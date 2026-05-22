Thị trường

Ngày 22/5: Giá cao su đang chịu sức ép điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng

06:16 | 22/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (22/5) có xu hướng phân hóa trên các sàn giao dịch quốc tế khi Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore đồng loạt giảm, trong khi Thái Lan đi ngang. Trong nước, giá cao su thu mua tại Nhà máy của Công ty Bình Long ở mức 505 đồng/độ TSC/kg.
Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 1,22% (215 Nhân dân tệ) về mức 17.480 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 2,08% (8,4 Yên) về mức 395,7 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 đi ngang mức 84,4 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 ở mức 222,8 US cent/kg, giảm 0,4%.

Giá cao su Nhật Bản chấm dứt chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu được dự báo cải thiện khi thời tiết mưa lớn tại Thái Lan giảm bớt và Bờ Biển Ngà đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch cao điểm từ tuần tới.

Trên Sàn Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 giảm 6 Yên, tương đương 1,45% xuống còn 409,1 Yên/kg (khoảng 2,57 USD/kg).

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 155 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,88%, xuống 17.540 Nhân dân tệ/tấn (xấp xỉ 2.575,40 USD/tấn). Hợp đồng butadiene cao su giao tháng 6 trên SHFE cũng giảm 280 Nhân dân tệ/tấn, tương ứng 1,78%, còn 15.475 Nhân dân tệ/tấn.

Theo các nhà phân tích, nguồn cung cao su tự nhiên đang bước vào giai đoạn cải thiện khi chu kỳ sản lượng thấp từ tháng 2 đến tháng 5 dần kết thúc, trước khi bước vào vụ thu hoạch kéo dài đến tháng 9. Việc tăng cường khai thác ở Thái Lan và Bờ Biển Ngà, hai trong số những nhà sản xuất lớn nhất thế giới, dự kiến tiếp tục gây sức ép lên giá.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

UAE rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

(TBTCO) - Chiều 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả kiểm tra, rà soát liên quan sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi sau cảnh báo thu hồi tự nguyện tại thị trường Mỹ.
Giá ngô và đậu tương "lao dốc" khi giá dầu sụt giảm mạnh

Thị trường hôm nay ghi nhận giá dầu giảm 6%, kéo theo theo giá nhiều mặt hàng nông sản sụt giảm, cùng với đó, thời tiết thuận lợi tại Mỹ làm dịu đà tăng giá của ngô và đậu tương.
Ngày 21/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/5) bật tăng trở lại giữa lúc thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh vì căng thẳng Trung Đông và lo ngại lạm phát. Nhiều chuyên gia cho rằng bạc có thể trở thành điểm đến mới của dòng tiền trú ẩn.
Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (21/5) đồng loạt tăng trở lại tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Nhiều tỉnh thành tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước, trong đó Hưng Yên vươn lên mức 70.000 đồng/kg.
Ngày 21/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng

Giá lúa gạo hôm nay (21/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với đầu tuần. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 17 USD; gạo thơm 100% tấm 5 USD/tấn.
Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

(TBTCO) - Sau giai đoạn giảm sâu hồi đầu năm, thị trường lúa gạo trong nước đang phát đi những tín hiệu tích cực khi giá lúa nguyên liệu, gạo thương phẩm và giá xuất khẩu đồng loạt cải thiện. Đáng chú ý, phân khúc gạo chất lượng cao, gạo thơm và gạo phát thải thấp tiếp tục giữ giá tốt, mở ra kỳ vọng nâng tầm hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế.
V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc. Hợp tác giữa hai bên không chỉ giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.
Ngày 20/5: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/5) quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng phục hồi trước đó. Trong bối cảnh áp lực lạm phát kéo dài, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cùng triển vọng nhu cầu bạc suy yếu, nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết.
