Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Đức Minh

06:27 | 20/05/2026
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) do ông George Xu - Giám đốc, chuyên gia phân tích xếp hạng tín nhiệm phụ trách Việt Nam làm trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, đại diện cho đoàn chuyên gia của Fitch Ratings, ông George Xu đánh giá cao nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời bày tỏ quan tâm tới các giải pháp của Chính phủ Việt Nam trong kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì tăng trưởng cũng như thúc đẩy cải cách thể chế và môi trường đầu tư.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Fitch Rating làm việc với Bộ Tài chính nhằm đánh giá triển vọng kinh tế quốc gia cho giai đoạn đến năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Ông George Xu cho biết, hiện Fitch đang trong quá trình thực hiện rà soát định kỳ đối với xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Do vậy, đoàn mong muốn có cuộc họp trao đổi chuyên sâu với Bộ Tài chính để có thể hiểu rõ hơn về nhiều chủ đề khác nhau, từ khung chính sách kinh tế vĩ mô, triển vọng và những biện pháp phản hồi của Việt Nam trong bối cảnh xung đột Trung Đông, đến tầm nhìn trong trung và dài hạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự đồng hành của Fitch Ratings trong nhiều năm qua thông qua các phân tích độc lập, khách quan, phản ánh sát tình hình kinh tế Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, các đánh giá của Fitch không chỉ góp phần nâng cao uy tín quốc gia trên thị trường tài chính quốc tế mà còn là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cải cách, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế vĩ mô.

Thứ trưởng và đoàn chuyên gia của Fitch trao đổi chi tiết về chính sách tài khóa, các công cụ bình ổn giá xăng dầu, cũng như kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, đại diện Bộ Tài chính còn làm rõ chiến lược quản lý nợ công, lộ trình phát triển năng lượng tái tạo và tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Thứ trưởng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn kiên định mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của các khuôn khổ chính sách.

Bộ Tài chính cùng các đơn vị liên quan sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ quá trình đánh giá của Fitch nhằm bảo đảm cái nhìn toàn diện, khách quan về tình hình kinh tế Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, trước tác động từ biến động giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như sử dụng các công cụ bình ổn thị trường, điều chỉnh chính sách thuế, tăng cường kiểm soát thị trường và đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chia sẻ thông tin xung quanh những nội dung phía Fitch Ratings đề cập. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết dư địa chính sách tài khóa của Việt Nam hiện vẫn được bảo đảm, các công cụ điều hành đang phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát và giảm tác động của biến động giá năng lượng tới nền kinh tế và đời sống người dân.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động có các giải pháp phù hợp trong trường hợp tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp.

Chia sẻ về triển vọng kinh tế thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Việt Nam đang rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng để bảo đảm mục tiêu phát triển cả năm 2026. Trong đó, Chính phủ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, dòng vốn FDI vào Việt Nam những tháng đầu năm vẫn duy trì tín hiệu tích cực. Việt Nam cũng đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy cơ cấu lại và thoái vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng tính minh bạch của khu vực doanh nghiệp này.

Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế của OECD, đặc biệt tăng cường quản lý thu đối với thương mại điện tử, chống thất thu ngân sách và mở rộng cơ sở thu, hướng tới mục tiêu nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước.

Cuối cùng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ mong muốn Fitch Ratings sẽ đưa ra những nhận định khách quan để hỗ trợ quốc gia cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 6215/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai Công điện số 39/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) do Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ làm trưởng đoàn.
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị "Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách tại Bộ Tài chính".
(TBTCO) - Những tháng đầu năm 2026, bức tranh thu ngân sách của Quảng Ninh ghi nhận nhiều gam màu tích cực. Các nguồn thu chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng, đặc biệt là thu nội địa, cho thấy nền kinh tế địa phương vẫn giữ được sức bật trong bối cảnh nhiều biến động từ bên ngoài. Tuy nhiên, mục tiêu thu ngân sách nhà nước 100.000 tỷ đồng trong cả năm vẫn là nhiệm vụ không dễ dàng, đòi hỏi tỉnh phải điều hành quyết liệt, linh hoạt và kiểm soát tốt các rủi ro phát sinh.
(TBTCO) - Quyết định số 1154/QĐ-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược đua ngựa, đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế, nhằm thực hiện Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
(TBTCO) - Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo quản, quản lý hàng dự trữ quốc gia, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia. Qua đó, các mặt hàng dự trữ được bảo quản luôn đảm bảo chất lượng và số lượng.
(TBTCO) - Ngày 18/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) do Giám đốc quốc gia WB tại Lào, Campuchia, Việt Nam - bà Mariam J.Sherman làm trưởng đoàn.
(TBTCO) - Mỗi năm, hơn 1.000 tỷ USD hàng hóa đi qua hệ thống cảng biển khu vực TP. Hồ Chí Minh nhưng phần lớn giao dịch tài chính lại được thực hiện ở Singapore và Hồng Kông. Theo các chuyên gia, Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) TP.Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo thêm kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế và từng bước đưa các hoạt động tài chính quay trở lại Việt Nam.
