Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

Mai Tấn

17:43 | 21/05/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (21/5) tiếp tục diễn biến phân hóa mạnh khi áp lực bán gia tăng ở nhóm bất động sản, dầu khí và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm và lùi xuống dưới ngưỡng 1.900 điểm.
VN-Index giảm 16,34 điểm

Sau khi phục hồi với áp lực bán khá đột biến trong phiên trước. Thị trường giao dịch chậm, tiếp tục phân hóa trong phiên hôm nay. VN-Index đầu phiên tăng điểm lên vùng giá quanh 1.920 điểm với thanh khoản suy giảm khi các nhóm mã phục hồi sau áp lực bán mạnh. VN-Index sau đó chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản tăng trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm 16,34 điểm (-0,85%) về mức 1.896,89 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 21/5
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 21/5 có: MWG (+0,75), VPL (+0,75), LPB (+0,59), HPG (+0,59), VCB (+0,54)...Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-12,84), GAS (-1,21), GVR (-1,16), BSR (-1,14), FPT (-0,43)…

Mặc dù thị trường giảm điểm nhưng độ rộng thị trường tương đối cân bằng khi số cổ phiếu giảm giá không quá chênh lệch so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 144 mã tăng giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 152 mã giảm giá.

VN-Index đóng cửa giảm điểm, tuy nhiên có tới 11/21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh. Bán lẻ, bảo hiểm và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, bất động sản và Bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay….

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -1,43 điểm, về mức 2.027,51 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm cũng khá cân bằng khi có 14 mã giảm giá, 0 mã giữ giá và 16 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường suy giảm khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-25,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 678 triệu cổ phiếu (-43,50%), tương đương giá trị đạt 22.052 tỷ đồng (-30,77%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. HNX-Index tăng +3,04 điểm, lên mức +264,37 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,82 điểm, lên mức 126,02 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, trên sàn HOSE nhà đầu tư nước ngoài trở lại đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,707 tỷ đồng. VPB 261 tỷ đồng, VCB 163 tỷ đồng và LPB 62 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -517 tỷ đồng, FPT -316 tỷ đồng, MBB -174 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 18 tỷ đồng

Biên độ giảm của thị trường chịu tác động cổ phiếu vốn hóa lớn

Phiên đáo hạn phái sinh tháng 5 khép lại với nhiều biến động mạnh vào cuối phiên, song trạng thái chủ đạo của thị trường vẫn là sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản khi hàng loạt cổ phiếu như NVL, DXG, PDR… tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp dưới tác động của các thông tin kém tích cực gần đây. Cùng với đó, nhóm dầu khí (BSR, GAS, PLX) và cao su (GVR, DPR) cũng quay đầu điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng mang tính “fomo”.

Ở chiều ngược lại, nhóm bán lẻ trở thành điểm tựa đáng chú ý của thị trường khi nhiều mã như MWG, PET, MSN duy trì sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch, với mức tăng phổ biến từ 1 - 3%. Dù vậy, áp lực điều chỉnh mạnh tại cổ phiếu VIC cùng tác động từ phiên đáo hạn phái sinh khiến diễn biến cung - cầu ở nhóm vốn hóa lớn chưa phản ánh đầy đủ trạng thái thực của thị trường.

VN-Index đóng cửa dưới mốc tâm lý 1.900 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Sau phiên hồi phục bất ngờ trước đó, VN-Index chưa thể nối dài đà tăng khi lực bán nhanh chóng quay trở lại, kéo chỉ số đóng cửa dưới mốc tâm lý 1.900 điểm. Điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh so với phiên trước, trong đó khối lượng khớp lệnh thấp hơn 25,2% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.

Mặc dù VN-Index giảm điểm, độ rộng thị trường không quá tiêu cực khi số lượng mã tăng và giảm tương đối cân bằng. Điều này cho thấy áp lực bán chưa rơi vào trạng thái lan rộng, mà chủ yếu đến từ tác động của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn đang vận động trong vùng nhạy cảm khi nhiều tín hiệu rủi ro ngắn hạn đã xuất hiện, khiến xu hướng hồi phục chưa thực sự được xác nhận./.

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

(TBTCO) - Mới đây, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) - Định chế tài chính có 51% vốn góp bởi Chính phủ Hà Lan - chính thức ký kết hợp đồng cấp vốn tín dụng với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF).
VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Infographics: 94.569 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 94.569 tỷ đồng. Trong đó, 16 đợt phát hành ra công chúng đạt 16.634 tỷ đồng và 42 đợt phát hành riêng lẻ đạt 77.935 tỷ đồng.
Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm "độ sâu" để hút vốn dài hạn

(TBTCO) - Trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang dần trở thành kênh huy động vốn quan trọng bên cạnh tín dụng ngân hàng. Theo ông Nguyễn Bá Hùng - chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn dư địa lớn để phát triển và thu hút dòng vốn quốc tế. Việc hoàn thiện cơ chế minh bạch thông tin, xếp hạng tín nhiệm và phát triển nhà đầu tư tổ chức sẽ quyết định khả năng phát triển bền vững của thị trường.
PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tập huấn về chế độ báo cáo và cập nhật quy định về phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

GSPC +79.36
DJI +645.47
IXIC +399.65
NYA +224.07
XAX -114.12
BUK100P -3.97
RUT +70.29
VIX +0.21
FTSE -41.35
GDAXI -129.53
FCHI -40.81
STOXX50E -28.67
N100 -4.47
BFX +14.54
MOEX.ME -0.11
HSI -264.60
STI +0.80
AXJO +125.10
AORD +123.80
BSESN -135.03
JKSE -223.56
KLSE -9.33
NZ50 +117.04
KS11 +606.64
TWII +1,347.39
GSPTSE +420.58
BVSP +3,076.88
MXX +338.30
IPSA +248.83
MERV +13,786.00
TA125.TA 0.00
CASE30 +154.20
JN0U.JO -87.31
DX-Y.NYB +0.17
125904-USD-STRD -12.61
XDB +0.36
XDE +0.21
000001.SS -84.91
N225 +1,879.73
XDN +0.07
XDA +0.43
