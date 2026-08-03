Tài chính

Sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống

Nguyễn Ngân

Nguyễn Ngân

22:18 | 03/08/2026
(TBTCO) - Cùng với nhiệm vụ “tích cốc phòng cơ”, công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đã được ngành Dự trữ Nhà nước thực hiện hiệu quả, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong các giai đoạn khó khăn. Hàng chục nghìn tấn gạo và thiết bị cứu hộ đã được đưa đến tận tay người dân vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhanh chóng, đúng đối tượng.
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Sẵn sàng tổ chức xuất cấp ngay khi có quyết định

Theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), từ đầu năm đến ngày 20/7/2026, các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia theo thẩm quyền đã ban hành các quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia với tổng giá trị khoảng 939,64 tỷ đồng.

Bộ Tài chính - cụ thể là Cục DTNN đã thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia với tổng giá trị khoảng 842,84 tỷ đồng. Theo đó, Cục DTNN đã thực hiện xuất cấp 77.447 tấn gạo với giá trị khoảng 838,44 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán là 9.069 tấn; hỗ trợ người dân thời gian giáp hạt đầu năm 2026 là 8.208 tấn; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, mưa bão là 1.148 tấn; hỗ trợ học sinh là 55.875 tấn; hỗ trợ người dân tham gia trồng rừng là 1.147 tấn; xuất viện trợ gạo của Chính phủ cho Philippines là 2.000 tấn.

Sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống
Kiểm tra bảo quản hàng Dự trữ Quốc gia tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X. Ảnh: Triệu Tuyển

Bên cạnh xuất cấp lương thực, triển khai quyết định của cấp có thẩm quyền, Cục DTNN đã xuất cấp nhiều vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia trị giá khoảng 4,4 tỷ đồng cho các bộ, ngành, địa phương.

Các mặt hàng vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia đã được Cục DTNN xuất cấp gồm: 3 máy phát điện loại 150 KVA cho Bộ Y tế khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ và xuất cấp 2 máy phát điện loại 50 KVA, 3.000 chiếc phao áo cứu sinh, 3 bộ máy khoan phá bê tông cho UBND tỉnh Lào Cai thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia theo thẩm quyền đã xuất cấp kịp thời nhiều mặt hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương, với tổng giá trị khoảng 96,8 tỷ đồng.

Cụ thể, Bộ Công an xuất cấp 12 danh mục hàng hóa cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc với giá trị khoảng 72,7 tỷ đồng.

Đảm bảo “kho luôn đầy, hàng luôn mới”

Những kết quả toàn diện trong công tác nhập, xuất và đấu thầu đổi hàng trong thời gian qua là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, chuyên nghiệp của Cục Dự trữ Nhà nước. Việc đảm bảo “kho luôn đầy, hàng luôn mới” không chỉ giúp quốc gia giữ thế chủ động trong mọi tình huống khẩn cấp, mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố vững chắc an sinh xã hội cho đất nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xuất cấp khoảng 22 tỷ đồng, gồm: 32.250 liều vắc xin lở mồm long móng type O, A; 20.000 lít hóa chất Vetvaco-Iodine; 15.000 lít hóa chất Benkocid và 25.000 kg hóa chất Sodium Cholorite 20% để hỗ trợ 6 địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và 22 tấn hạt giống ngô, 7 tấn hạt giống rau cho 2 địa phương thực hiện hỗ trợ, khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Để hàng dự trữ quốc gia đến tận tay người dân kịp thời, các chi cục DTNN khu vực đã chuẩn bị về nhân lực, phương tiện vận chuyển, hàng dự trữ quốc gia, sẵn sàng tổ chức xuất cấp ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền và kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh.

Cùng với đó, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn để khẩn trương xuất kho, vận chuyển, giao hàng kịp thời đến đối tượng thụ hưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đã được xuất cấp bảo đảm chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định.

Đảm bảo nguồn lực ứng phó trong các tình huống cấp bách

Song song với việc thực hiện công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, Cục DTNN cũng khẩn trương triển khai mua nhập hàng dự trữ quốc gia, sẵn sàng nguồn lực để ứng phó trong các tình huống cấp bách.

