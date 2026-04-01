Thời sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ nhất

Hoàng Yến

[email protected]
17:04 | 01/04/2026
(TBTCO) - Chiều 1/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 56. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh một nội dung đặc biệt quan trọng của phiên họp là sẽ cho ý kiến chuẩn bị công tác tổ chức nhân sự trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các nội dung này phải được chuẩn bị thật chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm đúng quy trình, quy định, định hướng của Đảng, đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Toàn cảnh phiên họp chiều 1/4.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là những quyết sách định hướng phát triển của đất nước trong 5 năm tới. Các nội dung này đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai vừa qua và tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội xem xét, quyết định thể chế hóa thành các nghị quyết để triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thật sâu, thật kỹ, nhất là các mục tiêu lớn, cân đối lớn, các chỉ tiêu quan trọng để bảo đảm kế hoạch thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng, thực sự khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải, hình thức.

“Chúng ta phải làm sao để từ giai đoạn 2026 - 2030 là đất nước tăng trưởng 2 con số. Chính vì thế, các kế hoạch 5 năm này rất quan trọng để có những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các báo cáo thường niên của Chính phủ liên quan tới tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tài chính nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Đây là dự án luật có tác động rộng rãi, liên quan trực tiếp đến người lao động, đến hệ thống an sinh xã hội.

Nhấn mạnh "chất lượng dự luật phải đặt lên hàng đầu", Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đánh giá kỹ, đầy đủ tác động, bảo đảm tính khả thi, tính ổn định và tính lâu dài của chính sách.

Về một số nội dung thuộc thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai ngay Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam.

Đánh giá đây là nhiệm vụ rất lớn, lần đầu tiên triển khai nhưng bắt buộc cần phải làm ngay và phải làm cho bài bản, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần xác định rõ mục tiêu “việc rà soát không chỉ để phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo, mà còn để kiến tạo một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, minh bạch, dễ tiếp cận, tạo không gian phát triển mới cho đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại để Chính phủ có căn cứ thực hiện các quy trình tiếp theo.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần cuối về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, từ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đến các chế độ, chính sách liên quan; cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 trình Quốc hội.

Nêu rõ, phiên họp này diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, nhưng khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.

Từ khóa:
uỷ ban thường vụ công tác nhân sự quốc hội

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Ngày 5/4/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi họp.
(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".
(TBTCO) - Chiều ngày 4/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trả lời các câu hỏi của báo chí về nguồn cung xăng dầu trong nước trước tình hình địa chính trị phức tạp cũng như kịch bản cung ứng điện trong mùa hè được dự báo khắc nghiệt sắp tới.
Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Đây cũng là phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XV trước khi Quốc hội khóa XVI bầu Chính phủ khóa mới tại Kỳ họp thứ nhất trong những ngày tới.
(TBTCO) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,07% của quý I/2025. Tình hình kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, với sự dẫn dắt của khu vực công nghiệp, dịch vụ và sự bứt phá của dòng vốn đầu tư nước ngoài.
(TBTCO) - Tại Kỳ họp thứ Nhất khai mạc vào tuần tới, Quốc hội khoá XVI sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh liên quan đến các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, trong đó có chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.
(TBTCO) - Nền kinh tế đang bước vào giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng lớn hơn, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với áp lực lớn hơn, đòi hỏi yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng và sức chống chịu.
(TBTCO) - Ngày 2/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" (Kết luận số 18-KL/TW).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

