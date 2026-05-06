Đầu tư

Triển vọng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ rất tươi sáng

Công Thành

11:26 | 06/05/2026
(TBTCO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tin tưởng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia, định hình khuôn khổ hợp tác ở mức cao hơn, đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước.
Chuyến thăm đặc biệt

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2026, hai nước kỷ niệm dấu mốc 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972 - 2026), 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện (2016 - 2026), góp phần tạo đột phá và thiết lập khuôn khổ mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại sự kiện Kết nối Doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế ngày 25/3/2026 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong chuyến thăm lần này, dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chương trình rất phong phú tại Thủ đô New Delhi và tại Mumbai - trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng Lãnh đạo cấp cao Ấn Độ trao đổi, thảo luận về các định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác, tạo ra đột phá trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, tôn giáo” - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nói.

Thứ trưởng cho biết thêm, bên cạnh các hoạt động hội đàm, hội kiến cấp cao giữa Lãnh đạo hai nước, nhiều hoạt động sôi động, thiết thực sẽ được tổ chức như các diễn đàn về tài chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo... Đây là cơ hội để hai nước mở rộng không gian hợp tác, mở rộng thị trường thương mại, đầu tư, củng cố chuỗi cung ứng, hợp tác khoa học - công nghệ nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Việt Nam và Ấn Độ đã có cơ chế Tiểu ban Khoa học, công nghệ. Hợp tác khoa học, công nghệ giữa hai nước đã được thúc đẩy, tạo đà mới trong một số lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của hai nước, nhất là đổi mới sáng tạo, robot, khởi nghiệp, năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học. Hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác, thiết lập cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đang tích cực đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin (AI, bán dẫn), đất hiếm. Ấn Độ duy trì hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông.

Trao đổi với báo chí, ông Indronil Sengupta - Đồng sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Invesify cho biết, ông cảm thấy rất vinh dự được tham gia đoàn doanh nghiệp trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Ấn Độ và mong đợi sẽ chứng kiến một số thỏa thuận quan trọng tại Mumbai trong vài ngày tới.

Theo ông Sengupta, ngoài không gian công nghệ, thì dược phẩm là một trong những lĩnh vực có rất nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước, bởi Ấn Độ là “nhà thuốc của thế giới”. "Tôi thực sự khuyến khích các nhà đầu tư dược phẩm Ấn Độ xem xét Việt Nam như một điểm đến đầu tư, một giải pháp cho lĩnh vực dược phẩm” - ông Sengupta đề xuất.

Ngoài ra, ông Sengupta đánh giá, năng lượng và du lịch cũng là các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế

Theo Bộ Công thương, năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Ấn Độ đạt 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 2,9 tỷ USD, tăng 25%; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ đạt 1,8 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025.

Hai quốc gia đã tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, an ninh mạng và điện tử (xuất khẩu điện tử của Việt Nam sang Ấn Độ vượt 1 tỷ USD vào đầu năm 2026). Cả hai nước đã nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng kim ngạch thương mại song phương lên 30 tỷ USD vào năm 2030, với trọng tâm là công nghệ cao và các quan hệ đối tác số.

Theo Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa, để thúc đẩy thương mại, thì việc triển khai công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn và chứng nhận giữa các ngành là rất quan trọng.

“Hơn 90 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Ấn Độ và Việt Nam, kết nối hàng không trực tiếp thường xuyên, đã đóng vai trò xúc tác quan trọng, thúc đẩy thương mại, du lịch và quan hệ kinh doanh. Tuy nhiên, cần chú trọng hơn đến việc thiết lập tuyến vận tải biển trực tiếp giữa hai nước” - Đại sứ W. Sherpa đề xuất.

Bên cạnh đó, Đại sứ W. Sherpa cho rằng, cần tận dụng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do của Ấn Độ và Việt Nam nhằm mang lại lợi ích chung cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Đại sứ, Ấn Độ và Việt Nam là hai xã hội đầy khát vọng với dân số trẻ. Tầm nhìn phát triển của hai nước có nhiều điểm tương đồng. Cả hai nước đều có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và cam kết vượt qua các thách thức chung như biến đổi khí hậu để đạt được phát triển bền vững, bao trùm.

