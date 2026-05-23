Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước bật tăng mạnh 700 đồng/kg

Theo ghi nhận trong sáng 23/5 cho thấy, giá cà phê trung bình trong nước hiện đạt 86.700 đồng/kg, phản ánh tâm lý giao dịch tích cực hơn sau nhiều phiên giằng co.

Hiện Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước với 86.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 700 đồng/kg, giao dịch ở mức 86.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng cũng tăng 700 đồng/kg, hiện ở mức 86.200 tiếp tục duy trì mức thấp nhất thị trường.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hồi khá mạnh sau nhiều phiên biến động. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng mạnh 2,13%, tương đương 71 USD/tấn, lên mức 3.339 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng thêm 51 USD/tấn, đạt 3.265 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 5,1 US cent/pound, lên mức 273,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 5 US cent/pound, đạt 265,5 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục ổn định

Khảo sát trong sáng 23/5 cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì ổn định trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là hai địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, ở mức 142.000 đồng/kg.

Theo sau là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) với giá giao dịch quanh mốc 141.000 đồng/kg, Đồng Nai đạt 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất thị trường, duy trì ở ngưỡng 139.000 đồng/kg.

Theo giới thương lái, thị trường hồ tiêu hiện khá trầm lắng sau nhịp điều chỉnh mạnh đầu tuần. Tuy nhiên, áp lực bán ra từ nông dân đã giảm đáng kể khi nhiều hộ bắt đầu giữ hàng chờ giá phục hồi trở lại trong thời gian tới.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang tại hầu hết các quốc gia sản xuất lớn.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện vẫn được niêm yết ở mức 7.050 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì ở mức 6.250 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục giữ giá cao nhất nhóm tiêu đen với 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia đứng yên ở mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia tiếp tục được chào bán lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.