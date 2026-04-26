“Trọn Lễ an vui”: Bảo Việt Nhân thọ tri ân khách hàng dịp Lễ giỗ Tổ và 30/4 – 1/5 với 4.400 quà tặng ý nghĩa

Nhằm đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn này, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình tri ân “Trọn Lễ an vui”, mang đến 4.400 quà tặng thiết thực với tổng giá trị gần 4,9 tỷ đồng cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Chương trình diễn ra từ ngày 26/4 đến 15/6/2026 trên toàn quốc, nhân dịp Đại lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5, hướng tới 30 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ

Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới trong thời gian diễn ra chương trình và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ nhận 01 trong 02 bộ quà tặng: Túi da du lịch cao cấp hoặc combo tiện ích gồm túi đa năng, áo mưa, mũ bảo hiểm và ô cầm tay .

Các quà tặng được thiết kế với họa tiết chim lạc và trống đồng - biểu tượng văn hóa quen thuộc của người Việt, vừa mang tính thẩm mỹ vừa có giá trị sử dụng cao trong đời sống hàng ngày.

Đặc biệt, hình ảnh trống đồng gợi nhắc sự gắn kết, nơi mỗi nhịp trống như kêu gọi mọi người cùng hòa chung một nhịp, hướng tới sự an tâm và bền vững. Qua đó, mỗi phần quà không chỉ đơn thuần là vật phẩm tri ân mà còn truyền tải thông điệp “bảo vệ giá trị Việt” mà Bảo Việt Nhân thọ theo đuổi.

Với số lượng quà tặng giới hạn 4.400 bộ, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà. Đây là cơ hội để khách hàng vừa tham gia giải pháp bảo vệ tài chính, vừa nhận thêm giá trị gia tăng trong dịp lễ.

Chương trình áp dụng cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới với các điều kiện linh hoạt, phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau.

Thông tin chi tiết về điều kiện và quà tặng được cập nhật qua hệ thống tư vấn viên và các kênh chính thức của Bảo Việt Nhân thọ.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ không chỉ giúp bảo vệ tài chính và sức khỏe mà còn là cách để mỗi gia đình xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai. Khi được chuẩn bị từ sớm, mỗi kế hoạch cuộc sống đều trở nên chủ động và an tâm hơn, đặc biệt trong những giai đoạn nhiều biến động.

Với nền tảng 30 năm phát triển, Bảo Việt Nhân thọ đã đồng hành bảo vệ hơn 18,5 triệu lượt khách hàng, chi trả hơn 116.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm, khẳng định vai trò thương hiệu bảo hiểm Quốc gia của người Việt, bảo vệ sức khỏe tài chính và thể chất cho người Việt.

Thông qua chương trình “Trọn Lễ an vui”, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục đồng hành cùng mỗi gia đình kiến tạo hành trình trọn vững vàng - vững vàng về tài chính, vững vàng về sức khỏe và vững vàng trong mọi kế hoạch của cuộc sống./.