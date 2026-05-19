Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

Nguyễn Vân

18:21 | 19/05/2026
(TBTCO) - Thông qua các giải pháp canh tác tái sinh, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, nhiều doanh nghiệp, trong đó có Nestlé Việt Nam, đang thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, góp phần bảo tồn tài nguyên đất, nước và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Mô hình phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững đang trở thành hướng đi tất yếu, góp phần giải bài toán hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường. Ảnh: TL

Một trong những điểm nhấn của quá trình chuyển đổi này là việc áp dụng các phương thức canh tác nông nghiệp tái sinh. Tại khu vực Tây Nguyên, chương trình NESCAFÉ Plan đã hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nông dân thay đổi phương thức sản xuất. Việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm, giảm phân bón hóa học và cải tạo đất không chỉ giúp tăng năng suất mà còn góp phần giảm đáng kể tác động tiêu cực đến môi trường.

Theo các số liệu từ doanh nghiệp, năng suất cây trồng có thể tăng từ 30% đến 100%, trong khi lượng nước tưới giảm khoảng 40% và phân bón hóa học giảm 20%. Những cải thiện này cho thấy hiệu quả kép, vừa nâng cao thu nhập cho người nông dân, vừa giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái.

Ở khâu chế biến, Nestlé tiếp tục đầu tư công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam. Các nhà máy hiện đại tại Đồng Nai và Hưng Yên không chỉ đóng vai trò trung tâm sản xuất cà phê của tập đoàn trong khu vực, mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường khắt khe của các thị trường như EU, Mỹ và Nhật Bản. Điều này góp phần thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm “Made in Vietnam” theo hướng xanh và bền vững hơn.

Đáng chú ý, cách tiếp cận phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững không dừng lại ở khâu sản xuất mà còn mở rộng sang chế biến và tiêu thụ. Việc đầu tư vào công nghệ chế biến sâu giúp nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Qua đó, sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng xanh và bền vững.

Trong thực tiễn, những mô hình như của Nestlé Việt Nam cũng đang được ghi nhận trong các khuôn khổ đánh giá uy tín. Tại Golden Dragon Awards lần thứ 25, doanh nghiệp này được vinh danh ở hạng mục “Phát triển Chuỗi giá trị Nông nghiệp bền vững”, tiêu chí gắn chặt với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển dài hạn. Việc được ghi nhận không chỉ phản ánh nỗ lực riêng của doanh nghiệp, mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch của khu vực FDI tại Việt Nam, từ tăng trưởng dựa trên chi phí sang mô hình phát triển xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng hệ sinh thái sản xuất.

Giải thưởng năm nay với trọng tâm là phát triển bền vững và tiêu chí ESG cũng gửi đi thông điệp rõ nét về vai trò của doanh nghiệp trong dẫn dắt chuyển đổi xanh. Trường hợp của Nestlé Việt Nam cho thấy sự hội tụ giữa chiến lược doanh nghiệp và mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh, hướng tới cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trong dài hạn, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững không chỉ giúp đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.
Nguyễn Vân
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 5.633 vụ với tổng số tiền phạt 108,7 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.
Nghị định 112/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/05, chính thức kích hoạt thị trường trao đổi tín chỉ carbon quốc tế tại Việt Nam với ba cơ chế then chốt. Không chỉ là công cụ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, cơ chế này còn mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế xanh đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.
(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở lúa gạo, hành trình giảm phát thải của ngành nông nghiệp Việt Nam đang mở rộng sang cà phê, ngô và sầu riêng - những ngành hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị hàng tỷ USD.
(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 1/6, toàn bộ hệ thống cây xăng trên cả nước sẽ chính thức chuyển sang phân phối xăng sinh học E10 theo lộ trình mới của Bộ Công thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường và giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
(TBTCO) - Ngày 15/5, tại Ninh Bình đã diễn ra lễ tổng kết hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ" (CRUIV), đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuyển giao sang phát huy năng lực bền vững vì lợi ích của cộng đồng.
(TBTCO) - Không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, cuộc thi toàn quốc "Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường" được khởi động nhằm thúc đẩy học sinh tiểu học chuyển từ hiểu biết sang hành động, hình thành thói quen sống xanh từ những việc làm nhỏ, thiết thực trong đời sống hàng ngày.
(TBTCO) - TP. Cần Thơ là địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long tiên phong ứng dụng công cụ số ViRiCert để "chấm điểm" quy trình canh tác lúa phát thải thấp, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu "Gạo Việt xanh phát thải thấp" và cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