Công tác triển khai kế hoạch nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2026 được thực hiện chủ động, bám sát kế hoạch được giao. Các nhiệm vụ thuộc kế hoạch chuyển tiếp đã được triển khai đúng tiến độ; đồng thời, các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đấu thầu, mua sắm các mặt hàng thuộc kế hoạch năm 2026 đang được khẩn trương hoàn thiện, tạo cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia trong năm 2026.

Năm 2026, nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia được đặt lên hàng đầu khi Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (Cục DTNN) chỉ tiêu kế hoạch nhập kho 300.000 tấn gạo dự trữ quốc gia. Đây là khối lượng lương thực rất lớn, đòi hỏi quy trình triển khai khoa học, khẩn trương, nhưng không được phép lơ là các quy định pháp lý.

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp, nhập hàng dự trữ quốc gia, Cục Dự trữ Nhà nước đã quản lý, bảo quản hiệu quả các mặt hàng dự trữ quốc gia, không để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hàng dự trữ quốc gia được bảo quản theo đúng quy định kỹ thuật nhằm đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và mục tiêu đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Theo Ban Tài chính và quản lý hàng dự trữ (Cục DTNN), Cục đã khẩn trương phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho 15 chi cục DTNN khu vực, đồng thời phê duyệt dự toán mua gạo để làm cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho các đơn vị cấp dưới triển khai đồng loạt.

Nhờ sự chủ động và quyết liệt của các chi cục DTNN khu vực trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, tính đến ngày 3/6/2026, toàn ngành đã lựa chọn được các nhà thầu cung ứng tổng cộng 273.020 tấn gạo, đạt 91,01% chỉ tiêu được giao.

Tiến độ nhập kho thực tế cũng ghi nhận con số khả quan. Tính đến ngày 9/7/2026, hệ thống kho của các chi cục DTNN khu vực đã tiếp nhận an toàn 167.400 tấn gạo, số lượng còn lại đang được khẩn trương vận chuyển và nghiệm thu theo đúng tiến độ hợp đồng.

Đáng chú ý, công tác đấu thầu mua gạo năm nay được dư luận và các nhà thầu đánh giá cao nhờ tính công khai, minh bạch. Việc áp dụng nghiêm túc các quy định đấu thầu qua mạng không chỉ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, mà còn giúp tối ưu hóa chi phí mua sắm, tiết kiệm đáng kể nguồn ngân sách nhà nước mà vẫn đảm bảo chất lượng hạt gạo dự trữ đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Bên cạnh mặt hàng lương thực, việc chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn để đối phó với mùa mưa bão năm 2026 là nhiệm vụ cấp bách không kém. Năm nay, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (cụ thể là Cục DTNN) kế hoạch nhập 4 mặt hàng vật tư, thiết bị chiến lược. Ngày 15/5/2026, Cục DTNN đã ban hành Quyết định số 253/QĐ-CDT giao nhiệm vụ cụ thể cho 15 chi cục DTNN khu vực. Theo đó, công tác mua sắm trang thiết bị bao gồm: hoàn thành các hợp đồng chuyển tiếp từ năm trước và triển khai đấu thầu mới cho năm 2026.

Đối với các mặt hàng thuộc chỉ tiêu kế hoạch các năm trước chuyển sang, các đơn vị đã hoàn thành việc đấu thầu và ký hợp đồng mua 90.000 chiếc phao áo cứu sinh, thời hạn thực hiện giao nhận hàng đến ngày 2/8/2026; 8.000 bộ nhà bạt cứu sinh các loại (với 4 hợp đồng đã được ký kết); đã ký 2 hợp đồng mua tổng số 200 bộ máy phát điện các loại, thời hạn thực hiện giao nhận hàng đến ngày 17/12/2026.

Đối với các mặt hàng thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và các năm trước chuyển sang triển khai đấu thầu trong năm 2026, Cục DTNN đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 400 bộ máy bơm nước chữa cháy và 50.000 chiếc phao áo cứu sinh, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 7/2026; đồng thời đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 50 bộ máy phát điện các loại. Đối với mặt hàng xuồng cao tốc, sau khi quy chuẩn kỹ thuật được phê duyệt, Cục DTNN dự kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong tháng 7/2026 và bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2026.

Nguyễn Ngân
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