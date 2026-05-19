Mô hình phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững đang trở thành hướng đi tất yếu, góp phần giải bài toán hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường. Ảnh: TL

Một trong những điểm nhấn của quá trình chuyển đổi này là việc áp dụng các phương thức canh tác nông nghiệp tái sinh. Tại khu vực Tây Nguyên, chương trình NESCAFÉ Plan đã hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nông dân thay đổi phương thức sản xuất. Việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm, giảm phân bón hóa học và cải tạo đất không chỉ giúp tăng năng suất mà còn góp phần giảm đáng kể tác động tiêu cực đến môi trường.

Theo các số liệu từ doanh nghiệp, năng suất cây trồng có thể tăng từ 30% đến 100%, trong khi lượng nước tưới giảm khoảng 40% và phân bón hóa học giảm 20%. Những cải thiện này cho thấy hiệu quả kép, vừa nâng cao thu nhập cho người nông dân, vừa giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái.

Ở khâu chế biến, Nestlé tiếp tục đầu tư công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam. Các nhà máy hiện đại tại Đồng Nai và Hưng Yên không chỉ đóng vai trò trung tâm sản xuất cà phê của tập đoàn trong khu vực, mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường khắt khe của các thị trường như EU, Mỹ và Nhật Bản. Điều này góp phần thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm “Made in Vietnam” theo hướng xanh và bền vững hơn.

Đáng chú ý, cách tiếp cận phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững không dừng lại ở khâu sản xuất mà còn mở rộng sang chế biến và tiêu thụ. Việc đầu tư vào công nghệ chế biến sâu giúp nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Qua đó, sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng xanh và bền vững.

Trong thực tiễn, những mô hình như của Nestlé Việt Nam cũng đang được ghi nhận trong các khuôn khổ đánh giá uy tín. Tại Golden Dragon Awards lần thứ 25, doanh nghiệp này được vinh danh ở hạng mục “Phát triển Chuỗi giá trị Nông nghiệp bền vững”, tiêu chí gắn chặt với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển dài hạn. Việc được ghi nhận không chỉ phản ánh nỗ lực riêng của doanh nghiệp, mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch của khu vực FDI tại Việt Nam, từ tăng trưởng dựa trên chi phí sang mô hình phát triển xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng hệ sinh thái sản xuất.

Giải thưởng năm nay với trọng tâm là phát triển bền vững và tiêu chí ESG cũng gửi đi thông điệp rõ nét về vai trò của doanh nghiệp trong dẫn dắt chuyển đổi xanh. Trường hợp của Nestlé Việt Nam cho thấy sự hội tụ giữa chiến lược doanh nghiệp và mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh, hướng tới cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.