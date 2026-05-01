Hà Nội trong kỷ nguyên mới: Khi tầm nhìn chiến lược gặp khát vọng phát triển

Khánh Linh

Khánh Linh

07:49 | 01/05/2026
(TBTCO) - Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm định hình một chiến lược phát triển dài hạn, không chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Những định hướng lớn từ Trung ương, cùng với hàng loạt chương trình hành động và dự án cụ thể, đang phác họa một diện mạo Thủ đô trong “kỷ nguyên mới” - nơi công nghệ, hạ tầng hiện đại và con người trở thành trung tâm của mọi chính sách.
Tầm nhìn dài hơi cho một Thủ đô đang chuyển mình

Từ một trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, Hà Nội đang từng bước chuyển mình với một tầm nhìn lớn hơn: trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những ngày cuối tháng 3, khi Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” được quán triệt sâu rộng, không khí kỳ vọng lan tỏa từ các diễn đàn chính sách đến từng khu phố nhỏ. Điều dễ nhận thấy nhất là cách Hà Nội đang được nhìn nhận bằng một “lăng kính mới” - không chỉ là trung tâm, mà là nơi kiến tạo, dẫn dắt và lan tỏa.

Hà Nội trong kỷ nguyên mới: Khi tầm nhìn chiến lược gặp khát vọng phát triển
Một góc TP. Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức Thanh

Theo ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, điểm khác biệt quan trọng của Nghị quyết lần này chính là tầm nhìn rất dài hạn: Lần đầu tiên, sự phát triển của Thủ đô được đặt trong khung thời gian 100 năm, với những mục tiêu cụ thể đến năm 2035, 2045 và 2065. Điều đó cho thấy một tư duy chiến lược bài bản, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn hướng tới tương lai lâu dài.

Tầm nhìn ấy không xa vời nếu nhìn vào những mục tiêu cụ thể: đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, hội tụ tinh hoa văn hóa và có năng lực cạnh tranh cao. Đến năm 2045 là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, nơi hội tụ tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Và xa hơn, hướng tới một “thành phố toàn cầu” vào năm 2065, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.

Đây không phải là những mục tiêu mang tính khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu định lượng rõ ràng: tăng trưởng GRDP trên 11%/năm, kinh tế số chiếm tới 40 - 50% quy mô nền kinh tế, công nghiệp văn hóa trở thành một trụ cột quan trọng.

Các định hướng từ Bộ Chính trị và Thành ủy Hà Nội đã đặt nền móng cho một tư duy phát triển mới. Theo đó, Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính - chính trị quốc gia mà còn phải trở thành đầu tàu về đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Hạ tầng chiến lược - “cú hích” định hình không gian mới

Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho chiến lược phát triển là loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đã, đang và sắp triển khai. Tiêu biểu là Vành đai 4 Hà Nội - dự án có ý nghĩa đặc biệt trong việc tái cấu trúc không gian vùng Thủ đô. Tuyến đường này không chỉ giúp giảm tải giao thông nội đô mà còn mở ra các hành lang phát triển công nghiệp, đô thị và logistics mới, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.

Song song đó, hệ thống đường sắt đô thị đang từng bước hình thành với tuyến Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến 2A đã vận hành, và tuyến Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến 3 đang tiếp tục hoàn thiện. Đây là nền tảng để Hà Nội chuyển dịch sang mô hình giao thông công cộng hiện đại, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Không gian xanh, văn hóa và kinh tế đêm ven sông Tô Lịch

Cuối năm 2025, Hà Nội đã công bố hai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên bờ sông Tô Lịch (đoạn từ đường Bưởi đến sông Nhuệ), dài khoảng 14km. Hai đồ án này không chỉ mở ra một trục cảnh quan xanh xuyên suốt nội đô, mà còn hứa hẹn biến đôi bờ sông thành không gian công cộng hiện đại, nơi văn hóa - sinh thái - kinh tế đêm hòa quyện. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để Tô Lịch thoát khỏi hình ảnh ô nhiễm, trở thành “lá phổi xanh” mới của Thủ đô, mang lại sức sống và diện mạo đô thị khác biệt cho Hà Nội trong những năm tới.

Một dự án mang tính biểu tượng khác là phát triển không gian dọc Sông Hồng, với trục đại lộ cảnh quan và hệ thống công viên ven sông. Nếu được triển khai đồng bộ, đây sẽ là “trục xanh” trung tâm, vừa cải thiện môi trường, vừa tạo ra quỹ đất phát triển đô thị có giá trị cao, đồng thời là dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của Thủ đô trong giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn dài hạn.

