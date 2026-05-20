Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Tại buổi làm việc, đại diện cho đoàn chuyên gia của Fitch Ratings, ông George Xu đánh giá cao nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời bày tỏ quan tâm tới các giải pháp của Chính phủ Việt Nam trong kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì tăng trưởng cũng như thúc đẩy cải cách thể chế và môi trường đầu tư.

Ông George Xu cho biết, hiện Fitch đang trong quá trình thực hiện rà soát định kỳ đối với xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Do vậy, đoàn mong muốn có cuộc họp trao đổi chuyên sâu với Bộ Tài chính để có thể hiểu rõ hơn về nhiều chủ đề khác nhau, từ khung chính sách kinh tế vĩ mô, triển vọng và những biện pháp phản hồi của Việt Nam trong bối cảnh xung đột Trung Đông, đến tầm nhìn trong trung và dài hạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự đồng hành của Fitch Ratings trong nhiều năm qua thông qua các phân tích độc lập, khách quan, phản ánh sát tình hình kinh tế Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, các đánh giá của Fitch không chỉ góp phần nâng cao uy tín quốc gia trên thị trường tài chính quốc tế mà còn là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cải cách, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế vĩ mô.

Thứ trưởng và đoàn chuyên gia của Fitch trao đổi chi tiết về chính sách tài khóa, các công cụ bình ổn giá xăng dầu, cũng như kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, đại diện Bộ Tài chính còn làm rõ chiến lược quản lý nợ công, lộ trình phát triển năng lượng tái tạo và tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Thứ trưởng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn kiên định mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của các khuôn khổ chính sách.

Bộ Tài chính cùng các đơn vị liên quan sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ quá trình đánh giá của Fitch nhằm bảo đảm cái nhìn toàn diện, khách quan về tình hình kinh tế Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, trước tác động từ biến động giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như sử dụng các công cụ bình ổn thị trường, điều chỉnh chính sách thuế, tăng cường kiểm soát thị trường và đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết dư địa chính sách tài khóa của Việt Nam hiện vẫn được bảo đảm, các công cụ điều hành đang phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát và giảm tác động của biến động giá năng lượng tới nền kinh tế và đời sống người dân.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động có các giải pháp phù hợp trong trường hợp tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp.

Chia sẻ về triển vọng kinh tế thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Việt Nam đang rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng để bảo đảm mục tiêu phát triển cả năm 2026. Trong đó, Chính phủ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, dòng vốn FDI vào Việt Nam những tháng đầu năm vẫn duy trì tín hiệu tích cực. Việt Nam cũng đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy cơ cấu lại và thoái vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng tính minh bạch của khu vực doanh nghiệp này.

Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế của OECD, đặc biệt tăng cường quản lý thu đối với thương mại điện tử, chống thất thu ngân sách và mở rộng cơ sở thu, hướng tới mục tiêu nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước.

Cuối cùng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ mong muốn Fitch Ratings sẽ đưa ra những nhận định khách quan để hỗ trợ quốc gia cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trên thị trường quốc tế.