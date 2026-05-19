LPBank chia cổ tức 30% và dự kiến lập ngân hàng con tham gia VIFC

Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã công bố các tài liệu cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Trong đề xuất của Hội đồng quản trị, LPBank muốn thành lập Ngân hàng TNHH Một thành viên do ngân hàng sở hữu 100% vốn điều lệ, để hoạt động tại VIFC.

Điều này nhằm đón đầu xu hướng hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế, giúp LPBank đa dạng hóa nguồn thu ngoài mô hình truyền thống. Pháp nhân mới này sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: dịch vụ tài chính quốc tế, quản lý tài sản, tư vấn đầu tư và quản lý đầu tư tài sản số.

Bên cạnh việc gia nhập VIFC, LPBank còn lên kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30% từ lợi nhuận trước thuế hơn 14.268 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là mức chi trả cao trên thị trường, thể hiện cam kết của HĐQT trong việc tăng cường lợi ích cho cổ đông.

LPBank cũng đề xuất phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng một cổ phiếu để củng cố nội lực phát triển. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm, nhằm thu hút và giữ chân nhân sự tài năng, đồng thời tạo động lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên gắn bó với mục tiêu chung của hệ thống.

Về mặt nhân sự, HĐQT trình bổ sung hai thành viên mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 là bà Dương Hoài Liên và ông Phạm Quang Hưng. Ban Kiểm soát cũng dự kiến bổ sung nhân sự có kinh nghiệm từ các tổ chức tín dụng lớn trong, ngoài nước./.