Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

VN-Index giảm 16,34 điểm

Sau khi phục hồi với áp lực bán khá đột biến trong phiên trước. Thị trường giao dịch chậm, tiếp tục phân hóa trong phiên hôm nay. VN-Index đầu phiên tăng điểm lên vùng giá quanh 1.920 điểm với thanh khoản suy giảm khi các nhóm mã phục hồi sau áp lực bán mạnh. VN-Index sau đó chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản tăng trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm 16,34 điểm (-0,85%) về mức 1.896,89 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 21/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 21/5 có: MWG (+0,75), VPL (+0,75), LPB (+0,59), HPG (+0,59), VCB (+0,54)...Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-12,84), GAS (-1,21), GVR (-1,16), BSR (-1,14), FPT (-0,43)…

Mặc dù thị trường giảm điểm nhưng độ rộng thị trường tương đối cân bằng khi số cổ phiếu giảm giá không quá chênh lệch so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 144 mã tăng giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 152 mã giảm giá.

VN-Index đóng cửa giảm điểm, tuy nhiên có tới 11/21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh. Bán lẻ, bảo hiểm và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, bất động sản và Bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay….

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -1,43 điểm, về mức 2.027,51 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm cũng khá cân bằng khi có 14 mã giảm giá, 0 mã giữ giá và 16 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường suy giảm khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-25,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 678 triệu cổ phiếu (-43,50%), tương đương giá trị đạt 22.052 tỷ đồng (-30,77%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. HNX-Index tăng +3,04 điểm, lên mức +264,37 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,82 điểm, lên mức 126,02 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, trên sàn HOSE nhà đầu tư nước ngoài trở lại đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,707 tỷ đồng. VPB 261 tỷ đồng, VCB 163 tỷ đồng và LPB 62 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -517 tỷ đồng, FPT -316 tỷ đồng, MBB -174 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 18 tỷ đồng

Biên độ giảm của thị trường chịu tác động cổ phiếu vốn hóa lớn

Phiên đáo hạn phái sinh tháng 5 khép lại với nhiều biến động mạnh vào cuối phiên, song trạng thái chủ đạo của thị trường vẫn là sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản khi hàng loạt cổ phiếu như NVL, DXG, PDR… tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp dưới tác động của các thông tin kém tích cực gần đây. Cùng với đó, nhóm dầu khí (BSR, GAS, PLX) và cao su (GVR, DPR) cũng quay đầu điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng mang tính “fomo”.

Ở chiều ngược lại, nhóm bán lẻ trở thành điểm tựa đáng chú ý của thị trường khi nhiều mã như MWG, PET, MSN duy trì sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch, với mức tăng phổ biến từ 1 - 3%. Dù vậy, áp lực điều chỉnh mạnh tại cổ phiếu VIC cùng tác động từ phiên đáo hạn phái sinh khiến diễn biến cung - cầu ở nhóm vốn hóa lớn chưa phản ánh đầy đủ trạng thái thực của thị trường.

VN-Index đóng cửa dưới mốc tâm lý 1.900 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Sau phiên hồi phục bất ngờ trước đó, VN-Index chưa thể nối dài đà tăng khi lực bán nhanh chóng quay trở lại, kéo chỉ số đóng cửa dưới mốc tâm lý 1.900 điểm. Điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh so với phiên trước, trong đó khối lượng khớp lệnh thấp hơn 25,2% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.

Mặc dù VN-Index giảm điểm, độ rộng thị trường không quá tiêu cực khi số lượng mã tăng và giảm tương đối cân bằng. Điều này cho thấy áp lực bán chưa rơi vào trạng thái lan rộng, mà chủ yếu đến từ tác động của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn đang vận động trong vùng nhạy cảm khi nhiều tín hiệu rủi ro ngắn hạn đã xuất hiện, khiến xu hướng hồi phục chưa thực sự được xác nhận./.