Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ nhất

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các nội dung này phải được chuẩn bị thật chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm đúng quy trình, quy định, định hướng của Đảng, đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Toàn cảnh phiên họp chiều 1/4.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là những quyết sách định hướng phát triển của đất nước trong 5 năm tới. Các nội dung này đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai vừa qua và tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội xem xét, quyết định thể chế hóa thành các nghị quyết để triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thật sâu, thật kỹ, nhất là các mục tiêu lớn, cân đối lớn, các chỉ tiêu quan trọng để bảo đảm kế hoạch thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng, thực sự khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải, hình thức.

“Chúng ta phải làm sao để từ giai đoạn 2026 - 2030 là đất nước tăng trưởng 2 con số. Chính vì thế, các kế hoạch 5 năm này rất quan trọng để có những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các báo cáo thường niên của Chính phủ liên quan tới tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tài chính nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Đây là dự án luật có tác động rộng rãi, liên quan trực tiếp đến người lao động, đến hệ thống an sinh xã hội.

Nhấn mạnh "chất lượng dự luật phải đặt lên hàng đầu", Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đánh giá kỹ, đầy đủ tác động, bảo đảm tính khả thi, tính ổn định và tính lâu dài của chính sách.

Về một số nội dung thuộc thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai ngay Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam.

Đánh giá đây là nhiệm vụ rất lớn, lần đầu tiên triển khai nhưng bắt buộc cần phải làm ngay và phải làm cho bài bản, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần xác định rõ mục tiêu “việc rà soát không chỉ để phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo, mà còn để kiến tạo một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, minh bạch, dễ tiếp cận, tạo không gian phát triển mới cho đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại để Chính phủ có căn cứ thực hiện các quy trình tiếp theo.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần cuối về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, từ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đến các chế độ, chính sách liên quan; cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 trình Quốc hội.

Nêu rõ, phiên họp này diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, nhưng khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.