Thuế - Hải quan

Cục Hải quan quyết định vận hành Đội Thông quan theo mô hình tập trung từ 1/6

Song Linh


10:35 | 06/05/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức triển khai hoạt động của Đội Thông quan, thuộc Chi cục Hải quan khu vực III từ ngày 1/6/2026. Đây là bước hoàn thiện quan trọng trong lộ trình triển khai mô hình thông quan tập trung, hướng tới hiện đại hóa quản lý hải quan.
Cụ thể, Cục Hải quan đã đồng thời ban hành hai quyết định gồm Quyết định số 682/QĐ-CHQ và Quyết định số 683/QĐ-CHQ (ngày 4/5/2026), tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc tổ chức và đưa vào hoạt động Đội Thông quan, thuộc Chi cục Hải quan khu vực III.

Hoạt động bốc xếp hàng hoá tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Trong đó, Quyết định 682/QĐ-CHQ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Thông quan; Quyết định 683/QĐ-CHQ tập trung vào việc tổ chức, triển khai hoạt động của đơn vị này theo mô hình mới. Cả hai quyết định đều có hiệu lực từ ngày 1/6/2026.

Theo quy định, Đội Thông quan là đơn vị trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực III (quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại Hải Phòng) có chức năng trực tiếp thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đồng thời tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu liên quan.

Điểm đáng chú ý là hoạt động của Đội Thông quan được thiết kế theo mô hình thông quan tập trung, một trong những cải cách trọng tâm của ngành hải quan nhằm tối ưu hóa quy trình xử lý, giảm phân tán đầu mối và nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo đó, toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kiểm tra điều kiện thông quan, quản lý thuế và giám sát hàng hóa được thực hiện tập trung, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và phương pháp quản lý rủi ro.

Đội Thông quan cũng được giao thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như tham vấn trị giá, thu thập và xử lý thông tin nghiệp vụ, triển khai chế độ doanh nghiệp ưu tiên, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Về tổ chức, Đội Thông quan có Đội trưởng và các Phó Đội trưởng, hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Biên chế do Chi cục Hải quan khu vực III quyết định trong tổng số biên chế được giao.

Việc ban hành đồng bộ hai quyết định 682 và 683 không chỉ hoàn thiện cơ sở pháp lý cho mô hình thông quan tập trung mà còn thể hiện rõ quyết tâm của Cục Hải quan trong việc chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn./.

Khi chính thức đi vào vận hành từ ngày 1/6/2026, Đội Thông quan theo mô hình tập trung được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng.
Từ khóa:
Hải quan vận hành Đội Thông quan mô hình tập trung Triển khai hoạt động

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Thành công thí điểm thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung

Kinh tế nỗ lực vượt khó trong vòng xoáy biến động toàn cầu

Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 7/5 - 30/5/2026

Bắc Ninh thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt trên 34 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách nội địa tại Đắk Lắk tăng gần 12% trong 4 tháng đầu năm

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 6/5: Giá bạc tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 767/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả.
Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai thí điểm Cửa khẩu số tại Trà Lĩnh

(TBTCO) - Chiều ngày 5/6, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị chính thức triển khai thí điểm nền tảng Cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh từ 0h00 ngày 1/5/2026 theo quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Cải cách hành chính, Bộ Tài chính sửa đổi 3 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan

(TBTCO) - Quyết định 1040/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 29/4/2026 đánh dấu bước điều chỉnh lớn trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, khi Bộ Tài chính chính thức sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục và bãi bỏ 7 thủ tục hải quan, hướng tới đơn giản hóa quy trình, nâng chuẩn chuyên môn và phù hợp khung pháp lý mới.
Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

(TBTCO) - Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập, Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành siết chặt kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý nhập cảnh, đặc biệt với động vật và sản phẩm động vật, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguồn lây nhiễm.
Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

(TBTCO) - Lực lượng chức năng, trong đó có hải quan địa bàn cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 12,2 kg pháo nổ, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026.
Hải quan Việt Nam: "Điểm tựa" của dòng chảy thương mại trong kỷ nguyên số

(TBTCO) - 81 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt từ sau ngày thống nhất đất nước, Hải quan Việt Nam đã chuyển từ kiểm soát biên giới kinh tế sang kiến tạo thuận lợi thương mại và bảo đảm an ninh kinh tế. Trên nền tảng cải cách và chuyển đổi số, Hải quan luôn đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước.
Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4

(TBTCO) - Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu, lối mở của Quảng Ninh tiếp tục duy trì ổn định trong tháng 4/2026, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,781 tỷ USD; nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu lũy kế từ đầu năm đạt gần 86 tỷ đồng.
Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

(TBTCO) - Gắn bó với từng chặng đường lịch sử của dân tộc, ngành Thuế Việt Nam được ví như mạch máu nuôi dưỡng sự cân bằng và phát triển của đất nước. Không chỉ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu cho ngân sách, ngành Thuế còn luôn đồng hành với doanh nghiệp và người dân, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, qua đó góp phần xây dựng đất nước thêm hùng cường.
Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

