Thuế - Hải quan

Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Song Linh

[email protected]
14:55 | 20/05/2026
(TBTCO) - Chỉ trong ít ngày cao điểm chống buôn lậu, lực lượng Hải quan đã phát hiện hơn 25.000 sản phẩm mang nhãn hiệu Harley-Davidson nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng nhiều lô hàng nghi giả mạo Nike, Adidas tại các cửa khẩu trọng điểm.
Ngày 20/5, Cục Hải quan cho biết, tiếp tục triển khai Công điện 38-CĐ/TTg và các chuyên đề đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan tại nhiều địa bàn trọng điểm đã liên tiếp phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm lớn.

Cán bộ hải quan kiểm tra lô hàng gần 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson. Ảnh: HQ

Cụ thể, ngày 18/5/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh đăng ký ngày 17/5/2026 do có nghi vấn vi phạm trong khai báo hải quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa không khai báo hải quan, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Harley-Davidson. Tang vật gồm 12.140 khăn vải các loại, 11.830 mũ và 960 khẩu trang, toàn bộ đều in hoặc thêu chữ, logo Harley-Davidson.

Theo cơ quan Hải quan, đây là vụ việc có quy mô lớn với tổng số gần 25.000 sản phẩm nghi vi phạm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Tây Ninh), lực lượng Hải quan phối hợp kiểm tra lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Lộc Thành và phát hiện nhiều hàng hóa không khai báo cùng hàng nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp kiểm tra lô hàng phát hiện 78 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và Adidas có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: HQ

Qua kiểm tra thực tế container thuộc tờ khai vận chuyển độc lập đăng ký ngày 7/5/2026, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 mục hàng hóa không khai báo với tổng cộng 306 sản phẩm gồm áo sơ mi nam dài tay, lưỡi cưa đĩa, dây ruy băng trang trí, hộp phụ tùng xe máy và gương chiếu hậu xe máy.

Đáng chú ý, lực lượng Hải quan còn phát hiện 78 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và Adidas có dấu hiệu giả mạo, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Toàn bộ số hàng nghi vấn đã được đưa vào kho tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan Hải quan, các vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy tình trạng lợi dụng loại hình hàng quá cảnh để trà trộn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát tại các tuyến cửa khẩu đang góp phần ngăn chặn hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.
(TBTCO) - Tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan Thế giới lần thứ 27 tại Hồng Kông, Hải quan Việt Nam khẳng định vai trò chủ động khi trực tiếp đồng điều phối nội dung "khả năng thích ứng và chuyển đổi", định hình chiến lược hải quan khu vực giai đoạn mới.
(TBTCO) - Trong quá trình triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", Cục Thuế đã đặt ra ba giai đoạn, mốc thời gian cụ thể để người nộp thuế biết, triển khai thực hiện tránh các rủi ro tiềm ẩn pháp lý về sau trong pháp luật đăng ký kinh doanh, pháp luật hình sự và pháp luật có liên quan.
(TBTCO) - Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, khẳng định đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
(TBTCO) - Trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, Cục Thuế đang triển khai giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng ứng dụng eTax Mobile. Theo kế hoạch, giải pháp dự kiến được triển khai từ tháng 5/2026 trên ứng dụng eTax Mobile.
(TBTCO) - Để chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Cục Thuế đã triển khai chiến dịch với tên gọi "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" trong toàn ngành.
(TBTCO) - Việc sửa đổi quy định tại Nghị định 144/2026/NĐ-CP là một bước đi đúng đắn, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với doanh nghiệp. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà là một giải pháp hỗ trợ tài chính gián tiếp, giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong các giao dịch mua sắm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.
(TBTCO) - Việc chính thức bãi bỏ thuế khoán và áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp từ ngày 1/1/2026, đã đánh dấu bước ngoặt cải cách toàn diện đối với khối hộ kinh doanh. Dù "chi phí tuân thủ" ban đầu đang gây ra những lo ngại về áp lực lợi nhuận, nhưng nhìn từ góc độ vĩ mô, đây chính là "lực đẩy" tất yếu để xóa bỏ tư duy "sổ tay, sổ chợ", giúp kinh tế hộ gia đình chủ động nâng cao năng lực quản trị nội bộ và củng cố nội lực vững chắc trong kỷ nguyên số.
(TBTCO) - Được miễn thuế đến 1 tỷ đồng/năm, hàng triệu hộ kinh doanh đang có thêm dư địa để mở rộng làm ăn và giảm áp lực chi phí. Nhưng cùng với sự "nhẹ gánh" ấy là yêu cầu ngày càng lớn về minh bạch doanh thu, kê khai trung thực trong bối cảnh cơ quan thuế siết quản lý bằng dữ liệu số và hóa đơn điện tử.
