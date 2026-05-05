Hà Nội tăng tốc gỡ “nút thắt”, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Khánh Linh

15:10 | 05/05/2026
(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, riêng quý II cần đạt mức tăng trưởng trên 10% - một thách thức lớn nếu không có các giải pháp đột phá. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.
Sáng 5/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, UBND thành phố đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Giải ngân đầu tư công tăng mạnh, tạo lực kéo tăng trưởng

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2026. Theo báo cáo, thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đến cuối tháng 4 đạt hơn 294 nghìn tỷ đồng, tương đương 45,3% dự toán năm.

Đáng chú ý, chi ngân sách địa phương tăng mạnh, đặc biệt là chi đầu tư phát triển tăng tới 176,1%, cho thấy thành phố đang đẩy nhanh giải ngân đầu tư công - một động lực then chốt cho tăng trưởng.

Cùng với đó, tổng giá trị giải ngân đầu tư công đạt hơn 32.250 tỷ đồng, tương đương gần 27% kế hoạch, ghi nhận sự cải thiện rõ rệt so với quý I.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú trình bày báo cáo tại phiên họp.

Trên cơ sở kết quả tháng 4, Hà Nội xác định triển khai các nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ưu tiên thực hiện ngay trong tháng 5/2026 và 9 nhóm giải pháp dài hạn thực hiện trong các tháng tiếp theo.

Trong đó, thành phố xác định ưu tiên hàng đầu là tháo gỡ các “điểm nghẽn” như giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư…

Thành phố yêu cầu rà soát từng dự án, xử lý vướng mắc theo tiến độ ngày, tuần, đặc biệt với các công trình trọng điểm như các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng và các dự án chống ngập. Đối với các dự án như Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4, các cầu qua sông Hồng, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21B, các công trình chống ngập cấp bách, yêu cầu cần thành lập hoặc kích hoạt ngay các tổ công tác liên ngành do lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở, ngành phụ trách trực tiếp; giao rõ mốc hoàn thành từng phần việc, nhất là bàn giao mặt bằng sạch, phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư, nghiệm thu khối lượng và thanh toán vốn.

Song song với đầu tư công, thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về thị trường, logistics và rào cản kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Quyết tâm đạt tăng trưởng trên 10% trong quý II

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thời gian qua, cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai tổ chức thực hiện ngay khi các văn bản quan trọng được thông qua.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, qua rà soát trong tháng vừa qua cho thấy một số tín hiệu tích cực.

Cụ thể, giải ngân đầu tư công có chuyển biến, giá trị giải ngân tăng; nhiều dự án trọng điểm cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà phục hồi; công tác điều hành của các cấp, các ngành và địa phương chủ động hơn, bám sát thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh, trong tháng 4, thành phố đã đón nhận nhiều sự kiện quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và định hướng phát triển dài hạn. Đáng chú ý là việc thông qua quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua, thể hiện kỳ vọng lớn của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đối với Hà Nội, đồng thời mở ra nhiều cơ chế, chính sách mới cho phát triển.

Quang cảnh cuộc họp phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND TP. Hà Nội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tuy nhiên Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, dù đã có những tín hiệu tích cực như sản xuất, kinh doanh phục hồi và nhiều dự án đảm bảo tiến độ, nhưng tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi mô hình phát triển vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Thành phố cũng yêu cầu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm bớt các khâu trung gian, hướng tới cơ chế “một đầu mối - một quy trình” để rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Đối với các dự án đã có mặt bằng, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đơn giá, hợp đồng để nhà thầu có thể triển khai ngay, tránh tình trạng chậm trễ.

Về các vấn đề cụ thể như môi trường, chuyển đổi phương tiện theo Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố sẽ triển khai theo lộ trình phù hợp, có thể thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đồng thời tích hợp các chính sách hỗ trợ để bảo đảm tính khả thi.

Lãnh đạo TP. Hà Nội khẳng định, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là nhiệm vụ rất khó khăn, song hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý 2 phải đạt mức tăng trưởng khoảng trên 10%. Tuy nhiên, số liệu hiện nay cho thấy nếu không có giải pháp đột phá, quyết liệt hơn thì rất khó hoàn thành kịch bản này” - ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu toàn hệ thống chính trị nâng cao trách nhiệm, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, công nghệ cao, hạ tầng và xây dựng.

Đặc biệt, đối với các dự án đầu tư công, cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đơn giá, hợp đồng, thủ tục để nhà thầu có thể triển khai thi công ngay, tránh tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai.

Liên quan đến triển khai Luật Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định đây là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra trách nhiệm rất cao đối với thành phố. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách để trình HĐND thành phố thông qua, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/6, kịp thời triển khai khi luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026./.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định: thành phố đã có đầy đủ điều kiện về cơ chế và chính sách, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện. Nếu quyết tâm cao và hành động quyết liệt, mục tiêu tăng trưởng đề ra hoàn toàn có thể đạt được.
Hà Nội phê duyệt kế hoạch thoát nước, chống ngập nội thành năm 2026

