm BIC báo lãi tăng mạnh trong quý II, mở rộng danh mục đầu tư lên gần 7.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Bảo hiểm BIC báo lãi trước thuế quý II/2026 đạt 169,6 tỷ đồng, tăng mạnh 42,3% so với quý trước, song lũy kế 6 tháng mới đạt 288,8 tỷ đồng, chịu tác động khi không còn khoản chốt lời chứng khoán lớn như cùng kỳ. Dù vậy, phí bảo hiểm gốc của BIC duy trì đà tăng 5,7% lên 2.832,8 tỷ đồng cùng kỳ; danh mục đầu tư được mở rộng lên gần 7.500 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đầu tư trong cụm công nghiệp

Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đầu tư trong cụm công nghiệp

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV nâng hiệu quả kiểm soát chi và thanh toán vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV nâng hiệu quả kiểm soát chi và thanh toán vốn đầu tư công

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Đại Việt Group bị xử phạt

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Đại Việt Group bị xử phạt

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Ngày 4/8: Giá bạc tiếp đà tăng nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Ngày 4/8: Giá bạc tiếp đà tăng nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Nghị quyết số 10: Tái định hình chiến lược thu hút FDI

Nghị quyết số 10: Tái định hình chiến lược thu hút FDI

Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Infographics: 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 445,5 nghìn tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 445,5 nghìn tỷ đồng

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/8: Vàng thế giới giữ mốc 4.040 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/8: Vàng thế giới giữ mốc 4.040 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +110.78
04/08 | +110.78 (7,600.50 +110.78 (+1.48%))
DJI +693.38
04/08 | +693.38 (53,178.41 +693.38 (+1.32%))
IXIC +540.04
04/08 | +540.04 (25,913.90 +540.04 (+2.13%))
NYA +147.98
04/08 | +147.98 (24,255.53 +147.98 (+0.61%))
XAX -88.42
04/08 | -88.42 (8,359.73 -88.42 (-1.05%))
BUK100P -2.94
04/08 | -2.94 (1,077.97 -2.94 (-0.27%))
RUT +50.57
04/08 | +50.57 (2,981.91 +50.57 (+1.73%))
VIX -0.13
04/08 | -0.13 (15.86 -0.13 (-0.81%))
FTSE -10.35
04/08 | -10.35 (10,857.70 -10.35 (-0.10%))
GDAXI +372.07
04/08 | +372.07 (26,001.31 +372.07 (+1.45%))
FCHI +104.18
04/08 | +104.18 (8,613.82 +104.18 (+1.22%))
STOXX50E +68.49
04/08 | +68.49 (6,426.50 +68.49 (+1.08%))
N100 +13.44
04/08 | +13.44 (1,939.23 +13.44 (+0.70%))
BFX -18.54
04/08 | -18.54 (5,667.28 -18.54 (-0.33%))
MOEX.ME -0.11
04/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -106.56
04/08 | -106.56 (25,902.84 -106.56 (-0.41%))
STI +18.88
04/08 | +18.88 (5,631.16 +18.88 (+0.34%))
AXJO +111.40
04/08 | +111.40 (9,130.70 +111.40 (+1.24%))
AORD +117.10
04/08 | +117.10 (9,295.50 +117.10 (+1.28%))
BSESN +493.94
04/08 | +493.94 (79,132.97 +493.94 (+0.63%))
JKSE +38.74
04/08 | +38.74 (6,273.24 +38.74 (+0.62%))
KLSE +4.40
04/08 | +4.40 (1,730.13 +4.40 (+0.26%))
NZ50 +61.81
04/08 | +61.81 (13,836.74 +61.81 (+0.45%))
KS11 -42.91
04/08 | -42.91 (6,214.54 -42.91 (-0.69%))
TWII -38.53
04/08 | -38.53 (43,347.88 -38.53 (-0.09%))
GSPTSE -279.66
04/08 | -279.66 (35,226.14 -279.66 (-0.79%))
BVSP +1.23
04/08 | +1.23 (178,000.23 +1.23 (+0.00%))
MXX -239.77
04/08 | -239.77 (66,697.22 -239.77 (-0.36%))
IPSA -59.68
04/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -16,879.50
04/08 | -16,879.50 (3,274,443.25 -16,879.50 (-0.51%))
TA125.TA -39.36
04/08 | -39.36 (4,032.40 -39.36 (-0.97%))
CASE30 -191.60
04/08 | -191.60 (54,094.30 -191.60 (-0.35%))
JN0U.JO +103.28
04/08 | +103.28 (6,809.45 +103.28 (+1.54%))
DX-Y.NYB +0.11
04/08 | +0.11 (100.01 +0.11 (+0.11%))
125904-USD-STRD +14.73
04/08 | +14.73 (2,857.06 +14.73 (+0.52%))
XDB -0.49
04/08 | -0.49 (134.29 -0.49 (-0.36%))
XDE -0.19
04/08 | -0.19 (115.10 -0.19 (-0.16%))
000001.SS +5.93
04/08 | +5.93 (3,815.59 +5.93 (+0.16%))
N225 -253.45
04/08 | -253.45 (63,501.45 -253.45 (-0.40%))
XDN +0.18
04/08 | +0.18 (63.61 +0.18 (+0.29%))
XDA -0.32
04/08 | -0.32 (70.00 -0.32 (-0.46%))