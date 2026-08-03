Ông Nguyễn Tiến Hải được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Theo thông cáo báo chí vừa được Văn phòng Quốc hội công bố, sáng 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội đã họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại phiên họp, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình. Trước đó, ông Đỗ Thanh Bình đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Đức Thanh

Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành quy trình phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Với 483/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tại Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; là đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật. Trong quá trình công tác, từ một cán bộ tỉnh đoàn, ông đã nắm giữ nhiều vị trí công tác khác nhau như Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Minh Hải; Bí thư Huyện đoàn U Minh, tỉnh Minh Hải; Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Tỉnh đoàn Minh Hải; Hiệu trưởng trường Đoàn.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Đức Thanh

Từ năm 1997, ông là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, sau đó trở thành Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau. Đầu năm 2004, ông Nguyễn Tiến Hải giữ cương vị Bí thư Huyện ủy Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Hơn một năm sau, ông làm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

Giữa năm 2009, ông trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và sau một nhiệm kỳ, ông được tín nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phụ trách Khối cơ sở, Khối Nội chính.

Từ tháng 7/2015, ông Nguyễn Tiến Hải có một nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vào tháng 7/2020.

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (từ tháng 1/2021), giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, sau đó kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ năm 2025, ông Nguyễn Tiến Hải là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau khi tỉnh Kiên Giang và An Giang sáp nhập, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang (mới).

Ngày 21/7/2026, ông được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.