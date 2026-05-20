Tỷ giá USD hôm nay (20/5): Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, DXY giữ đà phục hồi trên 99 điểm

Ánh Tuyết

08:52 | 20/05/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 20/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước nâng lên 25.135 đồng, tăng 2 đồng. Chỉ số DXY hiện ở mức 99,3 điểm, giữ đà phục hồi sau một đợt điều chỉnh mạnh vào ngày trước đó, phản ánh kỳ vọng Fed chưa sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đồng yên tiếp tục chịu áp lực mất giá dù kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt dự báo.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 20/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.878,25 - 26.391,75 VND/USD.

Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.460 - 26.510 VND/USD, giảm 20 đồng hai chiều so với phiên trước.

Khảo sát tại các ngân hàng uỷ cho thấy, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch, mặt bằng chiều bán USD tại phần lớn ngân hàng hiện phổ biến quanh 26.389 đồng.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.109 - 26.389 VND/USD, cùng tăng 2 đồng ở cả hai chiều mua và bán. BIDV tăng mạnh hơn khi nâng chiều mua USD thêm 12 đồng lên 26.149 VND/USD, trong khi chiều bán ra tăng 2 đồng lên 26.389 VND/USD. Eximbank tăng 10 đồng ở chiều mua lên 26.140 VND/USD, còn HSBC tăng 6 đồng, niêm yết chiều mua USD ở mức 26.207 VND/USD. Ngược lại, Techcombank giảm 4 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống còn 26.159 - 26.389 VND/USD.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 19/5 gồm: Agribank; Vietcombank, BIDV, Sacombank, HSBC, Eximbank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng EUR, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. Vietcombank tăng mạnh 74 đồng ở cả chiều mua và bán, đưa tỷ giá EUR lên 29.907 - 31.483 VND/EUR. HSBC là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 89 đồng chiều mua và 90 đồng chiều bán, lên lần lượt 30.015 - 31.162 VND/EUR. VIB cũng tăng mạnh 86 đồng ở chiều mua và 86 đồng ở chiều bán, trong khi Eximbank tăng 56 đồng chiều mua EUR. Ở chiều ngược lại, Sacombank giảm 43 đồng chiều mua và 44 đồng chiều bán, xuống còn 30.173 - 31.925 VND/EUR.

Tỷ giá GBP đồng loạt đi lên tại nhiều ngân hàng, với biên độ tăng khá mạnh. Tại Vietcombank, giá GBP tăng 286 đồng ở chiều mua và 298 đồng ở chiều bán, lên mức 34.468 - 35.931 VND/GBP. HSBC tăng mạnh nhất nhóm khảo sát khi nâng chiều bán GBP thêm 302 đồng lên 35.765 VND/GBP, đồng thời tăng 293 đồng chiều mua. VIB cũng tăng gần 300 đồng ở cả hai chiều, còn Eximbank tăng hơn 240 đồng. BIDV tăng 154 đồng chiều mua và 134 đồng chiều bán GBP, trong khi Techcombank tăng trên 200 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,3 điểm, giảm nhẹ 0,03%, cho thấy sức mạnh đồng USD đang chững lại sau nhịp tăng trước đó.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/JPY hiện ở mức 159,04, giảm 0,02%, phản ánh đồng yên Nhật phục hồi nhẹ nhưng vẫn ở vùng thấp kéo dài. Tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8614, giảm 0,01%, trong khi tỷ giá USD/GBP giảm 0,04% xuống 0,7463, cho thấy đồng euro và bảng Anh tăng nhẹ trở lại so với USD.

Chiến lược gia tỷ giá Shusuke Yamada của Bank of America (Mỹ) cho biết ngân hàng này đã giữ quan điểm tiêu cực với đồng yên Nhật kể từ năm 2021, đặc biệt từ năm 2022, dựa trên giả định rằng đồng yên sẽ suy yếu kéo dài. Đồng yên vẫn suy yếu trong ngắn hạn bất chấp dữ liệu cho thấy kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý I/2026. Tỷ giá USD/JPY đã tăng trở lại lên trên mốc 159 do đồng USD mạnh lên trên diện rộng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cặp tỷ giá này nhiều khả năng sẽ khó vượt xa ngưỡng 160 JPY/USD do nguy cơ Chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ.

Số liệu GDP thực tế quý I/2026 của Nhật Bản vượt dự báo cũng được xem là yếu tố củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục theo đuổi lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ sau thời gian dài duy trì lãi suất siêu thấp.

