Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

Tùng Linh

19:51 | 20/05/2026
(TBTCO) - Trên thị trường chứng khoán phái sinh, giá các hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 5/2026 mở rộng chênh lệch dương ngay trước thềm phiên đáo hạn diễn ra vào ngày mai.
Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục trải qua một phiên giao dịch rung lắc mạnh khi VN30-Index dao động quanh vùng đỉnh cũ tháng 2/2026 trong bối cảnh áp lực chốt lời vẫn hiện hữu tại nhiều nhóm vốn hóa lớn. Nỗ lực ở phiên chiều đã kéo chỉ số hồi phục trở lại sau cú rơi buổi sáng. Kết phiên, VN30-Index nhích nhẹ về 2.030 điểm,tăng 0,07% so với hôm qua.

Trong khi đó, trên thị trường phái sinh, sắc đỏ áp đảo tại các hợp đồng tương lai với 6/8 hợp đồng đóng cửa giảm giá.

Tuy vậy, ở các hợp đồng tương lai đáo hạn vào ngày mai, sắc xanh đều đã trở lại. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.040,0 điểm, tăng 0,49% và duy trì mức chênh lệch dương khá cao 11,06 điểm so với VN30. Tương tự, hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index đáo hạn ngày mai tăng nhẹ 0,07% dù VN100-Index đóng cửa trong sắc đỏ. Nhờ vậy, giá hợp đồng tương lai này nhỉnh hơn chỉ số cơ sở hơn 3,6 điểm.

Tại các kỳ hạn dài hơn, giá hợp đồng tương lai đều “đi lùi” và giữ mức chênh lệch âm với chỉ số cơ sở. Kỳ vọng của các nhà đầu tư trong trung hạn vẫn khá thận trọng, đặc biệt khi VN30-Index liên tục chịu áp lực rung lắc sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài. Việc các kỳ hạn xa vẫn duy trì chênh lệch âm khá sâu cho thấy dòng tiền trên thị trường phái sinh vẫn ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở khi VN30-Index chưa thể bứt phá rõ ràng khỏi vùng đỉnh cũ tháng 2/2026.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục sôi động trước thềm phiên đáo hạn - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà đầu tư vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 gặp vùng kháng cự mạnh, chịu áp lực bán.

Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh tăng đáng kể ở phiên hôm nay, bao gồm ở kỳ hạn tháng 5 và tháng 6/2026. Các nhà đầu tư chủ động dịch chuyển vị thế từ hợp đồng tháng 5 sang hợp đồng tháng 6 trước ngày đáo hạn. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai đáo hạn ngày mai tiếp tục giảm, trong khi vị thế nắm giữ qua đêm của hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026 liên tục tăng mạnh các phiên gần đây.

