Cục Hải quan quyết định vận hành Đội Thông quan theo mô hình tập trung từ 1/6

Cụ thể, Cục Hải quan đã đồng thời ban hành hai quyết định gồm Quyết định số 682/QĐ-CHQ và Quyết định số 683/QĐ-CHQ (ngày 4/5/2026), tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc tổ chức và đưa vào hoạt động Đội Thông quan, thuộc Chi cục Hải quan khu vực III.

Hoạt động bốc xếp hàng hoá tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Trong đó, Quyết định 682/QĐ-CHQ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Thông quan; Quyết định 683/QĐ-CHQ tập trung vào việc tổ chức, triển khai hoạt động của đơn vị này theo mô hình mới. Cả hai quyết định đều có hiệu lực từ ngày 1/6/2026.

Theo quy định, Đội Thông quan là đơn vị trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực III (quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại Hải Phòng) có chức năng trực tiếp thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đồng thời tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu liên quan.

Điểm đáng chú ý là hoạt động của Đội Thông quan được thiết kế theo mô hình thông quan tập trung, một trong những cải cách trọng tâm của ngành hải quan nhằm tối ưu hóa quy trình xử lý, giảm phân tán đầu mối và nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo đó, toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kiểm tra điều kiện thông quan, quản lý thuế và giám sát hàng hóa được thực hiện tập trung, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và phương pháp quản lý rủi ro.

Đội Thông quan cũng được giao thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như tham vấn trị giá, thu thập và xử lý thông tin nghiệp vụ, triển khai chế độ doanh nghiệp ưu tiên, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Về tổ chức, Đội Thông quan có Đội trưởng và các Phó Đội trưởng, hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Biên chế do Chi cục Hải quan khu vực III quyết định trong tổng số biên chế được giao.

Việc ban hành đồng bộ hai quyết định 682 và 683 không chỉ hoàn thiện cơ sở pháp lý cho mô hình thông quan tập trung mà còn thể hiện rõ quyết tâm của Cục Hải quan trong việc chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn./.