Trong khi đó, DBS Group Research (Singapore) cho rằng diễn biến giá dầu sẽ đóng vai trò quan trọng đối với triển vọng chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Theo kịch bản cơ sở của DBS, giá dầu duy trì quanh mức 108 USD/thùng có thể khiến áp lực lạm phát vòng hai vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng vẫn đủ để BoE phải cân nhắc thêm một hoặc hai đợt tăng lãi suất.

Ở kịch bản tích cực hơn, nếu xung đột liên quan đến Iran được giải quyết thông qua con đường ngoại giao và giá dầu hạ nhiệt, BoE có thể tạm dừng quá trình tăng lãi suất. Ngược lại, nếu căng thẳng kéo dài và giá dầu tiếp tục leo thang, BoE có thể buộc phải chuyển sang lập trường “diều hâu” hơn với chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh tay hơn nhằm kiềm chế lạm phát./.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Tỷ giá USD hôm nay (19/5): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

(TBTCO) - Sáng ngày 16/5, tỷ giá trung tâm chốt tuần ở mức 25.131 đồng, cao nhất trong khoảng 4 tháng và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất gần hai tháng qua. Trong khi USD tự do giảm nhẹ về quanh 26.360 - 26.390 VND/USD, tương đương mặt bằng ngân hàng thương mại; nhiều nhà băng đồng loạt hạ tỷ giá EUR và GBP. Chỉ số DXY chốt tuần tại 99,3 điểm, tăng mạnh 1,43% và lên mức cao nhất trong 5 tuần gần đây.
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua, từ ngày 11 - 15/5 cho thấy, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục neo cao vùng 6 - 7%/năm, trong khi nhà điều hành duy trì trạng thái hút ròng nhẹ 5.873 tỷ đồng qua kênh OMO. Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng mạnh nhất trong 2 tháng trở lại đây, trong bối cảnh DXY bật tăng lên trên 99 điểm.
(TBTCO) - Sáng ngày 15/5, tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng, tăng 5 đồng. Chỉ số DXY tăng 0,2% lên 99,02 điểm, neo vùng cao nhất khoảng hai tuần gần đây khi giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc; đồng thời, lo ngại nguy cơ sai lầm chính sách tiền tệ toàn cầu và khả năng đảo chiều các giao dịch “carry trade” khi Nhật Bản tăng lãi suất.
(TBTCO) - Sáng ngày 14/5, tỷ giá trung tâm ở mức 25.126 đồng, tăng 3 đồng; USD tự do giao dịch quanh 26.370 - 26.400 VND/USD và thu hẹp đáng kể chênh lệch bán ra với ngân hàng thương mại. Chỉ số DXY ở mức 98,46 điểm, phục hồi đáng kể nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ vượt dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh.
(TBTCO) - Sáng ngày 13/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 25.123 đồng sau hai phiên tăng liên tiếp, trong khi USD tự do giảm 20 đồng còn 26.330 - 26.360 VND/USD. DXY phục hồi ở mức 98,33 điểm khi lạm phát Mỹ tháng 4 cao hơn dự báo, cùng lúc, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có nguy cơ trên bờ vực sụp đổ.
(TBTCO) - Sáng ngày 12/5, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 5 đồng, lên 25.123 đồng, trong khi USD tự do giảm mạnh về quanh 26.350 - 26.380 VND/USD. Chỉ số DXY nhích lên 98,02 điểm khi nhà đầu tư lo ngại căng thẳng Trung Đông kéo dài. Thị trường dõi theo cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh từ ngày 13 - 15/5, liên quan nhiều vấn đề chiến lược, trong đó có chiến sự tại Iran.
(TBTCO) - Trong phiên đầu tuần sáng ngày 11/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.118 đồng, tăng 6 đồng, trong khi USD tự do giảm 30 đồng, xuống 26.420 - 26.470 VND/USD. Chỉ số DXY ở mức 97,9 điểm, khi căng thẳng Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, song thị trường vẫn thận trọng trước những bất định về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran.
(TBTCO) - Sáng ngày 9/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.112 đồng trong phiên cuối tuần, trong khi USD tự do giảm sâu gần 300 đồng sau một tuần. Chỉ số DXY chốt tuần tại 97,86 điểm, giảm 0,19%, khi căng thẳng Trung Đông có tín hiệu hạ nhiệt, dù vẫn nhiều bất định để đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran.
