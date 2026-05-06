Lạng Sơn: Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Siết quản lý tài nguyên, bảo vệ hệ sinh thái từ gốc

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường của Lạng Sơn thời gian qua là việc tăng cường kiểm soát các vùng đất ngập nước, hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng trong điều hòa nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì sinh kế cho người dân.

Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm soát hoạt động du lịch tại khu vực đất ngập nước, bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn hệ sinh thái. Ảnh: TL

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 57.152ha đất ngập nước, trong đó đất trồng lúa chiếm 76,4%, phần còn lại là diện tích mặt nước chuyên dùng và nuôi trồng thủy sản. Dù chưa có khu vực nào được công nhận là vùng đất ngập nước quan trọng cấp quốc gia, nhiều khu vực vẫn giữ vai trò thiết yếu về sinh thái và cảnh quan, tiêu biểu như hồ Bản Lải hay khu danh thắng Đồng Lâm.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu về đất ngập nước vào hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia. Đồng thời, xây dựng danh mục các khu vực quan trọng để có biện pháp quản lý phù hợp, sát thực tiễn.

Đáng chú ý, các khu vực trọng điểm như Đồng Lâm sẽ được tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng, thiết lập hệ thống quan trắc và nghiên cứu áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái khi đủ điều kiện. Đây được xem là hướng đi mới nhằm tạo nguồn lực tài chính cho công tác bảo tồn, giảm áp lực khai thác tài nguyên tự nhiên.

Cùng với đó, chính quyền cấp cơ sở được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi lấn chiếm, san lấp trái phép, xả thải gây ô nhiễm hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định. Các hoạt động khai thác mang tính tận diệt, làm suy giảm đa dạng sinh học bị nghiêm cấm.

Việc kiểm soát hoạt động du lịch tại các khu vực đất ngập nước cũng được siết chặt, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn hệ sinh thái, hạn chế nguy cơ “đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng”.

Minh bạch dữ liệu quan trắc, kiểm soát ô nhiễm từ nguồn

Đồng thời với quản lý tài nguyên, Lạng Sơn đặc biệt chú trọng kiểm soát ô nhiễm thông qua việc siết chặt hệ thống quan trắc môi trường tự động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong nửa đầu năm 2026, tỉnh triển khai đợt kiểm tra, giám sát toàn diện các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải nhằm bảo đảm tính chính xác và minh bạch của dữ liệu. Các nội dung kiểm tra không chỉ dừng ở thiết bị mà mở rộng đến quy trình vận hành, nhật ký hệ thống, quyền truy cập và bảo mật dữ liệu.

Động thái này được triển khai trong bối cảnh cơ quan trung ương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát hệ thống quan trắc tự động sau khi phát hiện một số trường hợp can thiệp, làm sai lệch số liệu môi trường.

Điểm đáng chú ý là Lạng Sơn áp dụng cách tiếp cận toàn diện, kiểm tra cả hệ thống đường ống xả thải, thiết bị đo đạc và các yếu tố kỹ thuật liên quan. Qua đó, kịp thời phát hiện các hành vi gian lận như pha loãng mẫu, lắp đặt sai quy định hoặc can thiệp trái phép vào thiết bị quan trắc.

Đồng thời, việc thực hiện quan trắc đối chứng đối với các nguồn thải có nguy cơ cao cũng được tăng cường, giúp nâng cao độ tin cậy của dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, thậm chí chuyển cơ quan công an nếu có dấu hiệu tội phạm, thể hiện quan điểm nhất quán trong bảo vệ môi trường.

Không chỉ dừng ở các biện pháp kỹ thuật và quản lý, Lạng Sơn còn đẩy mạnh hoàn thiện hành lang pháp lý và phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Việc ban hành quy chế quản lý và bảo vệ môi trường đối với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho công tác bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên.

Với diện tích hơn 4.842 km², công viên được phân thành ba vùng chức năng gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp, tương ứng với các mức độ bảo vệ khác nhau. Trong đó, vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt, tập trung gìn giữ các giá trị địa chất, sinh thái và cảnh quan đặc trưng.

Quy chế đặt ra yêu cầu cao đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu vực, đặc biệt là kiểm soát chất thải, bảo vệ tài nguyên rừng và nghiêm cấm các hành vi săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Đối với hoạt động du lịch, các khu, điểm tham quan phải thực hiện đầy đủ quy định về thu gom, phân loại, xử lý chất thải; đồng thời áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, hướng tới mô hình du lịch thân thiện với môi trường./.