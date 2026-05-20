Khảo sát từ Sun Life: Trách nhiệm chăm sóc gia đình khiến phụ nữ Việt Nam đối mặt với “ba tầng áp lực”

12:48 | 20/05/2026
(TBTCO) - Khảo sát mới đây do Sun Life thực hiện cho thấy phụ nữ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều áp lực chồng chéo về tài chính, sự nghiệp và sức khỏe cá nhân, xuất phát từ vai trò chăm sóc gia đình đa thế hệ, trong khi sự chuẩn bị cho các rủi ro tài chính dài hạn vẫn còn hạn chế.
Theo báo cáo “Phụ nữ và Tài chính 2026” từ Sun Life, trách nhiệm chăm sóc đã tạo nên “ba tầng áp lực” đối với phụ nữ, ảnh hưởng đồng thời đến an ninh tài chính (64%), sự phát triển sự nghiệp (56%) và khả năng chăm sóc bản thân (52%). Mặc dù giữ vai trò ‘tay hòm chia khóa’ trong quản lý tài chính gia đình, nhiều phụ nữ vẫn chưa thực sự sẵn sàng trước các biến cố lớn trong cuộc sống cũng như những thách thức tài chính gắn liền với tuổi thọ ngày càng cao.

Bà Lay Hoon Tan - Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam, chia sẻ: “Phụ nữ Việt Nam là trụ cột thầm lặng của gia đình. Họ chăm sóc con cái đồng thời chịu trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, nhưng thường phải đánh đổi bằng sự ổn định tài chính, sức khỏe và cả cơ hội phát triển của chính mình. Khảo sát này cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng tài chính vững vàng hơn, để phụ nữ có thể chăm lo cho người thân mà không đặt tương lai của bản thân vào rủi ro”.

Ảnh: T.

Kết quả khảo sát cho thấy phụ nữ Việt Nam ngày càng đóng vai trò chủ chốt trong các quyết định tài chính của gia đình. Cụ thể, có 60% phụ nữ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc quản lý chi tiêu hằng ngày; 43% tự đảm nhiệm các quyết định đầu tư và tài chính dài hạn; trong khi 52% cùng chia sẻ vai trò đầu tư tài chính với bạn đời.

Đáng chú ý, 69% phụ nữ cho biết họ có tiếng nói quyết định cuối cùng đối với các quyết định tài chính lớn trong gia đình – con số này đạt 91% trong nhóm phụ nữ là người trụ cột thu nhập chính.

Tuy nhiên, vai trò này thường đi kèm với những đánh đổi to lớn khác. 63% phụ nữ cho biết họ sẵn sàng hy sinh sự an toàn tài chính của bản thân để ưu tiên phúc lợi gia đình. Những đánh đổi phổ biến nhất bao gồm cắt giảm chi tiêu cho nghỉ ngơi, du lịch và giải trí (75%), hạn chế các cơ hội đầu tư (35%), và trì hoãn kế hoạch học tập hoặc phát triển sự nghiệp (33%).

Khi nói đến tương lai tài chính, phụ nữ Việt Nam thể hiện sự tự tin cao hơn ở giai đoạn đầu của tuổi hưu. 76% tin rằng khoản tiết kiệm hiện tại có thể trang trải các chi phí cơ bản đến 75 tuổi. Tuy nhiên, mức độ tự tin này giảm còn 54% khi nói đến tuổi 80, và chỉ 20% tin rằng họ có thể tự lo các chi phí sinh hoạt sau 90 tuổi.

Hơn một phần ba (36%) bày tỏ lo ngại sẽ trở thành gánh nặng tài chính cho con cái hoặc người thân khi về già. Đối với phụ nữ Việt Nam, ổn định tài chính dài hạn được hiểu chủ yếu là sự ổn định và khả năng chống chịu trước rủi ro, thể hiện qua thu nhập thụ động ổn định (45%), khoản tiết kiệm cho các tình huống bất ngờ (44%), và các gói bảo hiểm đầy đủ (39%), thay vì các mục tiêu tích lũy tài sản như sở hữu bất động sản hay để lại tài sản thừa kế…

“Những kết quả từ nghiên cứu cho thấy một thực tế rõ ràng: khi phụ nữ ngày càng đảm nhận nhiều trách nhiệm chăm sóc qua các thế hệ, rủi ro đối với sức khỏe, sự nghiệp và an toàn tài chính của chính họ cũng gia tăng. Việc chuẩn bị sớm và đầy đủ – bao gồm bảo vệ và hoạch định tài chính dài hạn – đóng vai trò then chốt để giúp phụ nữ có thể chăm lo cho gia đình mà vẫn đảm bảo tương lai của bản thân. Tại Sun Life, chúng tôi cam kết đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam thông qua các giải pháp thiết thực, nhằm xây dựng nền tảng an toàn tài chính bền vững cho cuộc sống lâu dài” - bà Lay Hoon chia sẻ./.

H.C
(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4 - 4,6%, còn kỳ hạn 30 năm lập đỉnh cao nhất gần 20 năm. Theo đánh giá của Chứng khoán KB, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao đang tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá và làm gia tăng chi phí huy động vốn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt.
Dai-ichi Life Việt Nam duy trì lợi nhuận nghìn tỷ trong năm 2025, với lãi trước thuế đạt 2.173 tỷ đồng. Mảng đầu tư tài chính vẫn duy trì tăng trưởng hai chữ số nhờ danh mục đầu tư tiếp tục mở rộng lên gần 62.000 tỷ đồng, qua đó, giữ vai trò trụ đỡ quan trọng, trong bối cảnh doanh thu phí bảo hiểm bước vào giai đoạn điều chỉnh.
(TBTCO) - Kể từ ngày 12/05/2026, khách hàng của Vietcombank đang du lịch hoặc công tác tại Nhật Bản và Hồng Kông có thể thanh toán trực tiếp bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VCB Digibank - không cần đổi tiền mặt, không cần cài thêm bất kỳ ứng dụng nào khác.
(TBTCO) - Quyết định số 1154/QĐ-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược đua ngựa, đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế, nhằm thực hiện Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
(TBTCO) - Sáng ngày 19/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước nâng lên 25.133 đồng, tăng 2 đồng. Chỉ số DXY giảm nhẹ 0,13% xuống 99,07 điểm, thị trường vẫn kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, tâm điểm tuần này là biên bản họp FOMC, nhằm tìm thêm tín hiệu về quan điểm lãi suất và lạm phát của Fed.
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử” hoặc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
(TBTCO) - Chiều ngày 18/5, đại diện Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận thông tin về việc lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào quý IV/2026. Ngoài ra, công ty đã nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và đã chuẩn bị sẵn sàng sản xuất ngay khi được cấp phép.
(TBTCO) - Nhóm phân tích MBS đánh giá, chênh lệch giữa tín dụng và huy động của hệ thống đã tăng lên khoảng 1,4 triệu tỷ đồng vào tháng 4/2026, tương đương 7,22% dư nợ, gây áp lực lên tỷ lệ LDR. Thông tư 08/2026/TT-NHNN được kỳ vọng giúp các ngân hàng quốc doanh giảm tỷ lệ LDR khoảng 1,1 - 1,5% và bổ sung thêm dư địa cho vay tương đương 0,3 - 0,4% tổng dư nợ toàn hệ thống.
