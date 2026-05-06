Lạng Sơn: Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Nguyễn Vân

10:37 | 06/05/2026
Nửa đầu năm 2026, Lạng Sơn triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, từ siết quản lý đất ngập nước, kiểm soát chặt dữ liệu quan trắc đến hoàn thiện hành lang pháp lý và phát động phong trào toàn dân. Cách tiếp cận đồng bộ đang từng bước nâng cao hiệu lực quản lý, hướng tới phát triển bền vững.
Siết quản lý tài nguyên, bảo vệ hệ sinh thái từ gốc

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường của Lạng Sơn thời gian qua là việc tăng cường kiểm soát các vùng đất ngập nước, hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng trong điều hòa nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì sinh kế cho người dân.

Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm soát hoạt động du lịch tại khu vực đất ngập nước, bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn hệ sinh thái. Ảnh: TL

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 57.152ha đất ngập nước, trong đó đất trồng lúa chiếm 76,4%, phần còn lại là diện tích mặt nước chuyên dùng và nuôi trồng thủy sản. Dù chưa có khu vực nào được công nhận là vùng đất ngập nước quan trọng cấp quốc gia, nhiều khu vực vẫn giữ vai trò thiết yếu về sinh thái và cảnh quan, tiêu biểu như hồ Bản Lải hay khu danh thắng Đồng Lâm.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu về đất ngập nước vào hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia. Đồng thời, xây dựng danh mục các khu vực quan trọng để có biện pháp quản lý phù hợp, sát thực tiễn.

Đáng chú ý, các khu vực trọng điểm như Đồng Lâm sẽ được tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng, thiết lập hệ thống quan trắc và nghiên cứu áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái khi đủ điều kiện. Đây được xem là hướng đi mới nhằm tạo nguồn lực tài chính cho công tác bảo tồn, giảm áp lực khai thác tài nguyên tự nhiên.

Cùng với đó, chính quyền cấp cơ sở được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi lấn chiếm, san lấp trái phép, xả thải gây ô nhiễm hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định. Các hoạt động khai thác mang tính tận diệt, làm suy giảm đa dạng sinh học bị nghiêm cấm.

Việc kiểm soát hoạt động du lịch tại các khu vực đất ngập nước cũng được siết chặt, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn hệ sinh thái, hạn chế nguy cơ “đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng”.

Minh bạch dữ liệu quan trắc, kiểm soát ô nhiễm từ nguồn

Đồng thời với quản lý tài nguyên, Lạng Sơn đặc biệt chú trọng kiểm soát ô nhiễm thông qua việc siết chặt hệ thống quan trắc môi trường tự động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong nửa đầu năm 2026, tỉnh triển khai đợt kiểm tra, giám sát toàn diện các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải nhằm bảo đảm tính chính xác và minh bạch của dữ liệu. Các nội dung kiểm tra không chỉ dừng ở thiết bị mà mở rộng đến quy trình vận hành, nhật ký hệ thống, quyền truy cập và bảo mật dữ liệu.

Động thái này được triển khai trong bối cảnh cơ quan trung ương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát hệ thống quan trắc tự động sau khi phát hiện một số trường hợp can thiệp, làm sai lệch số liệu môi trường.

Điểm đáng chú ý là Lạng Sơn áp dụng cách tiếp cận toàn diện, kiểm tra cả hệ thống đường ống xả thải, thiết bị đo đạc và các yếu tố kỹ thuật liên quan. Qua đó, kịp thời phát hiện các hành vi gian lận như pha loãng mẫu, lắp đặt sai quy định hoặc can thiệp trái phép vào thiết bị quan trắc.

Đồng thời, việc thực hiện quan trắc đối chứng đối với các nguồn thải có nguy cơ cao cũng được tăng cường, giúp nâng cao độ tin cậy của dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, thậm chí chuyển cơ quan công an nếu có dấu hiệu tội phạm, thể hiện quan điểm nhất quán trong bảo vệ môi trường.

Không chỉ dừng ở các biện pháp kỹ thuật và quản lý, Lạng Sơn còn đẩy mạnh hoàn thiện hành lang pháp lý và phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Việc ban hành quy chế quản lý và bảo vệ môi trường đối với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho công tác bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên.

Với diện tích hơn 4.842 km², công viên được phân thành ba vùng chức năng gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp, tương ứng với các mức độ bảo vệ khác nhau. Trong đó, vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt, tập trung gìn giữ các giá trị địa chất, sinh thái và cảnh quan đặc trưng.

Quy chế đặt ra yêu cầu cao đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu vực, đặc biệt là kiểm soát chất thải, bảo vệ tài nguyên rừng và nghiêm cấm các hành vi săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Đối với hoạt động du lịch, các khu, điểm tham quan phải thực hiện đầy đủ quy định về thu gom, phân loại, xử lý chất thải; đồng thời áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, hướng tới mô hình du lịch thân thiện với môi trường./.

Có thể thấy, trong nửa đầu năm 2026, Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm đến hoàn thiện thể chế và nâng cao nhận thức cộng đồng. Dù còn nhiều thách thức trong quá trình triển khai, đặc biệt là về nguồn lực và giám sát thực thi ở cơ sở, nhưng những bước đi hiện nay đang tạo nền tảng quan trọng để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Gần 40% đất nông nghiệp bị suy thoái

(TBTCO) - Việt Nam có khoảng 11,8 triệu ha đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu ha ở mức nghiêm trọng. Đáng lo ngại, gần 40% đất nông nghiệp (khoảng 5 triệu ha) và thêm 5 triệu ha đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
Hơn 74% hộ nông thôn cả nước đã được sử dụng nước đạt chuẩn

(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có 74,23% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, trong đó 54,92% sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và 19,31% sử dụng nước từ cấp nước hộ gia đình.
Hà Nội phê duyệt kế hoạch thoát nước, chống ngập nội thành năm 2026

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước và chống úng ngập khu vực nội thành năm 2026.
Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thị trường các-bon trong nước vận hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lộ trình phát triển.
Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

(TBTCO) - Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của ngành năng lượng tái tạo khu vực khi đăng cai Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương (APAC Wind Energy Summit) 2026, diễn ra từ ngày 9-11/6.
Siết kỷ luật môi trường nhiệt điện, giữ nhịp phát điện mùa khô

(TBTCO) - Ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước tăng cường kiểm soát môi trường, chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong cao điểm mùa khô.
Thí điểm vùng phát thải thấp ở Vành đai 1: Bước đi “nhỏ” cho bài toán lớn của Hà Nội

(TBTCO) - Trước áp lực ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội đang lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng nhưng có tính hệ thống: thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026. Chính sách này không chỉ nhằm hạn chế xe máy xăng, mà còn mở ra một thử nghiệm lớn về quản trị đô thị, hướng tới tái cấu trúc giao thông bền vững.
Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Triển vọng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ rất tươi sáng

Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Tạo đột phá để hộ kinh doanh phát triển

Lạng Sơn: Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Cục Hải quan quyết định vận hành Đội Thông quan theo mô hình tập trung từ 1/6

"Chiến dịch thần tốc" gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

