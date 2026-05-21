Chứng khoán phái sinh ngày 21/5: Sắc đỏ áp đảo trong phiên đáo hạn

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 chính thức hoàn tất phiên giao dịch cuối cùng tại mức 2.031,5 điểm, giảm 0,42% so với phiên trước nhưng vẫn duy trì chênh lệch dương 3,99 điểm so với VN30-Index. Khối lượng giao dịch của hợp đồng này đạt hơn 174.000 hợp đồng, trong khi khối lượng mở giảm về 0 sau phiên đáo hạn.

Sau khi hợp đồng tháng 5 kết thúc giao dịch, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển mạnh sang hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026. Trước đó, giá trị giao dịch cùng khối lượng mở tại hợp đồng này cũng đã tăng nhanh. Hợp đồng này đóng cửa tại 2.010 điểm, giảm 0,70% và ghi nhận chênh lệch âm tới -17,51 điểm so với VN30-Index. Vị thế nắm giữ qua đêm của hợp đồng tăng mạnh gấp rưỡi, lên hơn 19.000 hợp đồng.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch âm với giá hợp đồng tương lai thấp hơn chỉ số cơ sở khoảng 13 điểm đến 15 điểm. Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường phái sinh vẫn khá thận trọng đối với triển vọng ngắn hạn của VN30-Index sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Mức chênh lệch âm của các hợp đồng phản ánh xu hướng ưu tiên phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư khi VN30-Index liên tục gặp áp lực rung lắc tại vùng đỉnh tháng 2/2026 quanh 2.080 điểm. Giao dịch trên thị trường phái sinh có phần thận trọng.

Thanh khoản trên thị trường cơ sở thậm chí còn giảm mạnh hơn. Riêng ở nhóm VN30, giá trị giao dịch xấp xỉ 14.300 tỷ đồng. Thị trường cơ sở tiếp tục giao dịch giằng co trong phiên đáo hạn phái sinh tháng 5 khi VN30-Index rung lắc mạnh quanh vùng 2.030 điểm. Dù lực cầu có thời điểm giúp chỉ số hồi phục nhẹ trong phiên, áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn khiến VN30-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,07% xuống 2.027,51 điểm.

Theo các chuyên gia từ SHS, xu hướng của VN30 đang suy yếu hơn và chỉ tích cực trở lại nếu vượt lên vùng kháng cự quanh 2.050 điểm.