Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Đầu giờ chiều, Quốc hội đã bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo Quốc hội kết quả kiểm phiếu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu tại Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 496/496 đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Theo đó, danh sách các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Đỗ Văn Chiến;

2. Ông Nguyễn Khắc Định;

3. Bà Nguyễn Thị Thanh;

4. Ông Nguyễn Hồng Diên;

5. Ông Nguyễn Doãn Anh;

6. Bà Nguyễn Thị Hồng.

Đối với Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, có 487/487 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,40% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo Nghị quyết, các đại biểu Quốc hội khóa XVI có tên sau đây giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI:

1. Ông Lâm Văn Mẫn.

2. Ông Phan Chí Hiếu.

3. Ông Phan Văn Mãi.

4. Ông Lê Tấn Tới.

5. Ông Nguyễn Đắc Vinh.

6. Bà Nguyễn Thanh Hải.

7. Ông Nguyễn Hữu Đông.

8. Bà Lê Thị Nga.

9. Ông Lê Quang Mạnh.

10. Ông Hoàng Duy Chinh.

11. Ông Vũ Hải Hà.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa cho các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các Nghị quyết về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết cho các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả có 493/493 đại biểu Quốc hội tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt).

Sau nội dung này, Quốc hội bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết cho các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày 3 dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu các chức danh nêu trên với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Theo đó, danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

2. Ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;

3. Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội;

4. Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội;

5. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội;

6. Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

7. Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội;

8. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Đối với Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đối với Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, có 485/485 đại biểu tán thành. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa tham dự phiên họp Quốc hội ngày 6/4.

Sáng 7/4, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Ngày mai, 7/4, Quốc hội sẽ họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban; tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước.

Dự kiến từ 09 giờ 00 đến 09 giờ 30, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 09 giờ 30 đến 10 giờ 30, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, Quốc hội họp riêng, thực hiện thủ tục: thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Buổi chiều cùng ngày, từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 10, Quốc hội họp riêng, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Từ 14 giờ 10 đến 14 giờ 40, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 14 giờ 40, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 00, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 16 giờ 00, Quốc hội họp riêng, tiến hành các nội dung sau: thực hiện quy trình thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.