Ngân hàng - Bảo hiểm

SJ Group ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, nhưng dòng tiền kinh doanh âm gần 500 tỷ đồng

Anh Tú

Anh Tú

20:08 | 03/08/2026
(TBTCO) - SJ Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế 526,3 tỷ đồng sau nửa đầu năm, tăng 143,1%, mới hoàn thành khoảng 35% kế hoạch năm. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh âm gần 500 tỷ đồng, trong khi khoản người mua trả tiền trước giảm 97,4%, phần lớn doanh thu được ghi nhận từ các khoản ứng trước năm 2025, qua đó, gia tăng áp lực duy trì nguồn thu và dòng tiền trong các quý tiếp theo.
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Công ty cổ phần SJ Group (SJ Group - mã Ck: SJS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Quý II/2026, Công ty Cổ phần SJ Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 443,4 tỷ đồng, tăng 128,7% so với cùng kỳ và là mức cao nhất theo quý từ trước đến nay. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 7,5% xuống gần 100 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 142,1%, đạt 344 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 306,6 tỷ đồng, tăng 135,8% so với quý II/2025.

SJ Group ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, nhưng dòng tiền kinh doanh âm gần 500 tỷ đồng
Thông tin từ SJ Group cho thấy, tại dự án Nam An Khánh, số dư người mua trả tiền trước giảm từ 678,7 tỷ đồng xuống còn 13,4 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 760,2 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 573 tỷ đồng, tăng 133,3. Lợi nhuận trước thuế SJ Group đạt 526,3 tỷ đồng, tăng 143,1%. Với kết quả này, SJ Group đã hoàn thành khoảng 35% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đáng chú ý, doanh thu 6 tháng đầu năm chủ yếu được ghi nhận từ các hợp đồng đã ký và khoản tiền khách hàng thanh toán trước theo tiến độ trong năm 2025, tập trung tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh.

Điều này thể hiện qua khoản mục người mua trả tiền trước giảm mạnh từ 681,1 tỷ đồng cuối năm 2025 xuống còn 17,9 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tương ứng giảm gần 97,4%. Riêng tại dự án Nam An Khánh, số dư người mua trả tiền trước giảm từ 678,7 tỷ đồng xuống còn 13,4 tỷ đồng, cho thấy nguồn tiền khách hàng ứng trước gần như đã được ghi nhận hết vào doanh thu trong kỳ.

Trong khi đó, SJ Group chưa ghi nhận đáng kể dòng tiền từ các hợp đồng bán hàng mới trong năm 2026, điều này đặt ra áp lực duy trì nguồn thu và dòng tiền trong các quý tiếp theo.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm nặng gần 500 tỷ đồng, dù lợi nhuận trước thuế đạt hơn 526 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy lợi nhuận kế toán chưa chuyển hóa thành dòng tiền thực, lượng vốn vẫn bị giam trong hàng tồn kho và các khoản phải thu, trong khi nguồn tiền hỗ trợ từ khách hàng và nhà cung cấp suy giảm.

Tại ngày 30/6/2026, hàng tồn kho của SJ Group đạt 4.384,2 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cuối năm 2025. Trong đó, dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh ghi nhận giá trị tồn kho 4.321,8 tỷ đồng, tăng khoảng 134,5 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm tới 98,6% tổng hàng tồn kho. Điều này cho thấy doanh nghiệp tiếp tục tập trung nguồn lực vào dự án trọng điểm, đồng thời lượng vốn đầu tư vẫn chủ yếu nằm tại Nam An Khánh.

Bên cạnh lượng vốn lớn tập trung tại hàng tồn kho, SJ Group tiếp tục phân bổ nguồn lực cho các dự án đang trong giai đoạn đầu tư. Theo đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn đạt 2.625,8 tỷ đồng, tăng gần 185 tỷ đồng so với cuối năm 2025, chủ yếu tại các dự án Khu đô thị mới Hòa Hải - Đà Nẵng, Văn La - Hà Đông. Ngoài ra, SJ Group tiếp tục phân bổ vốn vào các dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Tiến Xuân, Khu đô thị mới Nam An Khánh mở rộng và Khu đô thị Thịnh Lang - Hòa Bình.

Để triển khai các dự án, tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay của SJ Group đạt gần 1.298 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cuối năm 2025. Trong đó, vay dài hạn đạt 962 tỷ đồng, tăng 32,1%, còn vay ngắn hạn duy trì ở mức 335,9 tỷ đồng.

Trước đó, đầu năm 2026, doanh nghiệp đã phê duyệt phương án vay vốn tại VietABank - Chi nhánh Hà Nội để đầu tư dự án Khu nhà ở Văn La. Đáng chú ý, trước đây SJS từng có tổng dư nợ tại VietABank lên tới khoảng 1.560 tỷ đồng, cao hơn ngưỡng 15% vốn tự có của ngân hàng theo giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhiều cổ đông đã chất vấn ban lãnh đạo SJ Group khi kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 chỉ đạt từ 19 - 62% các chỉ tiêu đề ra, đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Phản hồi cổ đông, ban lãnh đạo cho biết trong năm 2026, công ty sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại hai dự án trọng điểm Nam An Khánh và Văn La, đồng thời tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, phát triển sản phẩm tại dự án Tiến Xuân.

Đối với dự án Nam An Khánh - một trong những dự án nằm trong danh sách các dự án chậm triển khai được UBND TP. Hà Nội rà soát, công ty cho biết đã và đang khắc phục các tồn tại theo các kết luận thanh tra trước đây, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và điều chỉnh quy hoạch tổng thể theo chấp thuận của UBND thành phố.

Với dự án Tiến Xuân, doanh nghiệp đang tiếp tục giải trình phương án quy hoạch với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, SJ Group cũng cho biết có kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm tạo nguồn lực triển khai các dự án lớn như Văn La, Nam An Khánh và Tiến Xuân./.

Tiền thân là Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), SJ Group được thành lập năm 2001 và hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Doanh nghiệp là chủ đầu tư nhiều dự án lớn như: Khu đô thị mới Nam An Khánh, Nam An Khánh mở rộng, Khu nhà ở Văn La, Khu đô thị Tiến Xuân, Khu đô thị Hòa Hải (Đà Nẵng) và Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng…
Anh Tú
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VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80