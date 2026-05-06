Thời sự

Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 7/5 - 30/5/2026

Hà Phương

Hà Phương

09:35 | 06/05/2026
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38 /CĐ-TTg ngày 5/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
aa
Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 07/5- 30/5/2026
Ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh minh họa.

Công điện nêu, trong những năm qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần hạn chế các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương, tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan...

Triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn

Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất công tác đấu tranh phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh và nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các quy định pháp luật liên quan, Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 của Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng giao Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới; chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khi có căn cứ rõ ràng là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ; bảo đảm số vụ việc tạm dừng thủ tục thông quan và bị xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Cụ thể, cần quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/5/2026 đến ngày 30/5/2026, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật; triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh.

Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và các lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các cơ quan liên quan, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được phân công về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đẩy mạnh các hoạt động kiểm sát, xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ, bảo đảm xử lý nghiêm minh, có tính răn đe, đúng quy định pháp luật; trong đó tập trung điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án điển hình.

Xử lý nghiêm vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, trò chơi điện tử; xâm phạm sở hữu công nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngay các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng; tập trung xử lý ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Bộ Công thương, UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Thủ tướng giao Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới; chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khi có căn cứ rõ ràng là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ; bảo đảm số vụ việc tạm dừng thủ tục thông quan và bị xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các bộ, cơ quan liên quan kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, kết quả thực hiện cụ thể về nỗ lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam cho các đối tác quốc tế.

Thành lập ngay Tổ công tác liên ngành tại các địa phương

Thủ tướng chỉ đạo, sau ngày 30/5/2026, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các lĩnh vực liên quan và trên phạm vi cả nước, bảo đảm công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tập trung chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp liên ngành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trọng điểm, phức tạp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập ngay Tổ công tác liên ngành tại địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm Tổ trưởng, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật và tại Công điện này; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với vấn đề vượt thẩm quyền./.

Hà Phương
Từ khóa:
quyền sở hữu trí tuệ đấu tranh ngăn chặn công điện

Bài liên quan

Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Chủ động thích ứng, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu

Chủ động thích ứng, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu

Bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Dành cho bạn

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Triển vọng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ rất tươi sáng

Triển vọng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ rất tươi sáng

Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Tạo đột phá để hộ kinh doanh phát triển

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Tạo đột phá để hộ kinh doanh phát triển

Đọc thêm

Kinh tế nỗ lực vượt khó trong vòng xoáy biến động toàn cầu

Kinh tế nỗ lực vượt khó trong vòng xoáy biến động toàn cầu

(TBTCO) - Giữa vòng xoáy biến động của địa chính trị và kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong 4 tháng đầu năm vẫn ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực về thu hút đầu tư, sản xuất, tiêu dùng, thu ngân sách... Tuy vậy, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô thời gian tới rất lớn, nhất là về lạm phát, nhập siêu, tỷ giá...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

(TBTCO) - Chiều ngày 5/5/2026, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.
Việt Nam và các quốc gia ASEAN đoàn kết "Cùng chèo lái tương lai chung"

Việt Nam và các quốc gia ASEAN đoàn kết "Cùng chèo lái tương lai chung"

(TBTCO) - Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu sẽ đóng góp vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, qua đó thúc đẩy hợp tác song phương với các quốc gia trong khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

(TBTCO) - Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi đến Thủ đô New Delhi, chiều tối 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

(TBTCO) - Chiều 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Thắt chặt tình hữu nghị, mở ra cơ hội hợp tác mới với Sri Lanka

Thắt chặt tình hữu nghị, mở ra cơ hội hợp tác mới với Sri Lanka

(TBTCO) - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển, vì thịnh vượng chung của hai dân tộc.
Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026. Đây là chuyến thăm nước ngoài lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ sau khi Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, và là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta đến Ấn Độ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Triển vọng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ rất tươi sáng

Triển vọng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ rất tươi sáng

Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Tạo đột phá để hộ kinh doanh phát triển

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Tạo đột phá để hộ kinh doanh phát triển

Lạng Sơn: Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Lạng Sơn: Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Cục Hải quan quyết định vận hành Đội Thông quan theo mô hình tập trung từ 1/6

Cục Hải quan quyết định vận hành Đội Thông quan theo mô hình tập trung từ 1/6

“Chiến dịch thần tốc” gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

“Chiến dịch thần tốc” gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026