Chứng khoán

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

Thu Hương

16:37 | 20/05/2026
(TBTCO) - VNG kỳ vọng đảo chiều kết quả kinh doanh trong năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên tới 450 tỷ đồng, sau 4 năm liên tiếp báo lỗ.
Công ty CP Tập đoàn VNG (mã Ck: VNZ) đã công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra vào sáng 6/6 tại VNG Campus, TP. Hồ Chí Minh. Một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch lần đầu báo lãi trở lại sau 4 năm liên tiếp thua lỗ, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho các chiến lược công nghệ dài hạn.

Theo kế hoạch trình cổ đông, VNG đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt khoảng 12.500 - 13.500 tỷ đồng, sau khi ghi nhận mức doanh thu kỷ lục vượt 10.000 tỷ đồng trong năm 2025. Cùng với đó, doanh nghiệp kỳ vọng thoát lỗ với lợi nhuận trước thuế dự kiến dao động từ 300 - 450 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Định hướng tăng trưởng của VNG trong giai đoạn tới tiếp tục xoay quanh hai chiến lược trọng tâm là “AI first” (ưu tiên trí tuệ nhân tạo) và “Go Global” (vươn ra toàn cầu). Trong đó, với chiến lược AI, doanh nghiệp cho biết sẽ đẩy mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo xuyên suốt hoạt động kinh doanh, từ vận hành, quy trình nội bộ đến nâng cao năng lực nhân sự.

Song song với đó, VNG cũng tập trung xây dựng năng lực AI trên cả ba lớp gồm hạ tầng, nền tảng và ứng dụng trong toàn hệ sinh thái. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 20% doanh thu sẽ đến từ các sản phẩm và dịch vụ AI-first.

Ở chiến lược mở rộng toàn cầu, VNG định hướng phát triển các nền tảng công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế ngay từ đầu, đồng thời gia tăng tỷ trọng doanh thu từ thị trường nước ngoài. Mục tiêu dài hạn được doanh nghiệp xác định là trở thành một công ty công nghệ toàn cầu xuất phát từ Việt Nam.

Riêng trong năm 2026, VNG dự kiến tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hệ sinh thái sản phẩm, khai thác tài sản sở hữu trí tuệ trong mảng trò chơi điện tử, đồng thời tăng đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ điện toán đám mây thông minh.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 phần nào phản ánh tín hiệu cải thiện của doanh nghiệp. Theo báo cáo tài chính đã công bố, VNG ghi nhận doanh thu gần 2.800 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt hơn 182 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ 4,8 tỷ đồng.

Dù vậy, doanh nghiệp dự kiến không chia cổ tức trong năm nay. Tính đến cuối năm 2025, VNG vẫn còn hơn 558 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tuy nhiên, toàn bộ phần lợi nhuận này được đề xuất giữ lại nhằm bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư và phát triển các sản phẩm công nghệ.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, đại hội lần này cũng sẽ xem xét phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026. Theo đó, VNG dự kiến phát hành 722.593 cổ phiếu, tương đương khoảng 2,43% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành. Thời gian triển khai dự kiến từ quý III/2026. Toàn bộ số tiền huy động khoảng 21,7 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, trong chương trình ESOP năm 2025, VNG đã phân phối thành công 349.491 cổ phiếu cho người lao động với cùng mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