Ngoài ra, các dự án như cải tạo chung cư cũ, phát triển đô thị vệ tinh (Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai), hay các trung tâm logistics và hạ tầng kết nối sân bay cũng đang được thúc đẩy, tạo nên một mạng lưới phát triển đa cực.

Không chỉ dựa vào hạ tầng vật lý, Hà Nội đang đầu tư mạnh vào “hạ tầng số”. Việc xây dựng chính quyền số, triển khai các trung tâm điều hành thông minh, phát triển dữ liệu lớn… đang giúp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các trung tâm nghiên cứu, hệ sinh thái startup… là những dẫn chứng rõ ràng cho định hướng phát triển kinh tế tri thức. Thành phố cũng đang ưu tiên thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, chuyển đổi số.

Từ tầm nhìn đến hiện thực: Hành trình cần sự đồng lòng

Để hiện thực hóa các khát vọng, Hà Nội xác định thể chế là “đột phá của đột phá” và các chuyên gia cho rằng đây là “nút mở” quan trọng nhất.

Theo đó, việc sửa đổi Luật Thủ đô theo hướng “luật mở”, tăng cường phân cấp, phân quyền và cơ chế thử nghiệm (sandbox) được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển linh hoạt, giúp thành phố chủ động hơn trong việc hoạch định chính sách và huy động nguồn lực. Đây là yếu tố then chốt để Hà Nội chuyển từ mô hình “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”.

Ông Nguyễn Hữu Chính - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu HĐND TP. Hà Nội từng chia sẻ rằng, việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ là hoàn thiện pháp lý, mà còn là “tạo ra một không gian đủ rộng để Hà Nội có thể chủ động phát triển, thử nghiệm những mô hình mới và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình”.

Từ chiến lược đến thực tiễn luôn là một hành trình dài. Những mục tiêu về tăng trưởng hai con số, phát triển kinh tế số hay xây dựng đô thị thông minh đều đòi hỏi nguồn lực lớn và sự phối hợp chặt chẽ.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, điểm cốt lõi của Nghị quyết 02-NQ/TW là sự thay đổi về tư duy: “Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn phải đóng vai trò định hình và dẫn dắt. Điều đó đòi hỏi một năng lực quản trị hoàn toàn khác, linh hoạt hơn và sáng tạo hơn”. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện chính sách, mà còn là đổi mới cách làm. Từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; từ điều hành hành chính sang kiến tạo phát triển - đó là những chuyển biến cần thiết để hiện thực hóa tầm nhìn đã đặt ra.

Con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng có thể thấy rõ rằng Hà Nội đang đi đúng hướng trong việc định hình chiến lược phát triển cho kỷ nguyên mới. Sự kết hợp giữa tầm nhìn dài hạn, dự án cụ thể và cải cách thể chế cùng quyết tâm chính trị cao đang tạo ra nền tảng vững chắc để Hà Nội từng bước định hình một tương lai khác biệt - một thành phố không chỉ đáng sống, mà còn đáng kỳ vọng trong bản đồ toàn cầu./.

Khánh Linh
Người lao động - động lực của tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới

Người lao động - động lực của tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới

Khúc khải hoàn và khát vọng vươn mình…

Khúc khải hoàn và khát vọng vươn mình…

Thí điểm vùng phát thải thấp ở Vành đai 1: Bước đi "nhỏ" cho bài toán lớn của Hà Nội

Thí điểm vùng phát thải thấp ở Vành đai 1: Bước đi “nhỏ” cho bài toán lớn của Hà Nội

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
Cuộc “tổng tấn công” phá bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

(TBTCO) - Việc Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được ví như cuộc “tổng tấn công” đồng loạt vào những rào cản, điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh. Qua đó, tạo một niềm tin mới, động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp.
Huế thông xe cầu vượt biển Thuận An, tiếp tục mở rộng đầu tư tiện ích

(TBTCO) - Sáng 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An - cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung nằm trên tuyến ven biển Việt Nam thuộc đoạn qua TP. Huế chính thức thông xe kĩ thuật.
Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

(TBTCO) - 163 văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, theo đó, 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa.
Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư

(TBTCO) - Trước tình trạng nhiều dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, Quảng Ngãi đang triển khai rà soát toàn diện, đánh giá từng trường hợp để xử lý dứt điểm, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư.
TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

(TBTCO) - Sáng 29/4, TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư hàng loạt dự án quy mô đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, nhân kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 5

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao ngày 28/4 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/5/2026.
Thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh

(TBTCO) - Ngày 28/4, sau 1/2 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã xem xét, thảo luận và thông qua 14 nghị quyết quan trọng, tập trung vào các vấn đề phát triển đô thị, đầu tư công, đất đai, an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Thị trường dầu mỏ ra sao sau "cú sốc" UAE rút khỏi OPEC?

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng