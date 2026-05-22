Ngày 22/5: Giá cao su đang chịu sức ép điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng

Giá cao su thế giới hôm nay có xu hướng phân hóa trên các sàn giao dịch quốc tế.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 1,22% (215 Nhân dân tệ) về mức 17.480 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 2,08% (8,4 Yên) về mức 395,7 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 đi ngang mức 84,4 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 ở mức 222,8 US cent/kg, giảm 0,4%.

Giá cao su Nhật Bản chấm dứt chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu được dự báo cải thiện khi thời tiết mưa lớn tại Thái Lan giảm bớt và Bờ Biển Ngà đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch cao điểm từ tuần tới.

Trên Sàn Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 giảm 6 Yên, tương đương 1,45% xuống còn 409,1 Yên/kg (khoảng 2,57 USD/kg).

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 155 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,88%, xuống 17.540 Nhân dân tệ/tấn (xấp xỉ 2.575,40 USD/tấn). Hợp đồng butadiene cao su giao tháng 6 trên SHFE cũng giảm 280 Nhân dân tệ/tấn, tương ứng 1,78%, còn 15.475 Nhân dân tệ/tấn.

Theo các nhà phân tích, nguồn cung cao su tự nhiên đang bước vào giai đoạn cải thiện khi chu kỳ sản lượng thấp từ tháng 2 đến tháng 5 dần kết thúc, trước khi bước vào vụ thu hoạch kéo dài đến tháng 9. Việc tăng cường khai thác ở Thái Lan và Bờ Biển Ngà, hai trong số những nhà sản xuất lớn nhất thế giới, dự kiến tiếp tục gây sức ép lên giá.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.