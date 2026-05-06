Chứng khoán

Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Thanh Thủy

11:25 | 06/05/2026
Sau nhịp bứt phá mạnh trong tháng 4 nhờ thông tin nâng hạng, thị trường chứng khoán bước sang tháng 5 với trạng thái “ít thông tin" dù vẫn nhiều biến số. Áp lực chốt lời, các yếu tố vĩ mô cùng dư nợ margin cao có thể tác động đến thị trường.
Tháng 5 - Vùng trống thông tin và áp lực “Sell in May”?

Sau tháng 4 với nhiều thông tin hỗ trợ như triển vọng nâng hạng thị trường cùng tăng trưởng lợi nhuận quý I/2026 tích cực, giá dầu điều chỉnh và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, tháng 5 thường là giai đoạn “trống thông tin” hơn đối với thị trường. Bên cạnh đó, hiệu ứng “Sell in May” cũng bắt đầu được nhắc đến khi nhà đầu tư có xu hướng chốt lời sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy xu hướng không hoàn toàn tiêu cực nhất là khi thị trường vừa có nhịp hồi phục sau tháng 3/2026 chịu ảnh hưởng tiêu cực từ chiến sự tại Trung Đông. Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư của ABS cho biết, trên thị trường quốc tế, khi chỉ số S&P 500 tăng trên 5% trong tháng 4, xác suất tăng điểm cho phần còn lại của năm vẫn tích cực, kể cả giai đoạn tháng 4 - 10 vốn chịu ảnh hưởng của “Sell in May”.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán tháng 4/2026 ghi nhận diễn biến tích cực về điểm số với 4 tuần tăng điểm và mức tăng 10,7% trong tháng 4, mạnh nhất kể từ tháng 8/2025. Thống kê trên VN-Index cũng cho thấy xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn trên 50% nếu tháng 4 ghi nhận mức tăng trên 5%. Tuy nhiên, tỷ lệ không quá áp đảo.

Xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn trên 50% nếu tháng 4 ghi nhận mức tăng trên 5% - Nguồn: ABS

Biến số đan xen giữa cơ hội và rủi ro

Bước sang tháng 5, sau mùa họp đại hội đồng cổ đông cùng việc đa số các doanh nghiệp hoàn tất công bố thông tin kết quả kinh doanh quý I, thị trường chứng khoán dù “trống thông tin” hơn vẫn đối diện nhiều yếu tố cần quan sát.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các biến số vĩ mô bao gồm cả yếu tố tiêu cực và tích cực. Trong đó, giới đầu tư vẫn cần lưu ý câu chuyện căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn và chuyển sang trạng thái mới, yêu cầu giảm tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng hay cuộc khủng hoảng năng lượng, lạm phát, chi phí tăng bắt đầu ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố tiêu cực, mức tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam vẫn là mảng sáng trong bức tranh.

Dù chưa vượt mục tiêu kiểm soát của Chính phủ, xu hướng tăng theo tháng cho thấy rủi ro lạm phát đang hiện hữu.

Bà Nguyễn Thị Trang - chuyên gia Chứng khoán KBSV

Bà Nguyễn Thị Trang - chuyên gia Chứng khoán KBSV đánh giá, lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng nhanh hơn kỳ vọng. CPI tháng 4/2026 tăng 5,46% so với cùng kỳ, đưa mức tăng bình quân 4 tháng lên 3,99% với áp lực giá đến từ nhóm thực phẩm, nhà ở, chi phí năng lượng và vận chuyển.

Trong kịch bản cơ sở (70%), KBSV duy trì dự báo giá dầu Brent bình quân 2026 dao động quanh 85 - 95 USD/thùng và CPI bình quân năm 2026 có thể cao hơn nhẹ so với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Dù vậy, mức này vẫn trong vùng chấp nhận được và chưa gây áp lực lớn lên ổn định vĩ mô, giúp Ngân hàng Nhà nước linh hoạt trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Một yếu tố đáng chú ý là dư nợ cho vay ký quỹ đang ở mức cao. Các chuyên gia cũng đánh giá đây là một biến số có thể tác động tiêu cực đến thị trường. Theo SSI Research, dư nợ margin toàn thị trường ước đạt khoảng 424.000 tỷ đồng vào cuối quý I/2026, tăng mạnh so với cùng kỳ và tương đương khoảng 13,4% vốn hóa free-float trên HOSE.

Dù tỷ lệ margin/vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán vẫn trong ngưỡng kiểm soát, mức dư nợ cao có thể khiến thị trường nhạy cảm hơn với các nhịp điều chỉnh, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản suy yếu.

Bên cạnh đó, với từng doanh nghiệp, triển vọng lợi nhuận cũng là yếu tố cần lưu ý. Nhìn chung, kết quả kinh doanh quí I/2026 của doanh nghiệp tăng trưởng tích cực. Định giá cũng đã hấp dẫn hơn khi quy mô vốn hóa thị trường (nếu không tính đến cổ phiếu “nhà Vingroup”) đang tương đối hợp lý sau giai đoạn giảm mạnh và khi xét đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, SSI Research cũng nhấn mạnh, sau mức tăng trưởng tích cực trong quý I vừa qua, lợi nhuận toàn thị trường có thể chững lại trong các quý tiếp theo do chi phí đầu vào và chi phí vốn duy trì ở mức cao, cùng với nền so sánh cao của quý II và quý III năm trước.

Cơ hội từ các nhịp điều chỉnh

Mặc dù vậy, chuyên gia từ SSI Research cũng nhấn mạnh các nhịp điều chỉnh mạnh nếu xảy ra có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu với mức định giá hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư dài hạn. Trong đó, dòng tiền có thể có xu hướng ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa trung bình (midcap) có triển vọng lợi nhuận tích cực và định giá hấp dẫn.

Các chuyên gia từ VFS cũng ưu tiên tập trung vào các nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Tuy nhiên, mục tiêu gia tăng tỷ trọng ở các nhóm ngành dẫn dắt, ưu tiên các cổ phiếu nằm trong danh mục tiềm năng lọt rổ chỉ số của FTSE Russell và các cổ phiếu đầu ngành có định giá rẻ với tiềm năng tăng trưởng cao trong năm 2026.

Với việc VN-Index đã áp sát mục tiêu ngưỡng 1.877 điểm, VFS cho rằng, có hai kịch bản với xác suất ngang nhau gồm khả năng VN-Index vượt vùng kháng cự 1.877 điểm tiếp tục xu hướng tăng nhưng với thanh khoản yếu và cổ phiếu trụ vẫn sẽ là nhóm dẫn dắt. Ngoài ra, VN-Index có thể sẽ phải kiểm định lại vùng 1.800 điểm hoặc sâu hơn nếu tình hình xung đột địa chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt./.

Thanh Thủy
