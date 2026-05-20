Tỷ giá USD hôm nay (20/5): Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, DXY giữ đà phục hồi trên 99 điểm

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 20/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.878,25 - 26.391,75 VND/USD. Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.460 - 26.510 VND/USD, giảm 20 đồng hai chiều so với phiên trước.

Khảo sát tại các ngân hàng uỷ cho thấy, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch, mặt bằng chiều bán USD tại phần lớn ngân hàng hiện phổ biến quanh 26.389 đồng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.109 - 26.389 VND/USD, cùng tăng 2 đồng ở cả hai chiều mua và bán. BIDV tăng mạnh hơn khi nâng chiều mua USD thêm 12 đồng lên 26.149 VND/USD, trong khi chiều bán ra tăng 2 đồng lên 26.389 VND/USD. Eximbank tăng 10 đồng ở chiều mua lên 26.140 VND/USD, còn HSBC tăng 6 đồng, niêm yết chiều mua USD ở mức 26.207 VND/USD. Ngược lại, Techcombank giảm 4 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống còn 26.159 - 26.389 VND/USD. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 19/5 gồm: Agribank; Vietcombank, BIDV, Sacombank, HSBC, Eximbank như sau:

Đối với đồng EUR, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. Vietcombank tăng mạnh 74 đồng ở cả chiều mua và bán, đưa tỷ giá EUR lên 29.907 - 31.483 VND/EUR. HSBC là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 89 đồng chiều mua và 90 đồng chiều bán, lên lần lượt 30.015 - 31.162 VND/EUR. VIB cũng tăng mạnh 86 đồng ở chiều mua và 86 đồng ở chiều bán, trong khi Eximbank tăng 56 đồng chiều mua EUR. Ở chiều ngược lại, Sacombank giảm 43 đồng chiều mua và 44 đồng chiều bán, xuống còn 30.173 - 31.925 VND/EUR.

Tỷ giá GBP đồng loạt đi lên tại nhiều ngân hàng, với biên độ tăng khá mạnh. Tại Vietcombank, giá GBP tăng 286 đồng ở chiều mua và 298 đồng ở chiều bán, lên mức 34.468 - 35.931 VND/GBP. HSBC tăng mạnh nhất nhóm khảo sát khi nâng chiều bán GBP thêm 302 đồng lên 35.765 VND/GBP, đồng thời tăng 293 đồng chiều mua. VIB cũng tăng gần 300 đồng ở cả hai chiều, còn Eximbank tăng hơn 240 đồng. BIDV tăng 154 đồng chiều mua và 134 đồng chiều bán GBP, trong khi Techcombank tăng trên 200 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,3 điểm, giảm nhẹ 0,03%, cho thấy sức mạnh đồng USD đang chững lại sau nhịp tăng trước đó.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/JPY hiện ở mức 159,04, giảm 0,02%, phản ánh đồng yên Nhật phục hồi nhẹ nhưng vẫn ở vùng thấp kéo dài. Tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8614, giảm 0,01%, trong khi tỷ giá USD/GBP giảm 0,04% xuống 0,7463, cho thấy đồng euro và bảng Anh tăng nhẹ trở lại so với USD.

Chiến lược gia tỷ giá Shusuke Yamada của Bank of America (Mỹ) cho biết ngân hàng này đã giữ quan điểm tiêu cực với đồng yên Nhật kể từ năm 2021, đặc biệt từ năm 2022, dựa trên giả định rằng đồng yên sẽ suy yếu kéo dài. Đồng yên vẫn suy yếu trong ngắn hạn bất chấp dữ liệu cho thấy kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý I/2026. Tỷ giá USD/JPY đã tăng trở lại lên trên mốc 159 do đồng USD mạnh lên trên diện rộng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cặp tỷ giá này nhiều khả năng sẽ khó vượt xa ngưỡng 160 JPY/USD do nguy cơ Chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ.

Số liệu GDP thực tế quý I/2026 của Nhật Bản vượt dự báo cũng được xem là yếu tố củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục theo đuổi lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ sau thời gian dài duy trì lãi suất siêu thấp.

Trong khi đó, DBS Group Research (Singapore) cho rằng diễn biến giá dầu sẽ đóng vai trò quan trọng đối với triển vọng chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Theo kịch bản cơ sở của DBS, giá dầu duy trì quanh mức 108 USD/thùng có thể khiến áp lực lạm phát vòng hai vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng vẫn đủ để BoE phải cân nhắc thêm một hoặc hai đợt tăng lãi suất.

Ở kịch bản tích cực hơn, nếu xung đột liên quan đến Iran được giải quyết thông qua con đường ngoại giao và giá dầu hạ nhiệt, BoE có thể tạm dừng quá trình tăng lãi suất. Ngược lại, nếu căng thẳng kéo dài và giá dầu tiếp tục leo thang, BoE có thể buộc phải chuyển sang lập trường “diều hâu” hơn với chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh tay hơn nhằm kiềm chế lạm phát./.