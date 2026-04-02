Sun Life chi trả 608 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm năm 2025, tăng 26% so với 2024

Chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 608 tỷ đồng

Kết thúc năm tài chính 2025, công ty đã chi trả hơn 608 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, tăng 26% so với năm 2024, thể hiện trách nhiệm và năng lực tài chính của doanh nghiệp trong việc đồng hành, hỗ trợ khách hàng trước các rủi ro về sức khỏe và cuộc sống.

Bất chấp những biến động của thị trường trong nửa đầu năm 2025, đặc biệt dưới tác động của các thông tin liên quan đến thuế quan và môi trường kinh tế toàn cầu, công ty vẫn duy trì chiến lược đầu tư tài chính thận trọng và hiệu quả. Doanh nghiệp ghi nhận 589 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ các hoạt động tài chính trong năm.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản công ty đạt 19.358 tỷ đồng, với vốn điều lệ 18.434 tỷ đồng, nằm trong top 3 công ty bảo hiểm nhân thọ có quy mô vốn lớn nhất thị trường, với biên khả năng thanh toán đạt 196%, cao hơn vượt bậc so với mức yêu cầu tối thiểu.

Công ty cho hay đã chiếm hơn 70% thị phần bảo hiểm Hưu trí tự nguyện trong 5 năm gần đây. Năm 2025, tổng tài sản Quỹ Hưu trí tự nguyện đạt gần 4.500 tỷ đồng, thu nhập đầu tư được chi trả cho các tài khoản hưu trí tại công ty vượt 160 tỷ đồng.

Quỹ được quản lý, hoạt động và hạch toán độc lập tuân thủ quy định có liên quan của Luật Kinh doanh Bảo hiểm. Tài sản của Quỹ được quản lý tách biệt với các mảng kinh doanh khác nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng.

Sun Life chiếm hơn 70% thị phần bảo hiểm Hưu trí tự nguyện

Cam kết đầu tư lâu dài

Ở quy mô toàn cầu, Tập đoàn Sun Life tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Trong đó, lợi nhuận ròng cơ sở toàn tập đoàn đạt hơn 4,2 tỷ đô la Canada, tăng 9% so với năm 2024. Tổng tài sản quản lý đạt hơn 1.650 tỷ đô la Canada, tăng 4%, phản ánh hiệu quả vận hành bền vững của tập đoàn.

Tại khu vực châu Á, Sun Life ghi nhận lợi nhuận ròng cơ sở 836 triệu đô la Canada, tăng 19% so với năm 2024. Doanh số từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm dành cho khách hàng cá nhân tăng 32%, cùng doanh số từ hoạt động quản lý gia sản tăng 25%, cho thấy khu vực châu Á tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn trong dài hạn.

Tại Việt Nam, mặc dù chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm 2025, tập đoàn vẫn lạc quan về tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam và duy trì cam kết đầu tư dài hạn.

Ông Randy Lianggara - Chủ tịch phụ trách các Thị trường mới nổi của Sun Life Châu Á chia sẻ: “Bảo hiểm nhân thọ là một hành trình đầu tư dài hạn và Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của Sun Life tại châu Á. Những kết quả hiện nay phản ánh chiến lược đầu tư nhất quán và kiên định của chúng tôi nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai. Sun Life tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của thị trường Việt Nam và cam kết đồng hành, mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng theo thời gian”.

Theo bà Lay Hoon Tan – Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam, việc công ty chưa thể ghi lợi nhuận trong giai đoạn hiện tại là điều có thể dự đoán, khi công ty chỉ mới bắt đầu hoạt động độc lập tại thị trường khoảng 10 năm – một mốc thời gian tương đối ngắn cho một ngành vốn đòi hỏi đầu tư dài hạn cho cơ sở vật chất, công nghệ, hệ thống vận hành và nguồn nhân lực như bảo hiểm nhân thọ.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm dù đã hoạt động lâu năm tại các thị trường vẫn ghi nhận lỗ lũy kế trong giai đoạn đầu tư.

Theo ghi nhận, Sun Life vào thị trường Việt Nam từ năm 2013 thông qua hình thức liên doanh và đến năm 2016 mới chính thức trở thành doanh nghiệp độc lập với 100% vốn của Tập đoàn.

Kể từ đó đến nay, tập đoàn mẹ liên tục tăng vốn công ty. Gần nhất, vào tháng 3/2026, vốn điều lệ của công ty được nâng lên 18.909 tỷ đồng, khẳng định chiến lược đầu tư lâu dài, toàn diện và bền vững tại thị trường Việt Nam.

Tập đoàn có trụ sở chính đặt tại Canada, với kinh nghiệm hoạt động hơn 161 năm trên các thị trường quốc tế. Tập đoàn nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Fortune và được đánh giá năng lực tài chính rất vững mạnh bởi các tổ chức xếp hạng độc lập uy tín như Standard & Poor’s (S&P), Moody’s, A.M. Best.