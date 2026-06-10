Tài chính

Giám sát toàn diện việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
20:12 | 10/06/2026
(TBTCO) - Trong phiên họp chiều ngày 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính”.
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Tìm lời giải nâng cao hiệu quả sử dụng trụ sở công

Theo báo cáo của Đoàn Giám sát, nội dung giám sát tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: Việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; Kết quả tổ chức thực hiện (bao gồm việc bố trí, xử lý trụ sở, tình hình quản lý, sử dụng, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; ứng dụng chuyển đổi số; công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm); Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giám sát toàn diện việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi - Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội báo cáo tại phiên họp.
Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu phải lượng hóa tối đa số liệu về trụ sở làm việc sau sắp xếp, kết quả xử lý trụ sở dôi dư và hiệu quả sử dụng. Qua đó, Đoàn giám sát sẽ chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật; đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có sai phạm.

Để bảo đảm đánh giá đầy đủ, toàn diện, trong quá trình giám sát, Đoàn giám sát dự kiến đề nghị cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cung cấp thông tin về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc phù hợp với đặc thù tổ chức và hoạt động của các cơ quan này.

Đoàn giám sát đề xuất không đưa cơ sở hoạt động sự nghiệp vào đối tượng giám sát vì đây là loại tài sản công có chế độ quản lý riêng, khác với trụ sở làm việc và không thuộc phạm vi giám sát của chuyên đề.

Thời gian giám sát dự kiến từ ngày 1/3/2025 (đối với Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ), từ ngày 1/7/2025 (đối với các tỉnh, thành phố) đến hết ngày 31/12/2026.

Giám sát toàn diện việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn dự phiên họp.

Đoàn giám sát dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác đi giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố. Đoàn giám sát đề xuất phương án tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội theo tiến độ sớm hơn, tại Kỳ họp thứ ba (tháng 5/2027), nhằm kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát và giá trị thực tiễn của các kiến nghị sau giám sát.

Thời gian giám sát từ ngày 1/3/2025 cho đến hết ngày 31/12/2026

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao dự thảo Kế hoạch, Đề cương báo cáo giám sát cũng như tinh thần trách nhiệm của các thành viên Đoàn giám sát. Các ý kiến tại phiên họp đã tập trung góp ý về đối tượng chịu sự giám sát; thời gian giám sát cũng như tiến độ thực hiện giám sát, báo cáo Quốc hội. Bên cạnh đó, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý việc triển khai giám sát cần đảm bảo tính toàn diện vùng, miền, địa phương.

Đánh giá đây là nội dung giám sát rất được nhân dân quan tâm, các đại biểu cũng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, đảm bảo chất lượng giám sát, để sau cuộc giám sát phải trả lời được câu hỏi về hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc và có hướng đề xuất, xử lý sắp tới.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn Giám sát, Đoàn sẽ sử dụng tối đa dữ liệu từ báo cáo sơ kết, kết quả kiểm kê tài sản công, cũng như báo cáo giám sát số 312/BC-ĐGS năm 2022 để tích hợp. Chỉ những thông tin nào thực sự thiếu mới yêu cầu địa phương cung cấp.

Giám sát toàn diện việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về phạm vi thời gian giám sát theo Nghị quyết số 23/2026 của Quốc hội, tính từ thời điểm các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy từ ngày 1/3/2025 cho đến hết ngày 31/12/2026.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, yêu cầu báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội vào tháng 10/2027. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giám sát, Đoàn giám sát sẽ khẩn trương thực hiện giám sát, nếu đảm bảo chất lượng có thể báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027) và trước đó sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề cương báo cáo giám sát, dự thảo Đề cương và các phụ lục yêu cầu các cơ quan thuộc đối tượng giám sát, theo hướng tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo nội dung yêu cầu báo báo thực sự thiết thực, phục vụ trực tiếp việc đánh giá thực trạng, xác định tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp hoàn hiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc.

Hoàng Yến
Từ khóa:
đoàn giám sát quốc hội trụ sở công dôi dư sắp xếp trụ sở công

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