“Chúng ta có sự đồng thuận về các vấn đề chiến lược, cùng cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và tin rằng hợp tác Ấn Độ - Việt Nam góp phần tạo nên sự ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tôi lạc quan về hành trình hướng tới tương lai của quan hệ Ấn Độ - Việt Nam” - Đại sứ W. Sherpa nhấn mạnh.

Về đầu tư, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 3/2026, các nhà đầu tư Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,78 tỷ USD, đứng thứ 26/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng vốn đăng ký mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư Ấn Độ tại Việt Nam đạt 95,22 triệu USD, tăng ấn tượng 786,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư vào 15/21 ngành kinh tế của Việt Nam, tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo với 62 dự án, vốn đăng ký 643,3 triệu USD; đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí với 4 dự án, vốn đăng ký 157 triệu USD; thứ ba là lĩnh vực khai khoáng với 5 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 95 triệu USD.

Theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư tại 20/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Dẫn đầu là Thành phố Hồ Chí Minh với 348 dự án, tổng vốn đầu tư 377,8 triệu USD. Tiếp theo là Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Tây Ninh, Nghệ An, Phú Thọ…

Các dự án lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam là dự án Nhà máy Đường Sơn Hòa tại tỉnh Đắk Lắk với tổng vốn đầu tư đăng ký 94,5 triệu USD; dự án Công ty TNHH Cà phê Ngon tại Đắk Lắk, tổng vốn đầu tư đăng ký 90 triệu USD; dự án Nhà máy Điện mặt trời Infra 1, tổng vốn đầu tư 71,9 triệu USD tại Khánh Hòa.

Trong khi đó, tính đến tháng 3/2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Ấn Độ 30 dự án với tổng vốn đầu tư gần 150,5 triệu USD, đứng thứ 17/88 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Đồ họa: Phương Anh
Công Thành
triển vọng hợp tác việt nam ấn độ Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
(TBTCO) - Ngày 5/5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ trao Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) tại khu vực Đông Bắc sân bay, thuộc KCN phía Bắc Sân bay, đặc khu Vân Đồn.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, riêng quý II cần đạt mức tăng trưởng trên 10% - một thách thức lớn nếu không có các giải pháp đột phá. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.
(TBTCO) - Có nền tảng chính trị tốt, thương mại tăng nhanh, nhưng dòng vốn đầu tư hai chiều Việt Nam - Ấn Độ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Đây cũng đồng thời là dư địa lớn nhất của quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu nhiều biến động do bất ổn địa chính trị và bất định thương mại gia tăng, Việt Nam vẫn duy trì được sức hút đáng kể trong suốt những năm qua, khẳng định vị thế trên bản đồ đầu tư quốc tế. Không chỉ giữ ổn định quy mô dòng vốn, Việt Nam còn từng bước cải thiện chất lượng đầu tư, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết sẽ hỗ trợ 70 tỷ USD cho các sáng kiến mới về hạ tầng năng lượng và hạ tầng số đến năm 2035, nhằm kết nối các lưới điện, mở rộng thương mại điện xuyên biên giới và cải thiện khả năng tiếp cận băng thông rộng trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
(TBTCO) - Định vị theo hướng chuyên biệt, đi kèm cơ chế ưu đãi vượt trội, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng đang gia tăng sức hấp dẫn, trở thành điểm đến thu hút mạnh dòng vốn đầu tư.
(TBTCO) - Dù đối mặt với nhiều thách thức, bất định từ kinh tế toàn cầu, các tổ chức quốc tế và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài vẫn đánh giá Việt Nam duy trì được sức chống chịu ấn tượng và triển vọng tăng trưởng tích cực. Với nền tảng vĩ mô ổn định, dòng vốn FDI bền bỉ và dư địa cải cách còn lớn, Việt Nam không chỉ giữ vị thế trong nhóm tăng trưởng cao của khu vực mà còn tiếp tục được xem là điểm đến chiến lược trong trung và dài hạn.
