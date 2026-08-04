Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số địa phương miền Bắc. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ ở một số địa phương, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Sau diễn biến này, mặt bằng giá heo hơi trong khu vực hiện dao động từ 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, Hà Nội và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá đang được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên và Phú Thọ, tạo nên nhóm địa phương có giá cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La tiếp tục duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Ninh Bình sau khi giảm thêm 1.000 đồng/kg đã lùi về 61.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức giá thấp nhất tại miền Bắc.

Thị trường phía Bắc vẫn là khu vực duy nhất biến động khi áp lực giảm giá tiếp tục xuất hiện tại một số địa phương.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ổn định. Theo khảo sát, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Gia Lai tiếp tục là nhóm địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 62.000 đồng/kg.

Các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực khi duy trì ở mức 60.000 đồng/kg.

Sau nhiều phiên giảm liên tiếp trong tuần trước, thị trường miền Trung - Tây Nguyên đang có xu hướng chững lại khi cả cung và cầu đều chưa xuất hiện yếu tố tạo đột biến.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không thay đổi so với hôm qua. Hiện các thương lái thu mua heo hơi trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 62.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức 61.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau vẫn là những địa phương có giá thấp nhất khu vực, cùng giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay chỉ biến động tại một số tỉnh phía Bắc, còn hai khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam đồng loạt đi ngang. Theo khảo sát mới nhất, giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg./.