Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Ngày 20/5, Cục Hải quan cho biết, tiếp tục triển khai Công điện 38-CĐ/TTg và các chuyên đề đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan tại nhiều địa bàn trọng điểm đã liên tiếp phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm lớn.

Cán bộ hải quan kiểm tra lô hàng gần 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson. Ảnh: HQ

Cụ thể, ngày 18/5/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh đăng ký ngày 17/5/2026 do có nghi vấn vi phạm trong khai báo hải quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa không khai báo hải quan, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Harley-Davidson. Tang vật gồm 12.140 khăn vải các loại, 11.830 mũ và 960 khẩu trang, toàn bộ đều in hoặc thêu chữ, logo Harley-Davidson.

Theo cơ quan Hải quan, đây là vụ việc có quy mô lớn với tổng số gần 25.000 sản phẩm nghi vi phạm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Tây Ninh), lực lượng Hải quan phối hợp kiểm tra lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Lộc Thành và phát hiện nhiều hàng hóa không khai báo cùng hàng nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp kiểm tra lô hàng phát hiện 78 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và Adidas có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: HQ

Qua kiểm tra thực tế container thuộc tờ khai vận chuyển độc lập đăng ký ngày 7/5/2026, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 mục hàng hóa không khai báo với tổng cộng 306 sản phẩm gồm áo sơ mi nam dài tay, lưỡi cưa đĩa, dây ruy băng trang trí, hộp phụ tùng xe máy và gương chiếu hậu xe máy.

Đáng chú ý, lực lượng Hải quan còn phát hiện 78 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và Adidas có dấu hiệu giả mạo, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Toàn bộ số hàng nghi vấn đã được đưa vào kho tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.