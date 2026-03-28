Đòn bẩy đột phá cho ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững

Sáng ngày 28/3, Hội nghị Khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức chính thức khai mạc, thu hút khoảng 750 đại biểu tham dự.

Trụ cột an ninh thực phẩm, bảo vệ môi trường

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến cho biết, ngành chăn nuôi đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Tổng sản phẩm quốc nội ngành chăn nuôi đạt khoảng 33 tỷ USD/năm, chiếm khoảng 27% GDP, tạo sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân trên cả nước, đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh thực phẩm cho hơn 100 triệu dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Đầu tư hơn 226 tỷ đồng ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Long khẳng định, giai đoạn 2021 - 2025, thông qua các đề tài nghiên cứu, các nhà khoa học đã chọn tạo và giới thiệu vào sản xuất nhiều dòng, giống vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao. Trong 5 năm qua, ngành đã triển khai 84 nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y với tổng kinh phí hơn 226 tỷ đồng, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái nghiên cứu gắn với thực tiễn sản xuất.

Trong 10 năm qua, ngành có tốc độ tăng trưởng 4,5 - 6%/năm; Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia chăn nuôi hàng đầu thế giới (đàn lợn đứng thứ 5; đàn gia cầm đứng thứ 9).

Năm 2025, ngành chăn nuôi cung cấp 8,66 triệu tấn thịt hơi các loại, 21,4 tỷ quả trứng, 1,3 triệu tấn sữa tươi và nhiều sản phẩm khác như mật ong, tổ yến.

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đạt trên 2,2 tỷ USD (thức ăn chăn nuôi đạt 1,6 tỷ USD và các sản phẩm động vật đạt 628 triệu USD).

Mặt khác, ngành có trên 2.400 sản phẩm thuốc và vắc xin được xuất khẩu sang gần 50 quốc gia, giá trị xuất gần đạt gần 50 triệu USD/năm.

Lãnh đạo Bộ NN&MT nhận định, dư địa và khả năng tăng trưởng của ngành còn rất lớn do nhu cầu về các loại thịt, dinh dưỡng và đa dạng hóa nguồn protein trong bữa ăn ngày càng gia tăng; đồng thời, do quá trình đô thị hóa, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm thịt, trứng, sữa đóng gói, chế biến sâu và có nguồn gốc rõ ràng; cơ hội xuất khẩu là rất lớn khi Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động chính trị, thế giới của các nước, biến đổi khí hậu, dịch bệnh động vật diễn biến phức tạp, khó lường, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn, đòi hỏi ngành chăn nuôi phải có các giải pháp thích ứng, phải chuyển mạnh sang phát triển bền vững, bảo đảm an toàn sinh học, thân thiện môi trường, chủ động hội nhập quốc tế.

Do đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp rất quan trọng để tạo sự đột phát, phát triển nhanh, bền vững, tạo nền tảng để tái cấu trúc ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, hiệu quả và có sức cạnh tranh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, thực tiễn thời gian qua đã cho thấy, những thành tựu đã đạt được trong chọn tạo giống, bảo đảm dinh dưỡng vật nuôi, chăn nuôi thông minh, giết mổ, chế biến; cũng như nghiên cứu, sản xuất vắc-xin và sinh phẩm thú y, các giải pháp quản lý dịch bệnh tiên tiến đã ứng dụng khoa học, công nghệ. Những thành tựu đó đã và đang góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu rủi ro, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Thời gian tới, xu thế chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học (công nghệ chỉnh sửa gen, công nghệ tế bào,…) và công nghệ môi trường đang mở ra những cơ hội mới để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và tối ưu hóa chuỗi giá trị chăn nuôi. Đây chính là những yếu tố quyết định để ngành chăn nuôi - thú y Việt Nam bứt phá trong giai đoạn tới.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là định hướng có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng để các ngành, trong đó có chăn nuôi - thú y, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm chăn nuôi, thú ý tại hội nghị.

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (ban hành theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg), đã xác định quan điểm: "Tăng cường nghiên cứu khoa học, thích nghi và ứng dụng có chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới, chú trọng ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao sức cạnh tranh ngành chăn nuôi".

Theo Thứ trưởng Tiến, những chủ trương, chính sách này đã và đang tạo hành lang pháp lý và định hướng quan trọng để ngành chăn nuôi - thú y đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn ngành.

"Bộ cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi để các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y được triển khai hiệu quả; đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà khoa học và người chăn nuôi trong quá trình phát triển ngành theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế" - Thứ trưởng nêu rõ./.