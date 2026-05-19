Chứng khoán

LPBank chia cổ tức 30% và dự kiến lập ngân hàng con tham gia VIFC

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
18:37 | 19/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố kế hoạch gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC). LPBank còn lên kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30% từ lợi nhuận trước thuế hơn 14.268 tỷ đồng trong năm 2025.
aa
Một doanh nghiệp bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu
Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã công bố các tài liệu cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Trong đề xuất của Hội đồng quản trị, LPBank muốn thành lập Ngân hàng TNHH Một thành viên do ngân hàng sở hữu 100% vốn điều lệ, để hoạt động tại VIFC.

Điều này nhằm đón đầu xu hướng hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế, giúp LPBank đa dạng hóa nguồn thu ngoài mô hình truyền thống. Pháp nhân mới này sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: dịch vụ tài chính quốc tế, quản lý tài sản, tư vấn đầu tư và quản lý đầu tư tài sản số.

Bên cạnh việc gia nhập VIFC, LPBank còn lên kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30% từ lợi nhuận trước thuế hơn 14.268 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là mức chi trả cao trên thị trường, thể hiện cam kết của HĐQT trong việc tăng cường lợi ích cho cổ đông.

LPBank cũng đề xuất phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng một cổ phiếu để củng cố nội lực phát triển. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm, nhằm thu hút và giữ chân nhân sự tài năng, đồng thời tạo động lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên gắn bó với mục tiêu chung của hệ thống.

Về mặt nhân sự, HĐQT trình bổ sung hai thành viên mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 là bà Dương Hoài Liên và ông Phạm Quang Hưng. Ban Kiểm soát cũng dự kiến bổ sung nhân sự có kinh nghiệm từ các tổ chức tín dụng lớn trong, ngoài nước./.

Tấn Minh
Từ khóa:
công bố thông tin lpb LPBank

Bài liên quan

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Xử phạt Công ty Hoàng Phúc 177,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Xử phạt Công ty Hoàng Phúc 177,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Dành cho bạn

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Đọc thêm

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

(TBTCO) - Tâm điểm của dòng vốn này phiên 20/5 tiếp tục là cổ phiếu Vietcombank (VCB). Tính chung ba phiên gần đây, giá trị mua ròng tại VCB đã vượt 1.100 tỷ đồng.
Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

(TBTCO) - Theo VBMA, khoảng 148.673 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đến hạn thanh toán trong phần còn lại của năm 2026, trong đó nhóm bất động sản chiếm hơn một nửa giá trị đáo hạn toàn thị trường.
Cổ phiếu VNE đối mặt nguy cơ rời sàn HOSE

Cổ phiếu VNE đối mặt nguy cơ rời sàn HOSE

(TBTCO) - Cổ phiếu VNE đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE khi doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ kéo dài và âm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Infographics: 41.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: 41.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế đến 17/4/2026, có 18 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với giá trị 41.400 tỷ đồng, cao gấp 1,71 lần so với cùng kỳ năm trước.
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

(TBTCO) - Cổ phiếu Vietcombank (VCB) tiếp tục là tâm điểm mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị lên tới hơn 594 tỷ đồng. Khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu "anh cả" ngành ngân hàng trong 4 phiên gần đây.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4 - 4,6%, còn kỳ hạn 30 năm lập đỉnh cao nhất gần 20 năm. Theo đánh giá của Chứng khoán KB, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao đang tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá và làm gia tăng chi phí huy động vốn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt.
Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

(TBTCO) - Trong khi thị trường cơ sở giao dịch giằng co, dòng tiền trên thị trường phái sinh bắt đầu dịch chuyển rõ nét sang hợp đồng đáo hạn tháng 6 trong bối cảnh kỳ hạn tháng 5 chuẩn bị đến ngày đáo hạn.
Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

(TBTCO) - Sau phiên lập đỉnh, thị trường chứng khoán hôm nay (19/5) ghi nhận áp lực chốt lời mạnh tại nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là dầu khí và ngân hàng. VN-Index giảm về dưới mốc 1.915 điểm, trong bối cảnh các tín hiệu kỹ thuật và sự gia tăng của thanh khoản cho thấy thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau chuỗi tăng kéo dài.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Sớm xả van áp lực vốn giải phóng mặt bằng cho đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh

