VDB hành trình 20 năm khẳng định vai trò định chế tài chính của Nhà nước trong phát triển kinh tế

Ngày 28/4/2026 - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức thành công Hội thảo toàn ngành với chủ đề “Hành trình 20 năm cùng phát triển”, đánh dấu chặng đường hai thập kỷ hình thành, xây dựng và khẳng định vai trò là một định chế tài chính chính sách quan trọng của Chính phủ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, lãnh đạo VDB khẳng định, trong suốt 20 năm qua, VDB đã phát huy hiệu quả vai trò là công cụ điều tiết và dẫn dắt dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, góp phần tạo lập nguồn lực cho nền kinh tế và thúc đẩy phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường vốn trung và dài hạn.

Dấu ấn nổi bật qua các thời kỳ, lĩnh vực trọng tâm

Tại Hội thảo, các báo cáo và tham luận đã làm rõ những kết quả nổi bật mà VDB đạt được trong 20 năm qua, thể hiện tập trung trên các lĩnh vực trọng tâm như: Đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia - nền tảng cho tăng trưởng; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia - hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu; phát triển vùng miền gắn với an sinh xã hội; đóng góp vào nhiệm vụ an ninh - quốc phòng…

Tổng giám đốc VDB Đào Quang Trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng đầu tư của VDB đã đảm bảo sự thành công của hàng trăm dự án qui mô lớn, đặc biệt là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia. Nguồn vốn tín dụng đầu tư của VDB đã góp phần hiện thực hóa nhiều công trình trọng điểm như các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các dự án công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến, hạ tầng giao thông, viễn thông và năng lượng: dự án Thuỷ điện Sơn La, Thuỷ điện Lai Châu, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy đạm Ninh Bình, Vệ tinh Vinasat 1 và 2, Nhà máy điện gió Bạc Liêu, Hệ thống truyền tải điện miền Trung, miền Nam… Các dự án trọng điểm này đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và tạo nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, VDB vừa là nhà tài trợ vốn vừa trực tiếp là nhà đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đây là một trong những con đường có tiêu chuẩn cao nhất của Việt Nam, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, kết nối với các tuyến đường bộ khác tạo thành hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại thúc đẩy giao thương, du lịch, dịch vụ và sản xuất vùng tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

VDB đã thực hiện hiệu quả vai trò là công cụ tài chính của Chính phủ trong việc triển khai các chương trình mục tiêu lớn của quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng xuất khẩu và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực tín dụng xuất khẩu, VDB đã cung cấp nguồn vốn đáng kể để thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như nông, lâm, thủy sản, đồng thời mở rộng sang các mặt hàng công nghiệp, không chỉ góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại và tăng trưởng kinh tế mà còn có tác động quan trọng trong việc hình thành, phát triển các vùng nguyên liệu chính ở các khu vực kinh tế trọng điểm.

Bên cạnh đó, VDB đã thực hiện hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng thương mại, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tiền thân của VDB là Tổng Cục Đầu tư phát triển và tiếp sau đó là Quỹ Hỗ trợ phát triển. Việc thành lập VDB vào năm 2006 là bước đi tất yếu, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển, đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong việc chuyên nghiệp hóa hoạt động tín dụng đầu tư, hình thành một định chế tài chính hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Một trong những dấu ấn quan trọng của VDB là việc tập trung nguồn lực cho phát triển các vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, VDB đã tài trợ cho hàng loạt dự án về cơ sở hạ tầng nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn, xây dựng trường học, bệnh viện, hệ thống cấp nước sạch, nhà ở xã hội… Những dự án này đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, các dự án về y tế, giáo dục và môi trường do VDB tài trợ đã góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công, cải thiện sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sống, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Ngoài ra, VDB còn thông qua Bộ Tài chính huy động các nguồn vốn nước ngoài thuộc 07 Chương trình mục tiêu với điều kiện ưu đãi để cho vay lại các chương trình, dự án. Các dự án/chương trình vay vốn VDB theo các chương trình mục tiêu này nhìn chung đã có những đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế cũng như hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội. Một số dự án/chương trình cho vay lại có thể kể đến như: Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo vốn JICA, Chương trình chống biến đổi khí hậu vốn EIB, Chương trình cấp nước đồng bằng sông Cửu Long vốn AFD…

Nguồn vốn tài trợ của VDB dành cho một số dự án đầu tư tại các vùng, địa bàn chiến lược: Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Duyên Hải có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh - quốc phòng, góp phần xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng của đất nước. Ví dụ các Dự án nuôi trồng thủy, hải sản ở Tây Nam Bộ, Dự án trồng rừng, trồng cao su, cà phê tại Tây Nguyên thông qua các binh đoàn kinh tế của Bộ Quốc phòng…

Các dự án hạ tầng, giao thông, năng lượng…, do VDB hỗ trợ không chỉ phục vụ phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa chiến lược trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới, hải đảo.

Định hướng phát triển trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, vai trò của các định chế tài chính nhà nước như VDB tiếp tục được khẳng định.

Tại Nghị Quyết 79 - NQ/TW đã nêu cơ cấu lại toàn diện VDB nhằm đa dạng hoá nguồn lực, tăng vốn, tinh gọn, hiệu quả, phát huy sức mạnh Nhà nước trong đầu tư và an sinh xã hội, gắn nhiệm vụ chính sách với phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, VDB sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh cung cấp nguồn lực tài chính dài hạn để kiến tạo các động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt tập trung vào các ngành, lĩnh vực, hạ tầng quan trọng, địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công nghiệp nền tảng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đồng thời, VDB tiếp tục khẳng định vai trò là định chế tài chính của Nhà nước trong việc bảo đảm nguồn vốn cho các dự án mang tính dẫn dắt nền kinh tế, cũng như các dự án nhằm cân đối phát triển vùng miền, gắn với mục tiêu công bằng xã hội./.