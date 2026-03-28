Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

An toàn sinh học trở thành trụ cột hàng đầu

Tại Hội nghị khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ngày 28/3 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) nhấn mạnh, dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã khiến doanh nghiệp thay đổi căn bản cách sản xuất - an toàn sinh học trở thành trụ cột hàng đầu.

Hệ thống này được tổ chức thành các lớp bảo vệ liên hoàn, từ kiểm soát luồng di chuyển theo nguyên tắc một chiều, phân vùng chức năng, đến quản lý côn trùng và động vật trung gian. Trí tuệ nhân tạo, camera thông minh và cảm biến âm thanh giúp phát hiện sớm dấu hiệu bệnh lý, cho phép khoanh vùng ngay khi “đốm lửa” xuất hiện.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Cùng với an toàn sinh học, BAF Việt Nam áp dụng kinh tế tuần hoàn trong xử lý chất thải: chất rắn thành phân hữu cơ, nước thải ủ vi sinh để tưới cây trồng, giảm 50 - 80% phân bón hóa học, cải tạo đất suy thoái, giảm mùi và phát thải ra môi trường. Chu trình khép kín còn giúp giảm phụ thuộc vào kháng sinh và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hiện hệ thống BAF đang triển khai đánh giá tín chỉ carbon tại 20 trang trại đầu tiên, với kế hoạch mở rộng lên gần 70 trang trại, biến giảm phát thải thành nguồn giá trị kinh tế.

“Chuyển đổi sang mô hình tuần hoàn đòi hỏi đầu tư lớn, công nghệ cao và thay đổi tư duy. Nhưng đây là hướng đi bắt buộc để trang trại trở thành hệ sinh thái tích hợp, quản trị rủi ro bằng công nghệ và tạo giá trị từ những gì trước đây chỉ là chi phí” - ông Minh nhấn mạnh.

Một điểm quan trọng khác là mô hình tuần hoàn còn tạo ra cơ hội liên kết giữa nông nghiệp và các ngành khác. Chất thải tái chế có thể trở thành nguyên liệu cho sản xuất phân bón hữu cơ, nuôi trồng thủy sản, hoặc trồng trọt cây công nghiệp, mở ra chuỗi giá trị mới và đa dạng hóa nguồn thu cho nông dân. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi trang trại không chỉ là đơn vị sản xuất mà còn trở thành mắt xích trong một hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, góp phần giảm áp lực môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội toàn ngành.

Khách hàng quan tâm các sản phẩm của BAF triển lãm tại hội nghị.

Kiến tạo hệ sinh thái trang trại xanh, hướng tới Net Zero

Tại hội thảo, ông Đoàn Quốc Khánh - Giám đốc Điều hành Khối Phát triển Vùng nguyên liệu của Vinamilk nhấn mạnh, khoa học công nghệ đang trở thành nền tảng cốt lõi thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp xanh tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Vinamilk phát triển hệ sinh thái nông nghiệp xanh dựa trên ba trụ cột: trang trại xanh, sản xuất xanh và năng lượng xanh, hình thành chuỗi giá trị bền vững. Doanh nghiệp hiện liên kết với hàng chục nghìn hộ nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện sinh kế cộng đồng.

Vinamilk hiện sở hữu 15 trang trại trên cả nước, nhiều trang trại được phát triển theo mô hình Green Farm, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý đàn bò, kết hợp chăn nuôi hữu cơ và thiết kế sinh thái. Nhờ đó, năng suất đạt 30 - 35 lít sữa/con/ngày, tiệm cận mức trung bình thế giới, đồng thời giảm đáng kể tác động đến môi trường.

Một điểm nhấn quan trọng là việc triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn. Chất thải rắn được tái sử dụng làm phân hữu cơ, cải tạo đất và hỗ trợ nông dân; trong khi chất thải lỏng được xử lý đạt chuẩn, tái sử dụng tưới tiêu và sản xuất khí sinh học (biogas) phục vụ vận hành trang trại. Cách làm này giúp giảm chi phí đầu vào, hạn chế phát thải và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Ông Đoàn Quốc Khánh - Giám đốc Điều hành Khối Phát triển Vùng nguyên liệu của Vinamilk trình bày tham luận tại hội nghị.

Trong chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, nông nghiệp giữ vai trò trung tâm với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 121,9 triệu tấn CO₂e vào năm 2030, trong đó phát thải mê-tan được kiểm soát giảm 30% so với năm 2020. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần triển khai đồng bộ các giải pháp trên toàn chuỗi, từ sản xuất đến sử dụng tài nguyên, cùng với hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, như Nghị định 08/2022/NĐ-CP, tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào mô hình phát thải thấp.

Song song, 100% trang trại đã sử dụng điện năng lượng mặt trời. Trong giai đoạn 2027 - 2030, Vinamilk đặt mục tiêu tận dụng toàn bộ khí biogas, không đốt bỏ, tiến tới mô hình tuần hoàn khép kín và tối ưu hóa nguồn năng lượng tái tạo...

Theo ông Khánh, để thúc đẩy nông nghiệp xanh, cần tập trung vào bốn nhóm giải pháp: chăn nuôi chính xác trên nền tảng số; cải tiến giống và dinh dưỡng; phát triển năng lượng tái tạo gắn với kinh tế tuần hoàn; và tăng cường đo lường, minh bạch phát thải gắn với thị trường carbon.

Trong thời gian tới, Vinamilk sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống trang trại, nhà máy theo tiêu chuẩn Net Zero, hoàn thiện mô hình tuần hoàn và tăng cường ứng dụng công nghệ. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu kết nối toàn bộ hệ thống quản lý đàn bò trên nền tảng số vào năm 2027.

Về lâu dài, Vinamilk sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững cho Việt Nam.

Các sản phẩm của Vinamilk trưng bày tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, gian hàng của Tập đoàn TH thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong ngành nhờ quy mô ấn tượng và thông điệp phát triển bền vững rõ nét.

Điểm nhấn nổi bật tại gian hàng là hệ sinh thái chăn nuôi bền vững theo mô hình kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn mà TH đang triển khai. Doanh nghiệp ứng dụng “nông nghiệp chính xác” nhằm tối ưu hóa tài nguyên như nước, phân bón; vận hành hệ thống chăn nuôi công nghệ cao với quản trị đàn bò bằng dữ liệu; tái chế chất thải thành phân bón hữu cơ; xử lý và tái sử dụng nước; đồng thời sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, nhiên liệu biomass để giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh đó, TH còn kiểm soát và giảm phát thải methane trong chăn nuôi - một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp.

Đại diện Tập đoàn chia sẻ, TH đang hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và Net Zero, đồng thời thúc đẩy chuỗi giá trị “nông nghiệp chính xác - công nghiệp chế biến - phân phối hiện đại” trên nền tảng phát triển bền vững với tôn chỉ “Trân quý Mẹ Thiên nhiên”.

Tương tự, tại hội nghị, C.P. Việt Nam tham gia gian hàng triển lãm với thông điệp "Vì một Việt Nam thịnh vượng và phát triển bền vững".

Nội dung triển lãm tập trung vào ba trụ cột chính gồm: Mô hình tích hợp Thức ăn chăn nuôi (Feed) - Trang trại (Farm) - Thực phẩm (Food); hệ thống kiểm soát chất lượng “3 An Toàn”; và khung phát triển bền vững với ba yếu tố Bảo vệ khí hậu (Climate) - Nâng cao chất lượng cuộc sống (People) - Kiến tạo thực phẩm bền vững (Food)./.