Sớm xả van áp lực vốn giải phóng mặt bằng cho đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh

Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -49.44
20/05 | -49.44 (7,353.61 -49.44 (-0.67%))
DJI -322.24
20/05 | -322.24 (49,363.88 -322.24 (-0.65%))
IXIC -220.03
20/05 | -220.03 (25,870.71 -220.03 (-0.84%))
NYA -102.90
20/05 | -102.90 (22,797.67 -102.90 (-0.45%))
XAX -85.13
20/05 | -85.13 (9,185.11 -85.13 (-0.92%))
BUK100P +2.61
20/05 | +2.61 (1,030.03 +2.61 (+0.25%))
RUT -28.03
20/05 | -28.03 (2,747.07 -28.03 (-1.01%))
VIX -0.13
20/05 | -0.13 (17.93 -0.13 (-0.72%))
FTSE +22.64
20/05 | +22.64 (10,353.19 +22.64 (+0.22%))
GDAXI +108.12
20/05 | +108.12 (24,508.77 +108.12 (+0.44%))
FCHI +49.08
20/05 | +49.08 (8,030.84 +49.08 (+0.61%))
STOXX50E +44.56
20/05 | +44.56 (5,895.72 +44.56 (+0.76%))
N100 +14.15
20/05 | +14.15 (1,813.00 +14.15 (+0.79%))
BFX +44.73
20/05 | +44.73 (5,472.55 +44.73 (+0.82%))
MOEX.ME -0.11
20/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -146.73
20/05 | -146.73 (25,651.12 -146.73 (-0.57%))
STI -27.43
20/05 | -27.43 (5,044.91 -27.43 (-0.54%))
AXJO -108.10
20/05 | -108.10 (8,496.60 -108.10 (-1.26%))
AORD -112.50
20/05 | -112.50 (8,717.00 -112.50 (-1.27%))
BSESN +117.54
20/05 | +117.54 (75,318.39 +117.54 (+0.16%))
JKSE -52.18
20/05 | -52.18 (6,318.50 -52.18 (-0.82%))
KLSE -9.58
20/05 | -9.58 (1,717.69 -9.58 (-0.55%))
NZ50 -213.29
20/05 | -213.29 (12,761.03 -213.29 (-1.64%))
KS11 -62.71
20/05 | -62.71 (7,208.95 -62.71 (-0.86%))
TWII -154.74
20/05 | -154.74 (40,020.82 -154.74 (-0.39%))
GSPTSE -92.11
20/05 | -92.11 (33,741.24 -92.11 (-0.27%))
BVSP -2,696.95
20/05 | -2,696.95 (174,278.86 -2,696.95 (-1.52%))
MXX +150.43
20/05 | +150.43 (68,555.63 +150.43 (+0.22%))
IPSA -116.92
20/05 | -116.92 (10,350.86 -116.92 (-1.12%))
MERV -41,514.00
20/05 | -41,514.00 (2,774,731.25 -41,514.00 (-1.47%))
TA125.TA +38.59
20/05 | +38.59 (4,290.98 +38.59 (+0.91%))
CASE30 -838.20
20/05 | -838.20 (51,936.80 -838.20 (-1.59%))
JN0U.JO +122.26
20/05 | +122.26 (6,910.02 +122.26 (+1.80%))
DX-Y.NYB +0.02
20/05 | +0.02 (99.35 +0.02 (+0.02%))
125904-USD-STRD +13.70
20/05 | +13.70 (2,705.43 +13.70 (+0.51%))
XDB -0.31
20/05 | -0.31 (134.00 -0.31 (-0.23%))
XDE -0.56
20/05 | -0.56 (115.97 -0.56 (-0.48%))
000001.SS -7.35
20/05 | -7.35 (4,162.18 -7.35 (-0.18%))
N225 -746.18
20/05 | -746.18 (59,804.41 -746.18 (-1.23%))
XDN -0.08
20/05 | -0.08 (62.88 -0.08 (-0.13%))
XDA -0.43
20/05 | -0.43 (71.25 -0.43 (-0.61%))